Ce pack Xiaomi avec distributeur de croquettes connecté + caméra de surveillance à -37,5 % est idéal à offrir aux parents d’animaux

À quelques jours de Noël, Xiaomi a pensé à celles et ceux qui souhaitent pouvoir nourrir leur animal de compagnie à distance et en toute sécurité, tout en veillant sur lui en leur absence. La marque propose en effet un pack comprenant un distributeur de croquettes connecté, le Smart Pet Food Feeder 2, et une caméra intelligente, la Smart Camera C400, à 99,99 euros au lieu de 159,98 euros.

Le Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2. // Source : Xiaomi

Quand celles et ceux qui vivent avec un animal de compagnie s’absentent du domicile (pas trop longtemps, évidemment), ils veulent naturellement s’assurer qu’ils s’alimentent correctement et que tout se passe bien pour eux. Le bundle actuellement proposé par Xiaomi pourrait donc leur être grandement utile. Dans ce pack, on retrouve en effet un distributeur de croquettes connecté ainsi qu’une petite caméra de surveillance ; le tout est en ce moment proposé à moins de 100 euros. Une idée-cadeau idéale pour Noël, si vous voulez notre avis…

Que retenir de ce pack Xiaomi ?

Un distributeur de croquettes pouvant stocker 5 L de nourriture

Une petite caméra capable de filmer en 2,5K

Un prix contenu pour deux appareils bien conçus

Au lieu de 159,98 euros, le bundle Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 + Xiaomi Smart Camera C400 est aujourd’hui disponible en promotion à 99,99 euros sur le site de Xiaomi. C’est comme si vous aviez la caméra offerte, puisque le distributeur de croquettes coûte habituellement 99,99 euros, et la caméra 59,99 euros.

Un distributeur de croquettes très autonome

Le Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 est un distributeur de croquettes connecté qui se présente sous la forme d’un bloc blanc assez massif, mais au design suffisamment minimaliste pour ne pas faire tache dans un intérieur. Il est équipé d’un écran affichant des informations liées à l’état de l’appareil. On peut par exemple y voir des alertes quand la qualité d’aliments est trop faible (oui, le Smart Pet Food Feeder 2 peut peser très précisément). Le bol destiné à recueillir la nourriture de nos compagnons poilus est quant à lui conçu en acier inoxydable, une matière qui permet, selon la marque, d’éviter l’accumulation de graisse.

Au total, ce Smart Pet Food Feeder 2 peut stocker 5 L de nourriture, ou 2,5 kg d’aliments pour chat. De quoi nourrir un matou pendant 30 jours. Notez d’ailleurs que le distributeur accepte les croquettes jusqu’à 12 mm de diamètre. Et il sait aussi les garder bien au sec et au frais grâce à son étanchéité renforcée par plusieurs pièces en silicone. La machine dispose par ailleurs d’un système antiblocage de croquettes et peut même proposer des dosages personnalisés en fonction de votre animal et de sa condition physique. Ce distributeur étant connecté, il montre son intelligence dans sa capacité à envoyer des alertes à l’utilisateur via l’application Xiaomi Home.

Une caméra qui filme tous les petits détails

Pour vérifier que votre animal mange correctement, ou tout simplement que tout se passe bien pour lui en votre absence, vous pourrez aussi compter sur une petite caméra de surveillance connectée, la Xiaomi Smart Camera C400. Celle-ci, discrète et toute ronde, peut être installée sur un meuble ou même au plafond. Elle est apte à filmer en 2,5K (2 560 x 1 440 pixels) avec sa caméra 4 Mpx, de jour, et même de nuit grâce à sa vision nocturne. Et grâce à son format, elle peut aussi filmer dans toutes les directions et vous offrir une vue panoramique ; sur un axe horizontal, elle peut précisément tourner à 360°.

La Smart Camera C400 propose également plusieurs fonctionnalités pratiques et rassurantes, à l’image de l’audio bidirectionnel, qui permet par exemple d’entendre votre animal et de lui parler. Notons aussi la détection et le suivi des personnes grâce à l’intelligence artificielle : la caméra peut ainsi non seulement identifier les silhouettes humaines, mais aussi les filmer en les suivant une fois localisées. Une fonction bien utile pour repérer d’éventuels intrus très vite, surtout que la caméra peut envoyer des alertes sur votre smartphone.

