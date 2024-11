Votre maison est en sécurité avec cette caméra de surveillance 2K Xiaomi à prix cassé pour le Black Friday

Pour protéger votre maison en surveillant ses alentours, vous pouvez vous équiper avec cette caméra connectée Xiaomi Outdoor BW300 qui est en promo à 49,99 euros pendant le Black Friday.

La Xiaomi Outdoor Camera BW300 est une caméra de surveillance sans-fil que vous posez à l’extérieur de votre domicile pour recevoir des alertes sur votre smartphone en cas de détection de mouvement suspect. Elle fonctionne de jour comme de nuit, avec un capteur 2K pour bien reconnaître les visages d’éventuels intrus, et propose bien d’autres fonctions. Bien qu’elle soit une nouvelle référence, vous la trouverez déjà en promo pour le Black November.

Ce qui caractérise la Xiaomi Outdoor Camera BW300

Autonomie entre 120 jours et 180 jours selon les déclenchements

Caméra de 3 Mpx pour une résolution 2K

Un champ de vision de 130° pour ne rien louper

Quand elle n’est pas en promotion, la Xiaomi Outdoor Camera BW300 est affichée à 59,99 euros. Pendant le Black Friday, sur le site de la marque, vous la retrouvez à 49,99 euros.

Une alarme qui peut se déclencher à distance

La Xiaomi Outdoor Camera BW300 est une caméra sans-fil qui fonctionne sur batterie et se fixe très facilement sur l’une des façades de votre domicile. Choisissez soigneusement son emplacement, même si avec ses 130° d’angle de vision, vous allez couvrir un large champ via sa caméra de 3 Mpx qui filme en 4K.

Choisissez de la poser face à une entrée, un portail ou tout autre espace à risque, pour être sûr de filmer les éventuels intrus. Mais ce qu’il y a de vraiment bien avec cette caméra, c’est qu’elle ne se contente pas de filmer et de vous avertir : vous pouvez déclencher une lumière et une sirène stridente pour dissuader les visiteurs indésirables.

Une caméra qui vous alerte en temps réel

Le propre de cette caméra, c’est donc de vous avertir en cas d’intrusion. Si elle détecte une activité anormale, que ce soit un mouvement ou un son, vous recevez instantanément une alerte sur votre smartphone. Ce qui vous permet d’accéder immédiatement au flux vidéo et prendre les mesures nécessaires pour vous protéger.

En plus de la vidéo, vous avez de l’audio bidirectionnel : c’est-à -dire qu’en plus d’entendre, vous pouvez parler via le haut-parleur de la caméra. Ce qui permet de parler et d’avoir un effet dissuasif supplémentaire. Elle est en plus compatible avec Alexa et Google Home, ce qui facilite son utilisation avec des assistants vocaux. Par contre, il faudra la recharger régulièrement puisque l’autonomie est de 120 jours à raison de 20 déclenchements/jour, ou 180 jours s’il y en a 10.

Pour équiper toute votre maison avec des caméras connectées, vous pouvez piocher parmi les modèles sélectionnés dans notre guide d’achat qui leur est consacré : il y a de tout à et à tous les prix.

