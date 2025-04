Test de la serrure connectée Aqara U200 : ultra complète et simple d’utilisation

Avec la Smart Lock U200, Aqara propose un modèle pensé pour le marché européen, compatible Matter, Apple Home Key et facile à installer sans changer son cylindre. Après plusieurs mois d’utilisation, voici notre retour complet.

Hagop Kavafian pour Frandroid

La serrure connectée Aqara Smart Lock U200 offre des fonctionnalités complètes avec une compatibilité étendue. En effet, plutôt que de remplacer entièrement votre cylindre, Aqara mise sur un dispositif rétrofit qui s’installe sur la serrure existante, similaire à celui que l’on retrouve sur la plupart des produits du marché.

Elle se dote néanmoins de fonctions avancées, comme un clavier à digicode avec lecteur d’empreintes, ainsi qu’une compatibilité Matter et Apple HomeKit. Après plusieurs mois d’utilisation au quotidien, voici notre test détaillé de cette serrure intelligente qui promet sécurité, confort et compatibilité étendue.

Un design sobre et discret

Dès le déballage, la Aqara U200 fait bonne impression de par son design soigné et moderne. Le module intérieur affiche un format relativement compact d’environ 15 cm de haut pour 6 cm de large. Il s’intègre bien avec la plupart des intérieurs, notamment grâce à ses finitions proposées en noir ou argent.

La qualité de fabrication est au rendez-vous : le boîtier est robuste et arbore un aspect mat élégant. On regrette toutefois l’absence de tout bouton physique sur ce boîtier – nous y reviendrons – mais une petite encoche circulaire permet de saisir la molette intégrée pour une ouverture manuelle.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Le pavé numérique externe fourni par Aqara est tout aussi bien conçu et se décline dans le même coloris que la serrure. Sa forme allongée et arrondie lui confère un aspect sobre et moderne, lui permettant de s’intégrer facilement avec votre extérieur. Il bénéficie notamment d’une certification IPX5, qui le protège des projections d’eau, permettant une installation sans crainte en extérieur.

Une installation très simple

Aqara livre sa Smart Lock U200 avec tout le nécessaire pour l’installer aussi bien sur une porte européenne à cylindre que sur d’autres types de verrous, comme un deadbolt nord-américain. Dans la boîte, on retrouve plusieurs adaptateurs pour s’ajuster à la forme de votre barillet ou à une clé insérée côté intérieur, ainsi qu’une plaque de fixation, des entretoises, des vis de différentes longueurs et même une petite clé Allen pour sécuriser le montage.

Hagop Kavafian pour Frandroid

L’installation en elle-même est simple et rapide. La serrure s’installe en surface sur la face intérieure de la porte. Il suffit de visser la plaque de fixation sur le cylindre existant ou de la coller en utilisant l’adhésif pré-installé sur la plaque.

On vient ensuite clipser le boîtier de la U200 sur cette plaque pour la maintenir en place. Dans le premier cas, j’ai trouvé que la plaque ne se fixe pas bien sur le cylindre, et il est donc préférable d’opter pour une fixation adhésive.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Les adaptateurs fournis permettent d’attraper soit le panneton du barillet (pour un cylindre à bouton) soit la clé insérée (pour un cylindre à double entrée), de manière à ce que le moteur de la U200 puisse actionner la serrure. Cette conception évite d’avoir à changer de cylindre ou même de clé.

Dans le cas d’un cylindre européen, c’est-à-dire la majorité des serrures en France, il est préférable que celui-ci dispose d’une fonction débrayable, permettant une ouverture depuis l’extérieur même si une clé est engagée à l’intérieur.

Hagop Kavafian pour Frandroid

L’installation prend à peine une vingtaine de minutes. Il suffit d’insérer la batterie rechargeable dans la serrure et de refermer le cache pour la mettre en route. Il faut pour cela scanner le QR code avec l’application Aqara Home pour finaliser le calibrage automatique. La serrure ajuste alors automatiquement les paramètres selon votre porte, comme la course du pêne et la fermeture à double tour. Cette calibration peut se peaufiner manuellement au besoin.

À l’issue de l’installation, le montage inspire confiance : la serrure est solidement fixée, sans jeu ni vibration parasite. À noter qu’en cas de déménagement, tout peut être démonté facilement et la porte retrouve son état d’origine, puisqu’aucun perçage supplémentaire n’est requis.

Enfin, le clavier s’installe également en quelques minutes, puisque la partie arrière est recouverte d’un adhésif puissant qui facilite la pose sur la porte ou le mur à côté. Il peut également être fixé de manière plus définitive, en utilisant les vis et chevilles fournies.

Une connectivité riche

Aqara a mis le paquet côté compatibilité. La Smart Lock U200 communique en Bluetooth Low Energy et surtout via Thread, ce protocole maillé basse consommation utilisé par Matter. Concrètement, cela signifie que la serrure peut s’intégrer nativement dans de nombreux écosystèmes domotiques grâce à Matter : Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, Home Assistant, etc. Si vous possédez un hub Thread, la U200 remontera dans l’application de votre écosystème et sera contrôlable à distance et via la voix (Siri, Alexa, Google Assistant) sans avoir besoin de passerelle propriétaire. À l’inverse, en local, le Bluetooth suffira pour la piloter avec l’app Aqara Home sur smartphone à courte portée. Bien entendu, Aqara propose également son propre hub M3 pour offrir une connectivité cloud, mais celui-ci n’est pas indispensable pour autant. En revanche, je dois avouer que la configuration depuis un hub Matter tiers n’est pas particulièrement simple et il faut s’armer de patience pour réussir l’appairage.

En plus de sa connectivité sans-fil universelle, la U200 se distingue par la multitude de modes d’ouverture qu’elle propose.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Le pavé numérique fourni offre deux autres moyens d’entrée très pratiques : la lecture d’empreinte digitale et la saisie d’un code PIN, pour jusqu’à 50 utilisateurs. L’authentification par empreinte s’est révélée fiable et rapide, avec une reconnaissance et surtout une ouverture quasi instantanée. Je pense que je n’ai d’ailleurs jamais eu besoin d’utiliser mon code PIN tellement le lecteur biométrique fonctionne bien. Aqara permet aussi d’appairer des badges NFC, ainsi que de générer des codes d’accès temporaires ou à usage unique pour des invités, même sans connexion Internet. Naturellement, en cas d’imprévus, il reste toujours possible d’utiliser la clé mécanique d’origine pour ouvrir – la U200 n’altérant pas le cylindre existant.

De manière bien plus unique, la U200 permet d’utiliser la fonctionnalité Home Key d’Apple, permettant l’intégration dans l’Apple Wallet. La U200 est d’ailleurs l’une des toutes premières serrures Matter à supporter cette fonction. Il suffit alors de passer son iPhone ou Apple Watch devant le pavé numérique pour déverrouiller la porte.

Toutes ces fonctionnalités sont accessibles et gérables depuis l’application Aqara Home, qui s’avère complète et bien conçue. On peut y consulter l’historique des ouvertures, ajouter ou supprimer des utilisateurs et leurs empreintes/codes, régler un verrouillage automatique après un certain temps d’ouverture ou encore configurer des scénarios domotiques.

Une expérience simple au quotidien, mais très complète

Au quotidien, la Aqara U200 apporte un vrai confort tout en restant assez intuitive pour ne pas dérouter les habitués des serrures classiques. Fini le trousseau de clés à chercher dans ses poches, il suffit d’effleurer le clavier avec le doigt, son iPhone ou son Apple Watch pour déverrouiller la porte. La réactivité de la serrure est excellente et le moteur s’active presque immédiatement après validation du code ou de l’empreinte, sans temps de latence. Qui plus est, la connexion entre le clavier et la serrure est très stable et je n’ai pas constaté de perte de connectivité entre les deux ni de délai inhabituel.

La U200 n’est toutefois pas la plus rapide du marché, puisque contrairement à la Nuki Smart Lock Ultra, capable de déverrouiller un pêne en à peine 1,5 seconde de façon motorisée, la U200 prend son temps pour actionner celui de votre porte. Dans nos essais, l’ouverture complète, du déverrouillage jusqu’à l’entrouverture du pêne, dure environ 4 à 5 secondes.

En revanche, ce temps d’ouverture n’est pas rédhibitoire, mais on sent qu’Aqara a privilégié la douceur de fonctionnement pour ménager la mécanique. En contrepartie, la U200 est relativement silencieuse et le moteur émet un bourdonnement discret, bien moins bruyant que certaines serrures concurrentes. En outre, une option d’ouverture silencieuse dans l’appli permet même d’atténuer le bruit si besoin, utile si vous vivez dans un petit appartement.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Un point d’ergonomie mérite toutefois d’être souligné : l’absence de bouton physique sur la serrure intérieure. Contrairement à d’autres modèles qui proposent un bouton central pour verrouiller ou déverrouiller la serrure, la U200 ne dispose que de sa molette de verrou. Pour verrouiller de l’intérieur, deux choix s’offrent à vous : tourner manuellement la molette comme sur une serrure traditionnelle ou commencer à la tourner légèrement pour que le moteur prenne le relais et finalise automatiquement l’action de verrouillage ou déverrouillage. Mieux, la vitesse à laquelle vous initiez le geste influe sur la rapidité du moteur : un mouvement lent enclenche une rotation en douceur, tandis qu’un coup de poignet plus franc fait tourner le pêne plus rapidement. À l’usage, cette fonctionnalité se révèle intuitive et permet de pallier l’absence de bouton — on finit par trouver naturel de tourner un peu le dispositif pour qu’il fasse le reste. Néanmoins, j’aurais préféré la simplicité d’un bouton sur lequel appuyer qui me semble plus intuitif et surtout plus esthétique. Quoi qu’il en soit, de l’extérieur, ce manque de bouton n’est pas gênant puisque tout se passe via le clavier tactile ou l’application.

Une autonomie impressionnante

Qui dit serrure connectée dit dépendance à une source d’énergie, et sur ce point la U200 s’en tire très honorablement. Le boîtier intègre une batterie rechargeable en USB-C, avec une autonomie annoncée allant jusqu’à 6 mois. Sans en être arrivé à ce stade, je n’ai eu à la charger qu’une fois en cinq mois d’utilisation. Pour ce faire, il suffit de retirer la batterie et de la brancher en USB-C en utilisant le câble fourni ou celui d’un autre appareil pendant quelques heures. De plus, l’avantage d’avoir un verrou sur la U200 signifie que vous pouvez toujours verrouiller ou déverrouiller la porte manuellement, même si la batterie est vide.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Le pavé numérique, de son côté, fonctionne avec quatre piles AAA fournies d’origine, offrant là aussi plusieurs mois d’autonomie. Je n’ai toujours pas eu à changer les piles, ce qui atteste effectivement de l’autonomie impressionnante du clavier, d’autant que c’est le principal mode d’accès que j’utilise. Si vous préférez ne pas vous soucier des piles, Aqara a prévu une option ingénieuse : le clavier peut être alimenté par le câblage d’une sonnette 12-24 V existante, permettant une alimentation continue. Dans tous les cas, même si le clavier venait à ne plus avoir d’énergie, la serrure intérieure conservera son fonctionnement et vous aurez toujours la clé physique en ultime recours.

Une sécurité rassurante

La sécurité étant un aspect critique pour une serrure, Aqara a pris soin de sécuriser la U200. Toutes les communications entre la serrure, le clavier et l’application sont protégées par un chiffrement AES 128 bits afin de prévenir les tentatives d’interception ou de piratage. Les données sensibles comme les empreintes digitales et les codes PIN sont stockées de manière chiffrée dans la serrure et non dans le cloud, éliminant le risque de fuite de vos informations personnelles.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Aqara a également doté son dispositif de protections contre les accès non autorisés. Le clavier extérieur intègre une alarme anti-sabotage : si quelqu’un tente de le déloger de la porte, une sirène discrète se déclenche et une notification est envoyée sur votre téléphone. De même, après 10 tentatives erronées, comme une empreinte non reconnue ou un code faux saisi plusieurs fois, la serrure se verrouille pendant un laps de temps défini, paramétrable de 0 à 30 minutes durant lequel aucune ouverture électronique n’est possible, sauf en utilisant une clé physique ou en vous authentifiant en tant qu’administrateur avec empreinte ou un code maître. Par ailleurs, l’appli propose des codes PIN anti-intrusion qui permettent, par exemple, d’ajouter des chiffres avant/après le bon code pour brouiller un observateur : seule la bonne séquence est analysée dans l’ensemble des chiffres saisis.

On trouve aussi un mode Passage pour désactiver temporairement le verrouillage automatique (pratique lors d’une fête, pour laisser les allers-retours sans avoir à déverrouiller à chaque fois) et un mode Ne pas déranger qui peut couper les bips sonores et les ouvertures par code sur certaines plages horaires. Enfin, la fonction d’auto-verrouillage configurable permet de s’assurer que la porte se verrouille systématiquement après X minutes une fois fermée, évitant les oublis. Autant de dispositifs qui rassurent quant au niveau de protection offert par l’U200, tant contre les intrusions physiques que numériques. On regrette toutefois l’absence d’un capteur d’ouverture de porte, qui aurait permis de s’assurer que la porte est bien fermée avant de la verrouiller automatiquement.

Prix et disponibilité

La Aqara U200 est vendue entre 240 et 270 euros, selon les promotions, chez Amazon et Fnac Darty. C’est un tarif particulièrement abordable pour une serrure connectée avec tant d’atouts et livrée d’office avec un clavier tactile et NFC.

Soulignons toutefois qu’à ce tarif, il est nécessaire d’avoir un hub Matter chez soi pour profiter de la connectivité Cloud, Aqara ayant fait le choix de ne pas doter son produit de compatibilité Wi-Fi.

