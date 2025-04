On a pu voir les nouveaux vélos électriques de Granville, célèbre marque belge du secteur. Les nouveautés : un VTC stylé et un longtail urbain.

Le Granville E-Terra 2025 en cadre haut // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Frandroid a découvert les nouveautés 2025 de la gamme de vélos électriques Granville au salon CyclingWorld, dont l’inédit longtail E-Urban LT et le VTC stylé E-Terra.

Discrète, mais assez répandue chez les vélos électriques, Granville continue de renouveler sa gamme avec un millésime 2025. Nous avons découvert les nouveautés de la marque belge au salon CyclingWorld 2025 (Allemagne), avec notamment son longtail inédit E-Urban LT et un la dernière génération de son VTC électrique E-Terra.

Granville E-Urban LT, le longtail séduisant

La principale attraction du stand est le Granville E-Urban LT, LT indiquant sa nature de longtail électrique. Ce vélo cargo épouse un format de roue avant 24 pouces pour la stabilité et de 20 pouces à l’arrière pour un centre de gravité proche du sol, soit une approche différente du Tern GSD.

Le dessin est réussi avec des soudures polies, un éclairage diurne à l’avant – mais sans éclairage latéral – tandis que l’on apprécie les gardes-boue peints à la couleur du cadre.

La structure arrière convient à deux enfants ou un adulte, dont la capacité de charge n’est pas précisée. Ce modèle E-Urban LT devrait afficher autour de 180 kg, car venant adopter nombre de composants taillés pour l’utilisation intensive. Il chausse des pneus Schwalbe Pick-Up dont on connaît la résistance, assiste le pédalage avec le moteur Bosch Cargo Line de couple 85 Nm, des freins Shimano MT410 aux étriers 4 pistons et ajoute une transmission par variateur Enviolo Trekking. La batterie de 545 Wh, se dissimulant sous la poutre diagonale, est amovible.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

En France, le vélo longtail Granville est disponible dans une unique version en coloris vert, au prix de 5 399 euros, au pack d’accessoires inclus (400 euros). Ce lot comprend le porte-bagages avant, les barres de maintien, les protections de roues et les deux coussins.

E-Terra, un élégant et puissant VTC

En marge de l’E-Traffic que nous avions déjà évoqué en début d’année, le Granville E-Terra 2025 rejoint la catégorie des VTC électriques avec un style plutôt élégant, affiné par rapport à un Winora Yakun. Perché sur ses roues 27,5 pouces aux pneus mixtes Schwalbe Al Grounder, il emploie une fourche avant suspendue SR Suntour de débattement 100 mm.

Pour convaincre les amateurs de randonnées sans trop d’efforts, le vélo inclut le moteur puissant Bosch CX de dernière génération (85 Nm) avec Smart System, que Granville associe à la grande batterie 800 Wh, voire une seconde 250 Wh en option.

Selon les modèles, la transmission est un dérailleur Cues 9 ou 10 vitesses (Terra 20 et 10), ou un moyeu Nexus à 5 vitesses intégrées (Terra N2 et N1). L’équipement est au complet, avec entre autres le porte-bagages arrière, l’éclairage avant Hermans, le feu arrière Supernova, l’antivol de roue, les garde-boues, le (petit) carter de courroie et la béquille.

L’E-Terra 2025 est disponible en deux cadres (haut ou bas), en trois tailles (S,M,L), au prix à partir de 3 999 euros. Le VTC existe en modèle “40″ et « 30” avec les moteur Bosch Active Line Plus (50 Nm) et Performance Line (75 Nm) à batterie 500 Wh, aux tarifs respectifs de 2 999 et 3 599 euros. Reste à connaître exactement quelles versions arriveront en France, car toutes ne franchiront pas le Quiévrain !