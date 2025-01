Kit caméras Xiaomi des soldes : moins de 100 € pour sécuriser aussi bien l’intérieur que l’extérieur

Xiaomi donne l’occasion de s’offrir une installation de surveillance pour votre domicile complet et pas cher pendant les soldes. On trouve un pack avec une caméra extérieure et intérieure pour seulement 99 euros au lieu de 129 euros au départ.

Pour savoir ce qu’il se passe chez soi, que ce soit durant des vacances ou que vous soyez tout bonnement ailleurs que chez vous, installer une caméra de surveillance connectée est une solution rassurante et dissuasive. Et quoi de mieux que d’avoir une dédiée pour l’intérieur et une autre pour l’extérieur ? C’est justement ce que propose Xiaomi avec ce pack à -20 % pendant les soldes.

Que contient ce pack Xiaomi ?

Une caméra d’intérieur discrète qui filme en 2,5K

Une caméra d’extérieur avec un rendu net et une vision à 360°

Un prix contenu pour deux appareils bien conçus

Xiaomi propose en ce moment un pack comprenant une caméra intérieure (Xiaomi Smart Camera C400) et une caméra extérieure (Xiaomi Outdoor Camera CW400) pour 99,99 euros au lieu de 129,98 euros sur le site mi.com.

Une caméra pour garder un œil à votre intérieur

La Xiaomi Smart Camera C400 est une petite caméra toute ronde dédiée pour l’intérieur. Elle est donc discrète et peut être installée sur un meuble ou même au plafond grâce à sa conception panoramique qui permet d’avoir une vision à 360° pour tout filmer. Elle est apte à filmer en 2,5K (2 560 x 1 440 pixels) avec sa caméra 4 Mpx, de jour, et même de nuit grâce à sa vision nocturne.

Elle propose également plusieurs fonctionnalités pratiques et rassurantes, comme la détection et le suivi des personnes grâce à l’intelligence artificielle. Une fonction bien utile pour repérer d’éventuels intrus très vite, surtout que la caméra peut envoyer des alertes sur votre smartphone.

Et, une caméra extérieure avec un large champ de vision

En votre absence, vous pourrez aussi compter sur une caméra extérieure. La Xiaomi Outdoor Camera CW400 est à l’aise à l’extérieur, elle est capable de résister aux intempéries (IP66) et fonctionne par des températures allant de -30 °C et 60 °C. Concernant son installation, vous pouvez opter soit pour une fixation au plafond, au mur ou sur un poteau.

Sa conception permet d’avoir une prise de vue horizontale à 360° et une vue verticale à 160° pour une solution de sécurité complète. Elle est surtout capable de filmer avec une définition en 2,5 K, soit 1 440 x 2 560 pixels. Résultat : on a des images nettes et détaillées, plus claires et plus lumineux. Grâce à son capteur infrarouge et le projecteur, la caméra peut capturer des images colorées, même dans des environnements peu éclairés.Â

Enfin, elle peut détecter les mouvements, et grâce à une technologie IA, la caméra distingue les humains et filtre les fausses alarmes. Vous pouvez être alerté en temps réel sur votre smartphone. Depuis l’application, vous pourrez avoir un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous et de communiquer avec la personne via les haut-parleurs et micro.

