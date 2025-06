Les soldes d’été commencent bien : cette caméra connectée 2,5K Xiaomi coûte moins de 45 €

Compacte, facile à installer et capable d’offrir des images en 2,5K, la petite caméra connectée Xiaomi Smart Camera C400 est proposée à un super prix pendant les soldes d’été. Cdiscount l’affiche en effet à 44,99 euros au lieu de 49,99 euros.

Si vous souhaitez partir en vacances cet été l’esprit tranquille, on vous conseille fortement d’installer une caméra de surveillance connectée chez vous, qui vous permettra de garder un œil sur votre cocon à tout moment. Parmi les nombreuses références que l’on trouve sur le marché, figure notamment la Xiaomi Smart Camera C400. Un modèle discret, bourré de fonctionnalités et surtout pas cher : pendant les soldes d’été, son prix ne dépasse pas les 45 euros.

Les atouts de la Xiaomi Smart Camera C400

Un format mini

Des images en 2,5K

La détection de personnes grâce à l’IA

Initialement affichée à 49,99 euros, la caméra connectée Xiaomi Smart Camera C400 est aujourd’hui disponible en promotion à 44,99 euros chez Cdiscount. Le modèle C200 est de son côté proposé à 29,99 euros au lieu de 39,99 euros.

Une petite caméra qui offre des images bien détaillées

La Xiaomi Smart Camera C400 est une caméra toute ronde, et surtout toute petite. Ce modèle compact est donc très discret et ne fait pas tâche dans une pièce. Côté installation, vous pouvez la placer sur un meuble, à plat, ou même au plafond. Attention : comme elle ne dispose d’aucune certification IP, on vous déconseille de l’installer dans une pièce trop humide. Et pour la mettre en marche, rien de plus simple : il suffit de l’allumer et de l’enregistrer sur l’application Xiaomi Home.

Une fois bien en place, la caméra peut filmer des séquences en 2,5K (2 560 x 1 440 pixels) avec sa caméra 4 Mpx ; de quoi profiter d’un rendu ultra-détaillé et bien net. Cerise sur le gâteau, grâce à sa capacité de rotation de 360° à l’horizontale et de 106° à la verticale, la C400 couvre une très large zone. De plus, une vision nocturne infrarouge, pour voir clairement de nuit, est aussi disponible. Concernant l’enregistrement des images, vous pourrez stocker localement ces dernières sur une microSD (256 Go max) ou bénéficier du stockage gratuit dans le cloud pendant 3 mois. Pour profiter de ce cloud plus longtemps, il faudra payer un supplément.

Une détection précise grâce à l’IA

Comme toute bonne caméra connectée, la Xiaomi Smart Cmera C400 propose par ailleurs plusieurs fonctionnalités rassurantes, comme la détection de mouvements et même la détection de personnes grâce à l’IA intégrée. Avec cette dernière, la caméra peut en effet identifier plus rapidement les silhouettes humaines, les localiser et les filmer, avant de vous envoyer des alertes sur votre smartphone. Cela permet avant tout de limiter les fausses alertes, comme quand de petits animaux passent devant l’objectif ou que la lumière change.

La caméra prend également en charge les appels bidirectionnels et peut même capter le son à une distance de 5 mètres. Notez que les appels vers la caméra doivent être passés via l’application Xiaomi Home. Enfin, si vous possédez un appareil avec Google Assistant ou Alexa intégré, vous pourrez contrôler la caméra à la voix.

À lire aussi :

Quelles sont les meilleures caméras de surveillance en 2025 ?

