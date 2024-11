Voici à quel point Bosch dominerait le marché des moteurs pour vélo électrique en Europe : mais attention, les chiffres sont litigieux

Un acteur du cycle livre ses estimations de parts de marchés des moteurs pour vélos électriques en Europe, avec un large leader qui se démarque des autres. Mais attention : certaines pincettes doivent être prises face à ces chiffres.

S’il y a une pièce maîtresse sur les vélos électriques, c’est bien le moteur ! Vous pouvez déjà vous faire une idée des marques les plus répandues dans nos actualités ou tests, mais qu’en est-il statistiquement ? Difficile de le dire, mais un acteur du cycle vient apporter une analyse sur le sujet.

Les moteurs de vélos électriques Bosch et les autres

Il s’agit de Velotech, un laboratoire spécialisé sur la sécurité des micro-mobilités. Son propriétaire Ernst Brust a donné ses estimations au média Bike Europe. Elles se basent sur ses « 30 années d’expérience et d’expertise dans l’industrie du cycle », indique Burst, ainsi qu’une « combinaison d’observations, d’analyses de marché et de contacts chez les marques et les revendeurs ». Aucune donnée concrète, visiblement.

Selon Ernst Brust, Bosch domine largement le secteur des moteurs pour vélos électriques en Europe. Sur le continent, le manufacturier allemand récolterait 50 % des pars de marché, devant Shimano (20%), Bafang (15%), Brose (7%) et Yamaha (5%).

La part des moteurs de VAE en Europe selon Ernst Brust. // Source : Velotech/Bike EU

En Allemagne, la part de Bosch augmenterait même à 70 % toujours selon Ernst Brust, « grâce aux contacts privilégiés avec les marques locales de vélos électriques« . Il suffit de voir l’implantation (quasi) exclusive chez Riese&Müller, Cube ou encore Kalkhoff. Shimano y récupère ainsi des miettes (12 %), face à Brose (6 %) et Yamaha (4 %).

Des chiffres contestables ?

Ces données sont à prendre avec des pincettes, car elles reposent sur une analyse et non des statistiques sur les chiffres du marché.

Les cinq principaux manufacturiers du marché n’ont pas fourni leur analyse à Bike EU, appuyant là encore l’idée d’une absence de données ultra précise, et donc de fiabilité. Bosch précise « n’avoir aucune connaissance des parts de marché par région ».

La part de marché des moteurs dans le monde en 2021. // Source : Yamaha, photo prise par Frandroid

En complément, nous avons eu accès en mars 2024 à un graphique intéressant lors de notre visite de l’usine Yamaha assemblant les moteurs de vélos électriques. Celui-ci affirmait qu’en 2021, la part mondiale de Bosch était de 41 %, contre 13 % pour Shimano et 12 % pour Yamaha. En ajoutant l’Asie – où Bafang dominerait selon Brust – et l’Amérique du Nord, les Japonais Panasonic (8 %) étaient aussi mieux représentés.

Yamaha précise à Bike EU être sous-représenté en Europe, car les estimations n’intégraient pas son partenaire Giant, numéro 1 mondial avec qui il conçoit des moteurs.