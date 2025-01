Idéal pour les budgets serrés, l’aspirateur robot laveur Xiaomi Vacuum S12 s’occupe de vos sols pour moins de 120 €

C’est une super offre pour ce dĂ©but d’annĂ©e 2025, si votre rĂ©solution est de garder votre intĂ©rieur propre sans trop faire d’efforts : chez AliExpress, le Xiaomi Robot Vacuum S12 est Ă -60% pendant quelques jours.

Xiaomi Robot Vacuum S12 // Source : Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

C’est une super bonne affaire Ă faire avec une marque qui a su se faire un nom en ce qui concerne les produits pour votre maison connectĂ©e. Xiaomi ajoute une corde Ă son arc avec notamment l’aspirateur robot autonome Vacuum S12, Ă©quipĂ© d’un rĂ©servoir d’eau pour laver vos sols en plus d’y aspirer la poussière. Un produit que vous retrouvez avec pas moins de 181 euros d’Ă©conomies sur AliExpress en cumulant une rĂ©duction du site ainsi qu’un code promo qui fait plaisir.

Les points forts du Xiaomi Robot Vacuum S12

Une entrée de gamme qui offre de bonnes performances

Il établit une cartographie de bonne qualité

En mode aspiration, il fait très bien son travail.

Lors de sa sortie, le Xiaomi Robot Vacuum S12 était commercialisé 299 euros. Mais il vaut mieux aller faire un tour sur AliExpress où il est affiché à 126,54 euros et passe même à 118,54 euros si vous utilisez le code FRCD08 dans le panier.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Xiaomi Robot Vacuum S12. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une entrée de gamme qui bénéficie de belles finitions

Il faut dire ce qui est : le Xiaomi Robot Vacuum S12 est un aspirateur laveur robot d’entrĂ©e de gamme. Mais il faut aussi rendre Ă CĂ©sar ce qui lui appartient : le modèle est plutĂ´t bien fini. Vous retrouvez un aspirateur rond de 35 cm de diamètre et de 9,45 cm de haut, dĂ´me avec tĂ©lĂ©mètre laser inclus. C’est pratique pour la navigation, moins si vous devez le faire passer sous des meubles bas.

Ce fameux capteur lui sert Ă cartographier les lieux et Ă naviguer tout en Ă©vitant les obstacles. Bien sĂ»r, il n’est pas infaillible et c’est pour ça qu’il est Ă©quipĂ© de deux bumpers anti-collision. Il dispose aussi de quatre capteurs de vide, pour Ă©viter les chutes. On l’a vu dans notre test oĂą il a eu quand mĂŞme 8/10, il est efficace contre les plus gros obstacles uniquement. Il faudra donc faire un minimum de rangement avant son passage.

Top pour l’aspiration, en retrait sur le lavage

Cet aspirateur propose deux modes de nettoyage. D’un cĂ´tĂ©, l’aspiration, efficace sur les surfaces dures et les tapis Ă fils courts. Sur les longs fils, il sera un peu plus en difficultĂ©, la faute Ă son système de brosse centrale avec des pales en fil de nylon et en caoutchouc. Par contre, niveau lavage des sol, l’avis est plus mitigĂ©. S’il est efficace sur les tâches lĂ©gères ou fraĂ®ches, il faudra plusieurs passages sur les tâches incrustĂ©es. Heureusement, un mode « nettoyage professionnel » Ă dĂ©clencher sur le smartphone est lĂ pour rendre service.

Tout ça a une incidence sur l’autonomie qui est, de base, de 130 minutes en thĂ©orie. En pratique, et selon notre test, comptez plus sur 1h30/1h40 si vous utilisez l’aspiration et le lavage de sol en usage classique. Pour atteindre les chiffres du constructeur, il faudra l’utiliser en mode aspiration silencieuse uniquement. Comptez environ 2h30 de charge pour qu’il revienne Ă 100%.

DĂ©couvrez tout ce qu’a Ă proposer le Xiaomi Robot Vacuum S12 dans notre test complet disponible sur Frandroid.

Enfin, vous avez de nombreuses autres rĂ©fĂ©rences d’aspirateurs robots rĂ©pertoriĂ©es dans notre guide d’achat, pour vous aider Ă trouver celle qui vous correspond.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.