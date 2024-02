Considéré comme le plus gros fabricant de composants vélo au monde, Shimano a subi de plein fouet la crise de 2023. Ses résultats financiers de l’an passé mettent en évidence des baisses considérables (-55 % de bénéfices nets), notamment marquées par un rappel massif de composants

Transmissions, freins, pédaliers : Shimano est tout bonnement l’acteur et le fabricant de composants le plus important au monde dans l’univers du vélo. Observer ses résultats financiers permet en quelque sorte de comprendre l’état du marché au cours des mois passés.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que sa situation économique de 2023 corrèle parfaitement avec les tendances 2023, où les difficultés financières et les faillites ont été nombreuses, notamment en Europe. En cause : une baisse de la demande, l’inflation et un phénomène de surstockage très coûteux pour les entreprises.

Des bénéfices en forte baisse

En octobre 2023, de premiers rapports ne laissaient rien présager de bon pour Shimano, avec une baisse du chiffre d’affaires de 18 % entre le premier semestre de 2022 et 2023. Voilà ce millésime bouclé, l’occasion de faire un bilan plus global basé sur les documents récemment publiés par le groupe.

Le constat est sans appel : les bénéfices nets entre 2022 et 2023 ont chuté de 55 % au total, passant de 128,179 millions yens (790 millions d’euros) à 61,14 millions de yens (380 millions d’euros). L’entreprise continue de faire du bénéfice, mais moins qu’avant. Le chiffre d’affaires sur le segment vélo à quant à lui chuté de 29 %.

Outre les causes mentionnées ci-dessus, un autre événement a fait mal à Shimano : un rappel massif de 2,8 millions de pédaliers Hollowtech – dont 680 000 aux États-Unis et 80 000 au Canada -, lui coûtant la somme de 18 millions de dollars et une image quelque peu écornée.

L’Europe, qui n’est autre que son marché principal, a subi : les ventes de composants ont chuté de 34 % d’une année à une autre. Si l’Allemagne et le Benelux ont été des marchés porteurs, « dans d’autres pays, la demande des consommateurs a diminué en raison de l’inflation et du ralentissement économique, et les stocks des marchés sont restés à des niveaux élevés ».

La Chine fait de la résistance

Les marchés d’Asie, d’Océanie et d’Amérique centrale et du Sud n’ont pas été très favorables non plus, là encore en raison de l’inflation et d’incertitudes économiques. Finalement, c’est surtout le marché chinois qui a sauvé les meubles, grâce à une forte demande sur les vélos de route, très en vogue là-bas.

Pour l’année 2024, Shimano reste sceptique et même pessimiste : il prévoit une nouvelle baisse des ventes et de bénéfices de 11 %. Son cru 2023 reste tout de même meilleur que 2020 et 2019, les années pré-Covid. Pour le moment, et malgré une crise persistante, Shimano a semble-t-il réussi à capitaliser sur la crise sanitaire mondiale.