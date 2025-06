La serrure connectée Aqara U200 Lite est en promo à -20 % pour rentrer chez soi sans les mains

Vous arrivez chez vous avec les valises ou les sacs de courses à la main, flemme de chercher vos clés : avec la serrure connectée Aqara U200 Lite, une simple commande vocale suffit. Et bonne nouvelle, elle est en promo à 102,39 euros au lieu de 127,99 euros.

Aqara U200 Lite // Source : Aqara

L’Aqara U200 Lite est une version allégée de la serrure connectée Aqara U200. Un appareil connecté très simple à installer, à poser sur votre serrure actuelle, qui ne nécessite aucun montage et qui peut s’ouvrir de différentes façons, pour faciliter votre entrée dans votre domicile. Elle est compatible avec la plupart des assistants vocaux et des applications de gestion de maison connectée : Aqara Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Alexa et Google Home. Un ajout bien pratique si vous aimez la domotique, que vous retrouvez avec une réduction de 25,6 euros sur Amazon.

Les points forts de l’Aqara U200 Lite

Très simple à installer et à utiliser

Sa compatibilité domotique étendue (Matter et Thread)

Une autonomie de 6 mois et un gyroscope intégré

La serrure connectée Aqara U200 Lite est à 127,99 euros sur Amazon. Mais si, dans le panier, vous utilisez le code promo AQARALNQ, elle passe à 102,39 euros.

Une serrure connectée aussi pratique que sécuritaire

La station électrique Apex 300 à moitié prix ! Voici la nouvelle station électrique portable de Bluetti : l’Apex 300. Pour le camping, les coupures électriques ou la vie hors réseau : elle peut alimenter tous les appareils !

L’intérêt d’opter pour une serrure connectée comme l’Aqara U200 Lite, c’est de non seulement faciliter l’entrée dans votre maison, mais aussi d’en renforcer la sécurité. Car vous seul, et vos proches, saurez comment activer la serrure et déverrouiller la porte lorsque vous vous en approchez. Cette version Lite est toutefois amputée de quelques fonctions par rapport à la version classique.

La principale différence entre l’Aqara U200 et l’U200 Lite concerne les méthodes d’ouverture : la U200 propose un clavier extérieur avec lecteur d’empreinte digitale et la compatibilité Apple Home Key, tandis que la U200 Lite se limite à l’ouverture via application, NFC sticker ou commande vocale, sans clavier ni lecteur d’empreinte. Mais pour un usage quotidien, ça fait très bien l’affaire.

Elle n’a besoin que de deux charges par an

La serrure connectée Aqara U200 Lite fonctionne sur batterie. Celle-ci a une autonomie de six mois, donc vous n’aurez à la charger que deux fois par an. Et compte tenu de tout ce qu’elle fait, c’est assez impressionnant. Elle est par exemple équipée d’un gyroscope qui permet de vérifier si elle est ouverte ou fermée. Si jamais elle détecte qu’elle reste trop longtemps ouverte, elle se verrouille automatiquement.

Elle a aussi plusieurs modes de fonctionnement : un Silencieux, pour s’ouvrir/se fermer la nuit sans faire de bruit, mais plus lentement. Le mode Standard, classique, et le mode Rapide pour aller plus vite en journée. Vous pouvez les paramétrer en fonction de votre routine pour changer automatiquement. Elle prend en charge les plateformes Matter, Apple Home, Home Assistant, Google Home, Amazon Alexa, Homey et Aqara Home, pour s’assurer une compatibilité maximum.

Pour en apprendre un peu plus, vous avez le test de l’Aqara U200 à disposition. Il s’agit de la version « standard » de la serrure connectée, qui a donc quelques différences, mais vous aurez au moins les grandes lignes.

Vous avez aussi notre guide d’achat sur les meilleures serrures connectées qui vous aide à trouver le modèle pour sécuriser votre domicile.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.