Xiaomi brade un pack atypique pour les Soldes : aspirateur robot laveur + caméra de surveillance à -89 €

Sur son site, Xiaomi propose une réduction de 19 % sur un pack comprenant le Xiaomi Robot Vacuum X20+, noté 8/10 dans nos colonnes, accompagné d’une caméra de surveillance Xiaomi Smart Camera C400.

C’est un pack pensé pour vous introduire simplement à une installation de maison connectée. Vous avez d’un côté un aspirateur robot laveur autonome et sa base polyvalente, le Xiaomi Robot Vacuum X20+, et de l’autre, une caméra de surveillance connectée Xiaomi Smart Camera C400. La seconde vous permettant de surveiller le premier pendant ses sessions de ménage, si vous n’êtes pas à proximité. Durant les Soldes, Xiaomi en a fait un pack, car d’habitude, ils sont vendus séparément. En plus, le prix du lot est réduit de 19 % sur le site de Xiaomi, ce serait dommage de passer à côté.

Les points forts du pack nettoyage connecté

La base de charge sert aussi à vider l’eau et nettoyer les serpillères

La puissance d’aspiration de 6 000 Pa suffit pour tous les sols

La caméra de surveillance filme en 2,5K et pivote à 360°

L’aspirateur de ce lot, le Xiaomi Robot Vacuum X20+, coûte d’ordinaire 399 euros. La caméra, elle, est vendue 59,99 euros. Le pack nettoyage connecté Xiaomi coûte 458,99 euros mais passe, grâce aux Soldes, à 369,99 euros.

Un aspirateur robot qui vous fait gagner un temps précieux

Le Xiaomi Robot Vacuum X20 Plus est un modèle comme on en trouve plein sur le marché, avec un design circulaire et des capteurs qui lui permettent d’évoluer chez vous en toute autonomie. Ce modèle date de 2024 et propose nombre d’options bien pratiques, comme le système d’évitement des obstacles S-Cross ou encore la possibilité de le contrôler à la voix avec Alexa ou Google.

L’aspirateur a une autonomie de 2h20 environ, ce qui suffit pour nettoyer une surface allant jusqu’à 280 m². Quand il a fini son travail, il retourne sur sa base pour se recharger, vider son bac d’eaux usées, se remplir avec de l’eau claire et nettoyer sa serpillère pour éviter les mauvaises odeurs. Toutefois, il a du mal à éviter les obstacles les plus petits, ce qui fait que vous devez pas mal dégager la zone sur laquelle il va passer. Aussi, si la partie aspiration est plus que convaincante, il a un peu plus de mal sur le lavage, notamment sur les tâches incrustées. Mais pour une entrée de gamme, c’est amplement suffisant.

La caméra Xiaomi Smart C400, pour garder un œil chez vous

L’autre produit de ce pack, c’est la caméra de surveillance Xiaomi Smart Camera C400. Celle-ci a plusieurs avantages : premièrement, elle filme en 2,5K, donc vous aurez des images très détaillées de ce qu’il se passe chez vous. Deuxièmement, elle est montée sur un moteur et pivote à 360°. Comme ça, s’il y a du mouvement chez vous, vous pouvez le suivre en faisant bouger la caméra. Mais le moteur fait un petit bruit, donc ce n’est pas très discret.

La caméra filme de jour comme de nuit, avec une vision infrarouge. Vous recevez en temps réel des alertes sur votre smartphone si un mouvement ou un bruit suspect est détecté. L’audio bidirectionnel permet d’écouter, mais aussi de parler à travers la caméra. Ainsi, vous pouvez surveiller l’avancée de votre aspirateur robot Xiaomi et même donner des ordres via Google ou Alexa à distance. Deux produits complémentaires disponibles à un prix contenu.

Vous pouvez en apprendre plus sur le Xiaomi Robot Vacuum X20 Plus dans notre test dédié.

Si vous n’êtes pas convaincu par ce lot, vous pouvez en composer un vous-même en piochant un aspirateur robot disponible dans le guide d’achat dédié, ainsi qu’une caméra de surveillance présentée dans un autre article.

