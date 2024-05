Vélo : l’année désastreuse des moteurs électriques Bafang fait froid dans le dos

Spécialisé dans les moteurs pour vélo électrique, le fabricant Bafang a lui aussi été frappé de plein fouet par la crise qui a secoué la filière du cycle en 2023. Son bénéfice net a dégringolé, ses volumes de vente aussi.

C’est un fait : l’année 2023 a été rude pour le secteur du cycle. L’inflation, la baisse de la demande, les incertitudes géopolitiques et le surstockage ont plombé les finances de multiples entreprises, entraînant des faillites et autres redressements judiciaires en cascade. Le marché français n’a pas été épargné, en témoignent les chiffres moroses de l’Observatoire du Cycle 2023.

Les bilans financiers de grands groupes sont aussi de bons indicateurs à suivre : Shimano a par exemple présenté des chiffres catastrophiques, qui reflètent bien la situation actuelle. Un autre acteur important lui a emboîté le pas : Bafang, un fabricant chinois connu pour sa large gamme de moteurs que l’on retrouve notamment en Europe.

Un bénéfice net en chute libre

Le média spécialisé Bike UE se fait ainsi le relais de ses résultats 2023. Sans surprise, ils sont précaires. Son chiffre d’affaires a en effet chuté de 360 à 206 millions d’euros entre 2022 et l’an passé, soit un recul de 43 %. Pire, le bénéfice net s’est considérablement contracté : 66 millions d’euros en 2022… contre 16 millions d’euros en 2023 (-75 %).

Outre les multiples facteurs mentionnés dans le premier paragraphe de cet article, Bafang aurait surtout souffert des chiffres de ventes de VAE observés en Allemagne (-5 %) et aux Pays-Bas (-7 %).

Des baisses, partout

Bike UE dévoile des détails très intéressants quant à la répartition des volumes de ventes de Bafang. Ce dernier s’appuie sur un catalogue divisé en trois catégories de moteur, qui ont toutes connu une décroissance :

Moteur central : 246 830 unités en 2023, en baisse de 53,9 % ;

Moteur dans le moyeu avec vitesses intégrées : 767 243 unités en 2023, en baisse de 32,3 % ;

Moteur dans le moyeu sans vitesses intégrées : 3,055 millions d’unités en 2023, en baisse de 28,8 % ;

Bafang tente de relativiser et cherche même à se rassurer. « Le marché des vélos électriques a encore un bel avenir. Il faudra encore du temps pour ramener les stocks à un niveau régulier, mais à long terme, avec la nécessité d’émissions de carbone faibles, voire nulles, plus de pays soutiendront l’électrification de la mobilité en augmentant les subventions et les investissements dans les infrastructures », estime la marque chinoise.

Des investissements savamment choisis

Pour poursuivre son développement, Bafang investit intelligemment. Faut-il savoir que 66 % de son chiffre d’affaires de 2023 provient de Chine – ces moteurs sont principalement vendus à des acteurs locaux qui collaborent avec des entreprises étrangères afin d’exporter. Ses investissements sont donc concentrés là où le groupe génère de l’argent, en Chine.

Bafang a par exemple ouvert une toute nouvelle usine à Tianjin l’an passé, mais a aussi déménagé dans un nouveau site de production plus abouti technologiquement, à Suzhou. Le groupe a aussi reçu une nouvelle certification douanière censée faciliter et stimuler les importations et exportations. En clair, Bafang optimise ses processus, en vue d’un avenir plus radieux.