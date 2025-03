Cette caméra Xiaomi qui filme en 2,5K est encore plus abordable avec 30 % de réduction

La Xiaomi Outdoor Camera BW500 est un bon moyen de surveiller son domicile pour pas trop cher. Cette caméra sans fil dédiée à l’extérieur passe de 79 euros à 54 euros pour les nouveaux clients.

Xiaomi Outdoor Camera BW500 // Source : mi.com

De plus en plus populaires, les caméras de surveillances sont aussi de plus en plus abordables. Les constructeurs ne négligent pas pour autant la fiche technique, comme la Outdoor Camera BW500 de Xiaomi. Elle dissuade et alerte en cas d’intrusion, et délivrent des images nettes. Aujourd’hui, elle se négocie à un prix plus doux, surtout si vous êtes un nouveau client.

Ce qu’il faut retenir de la Xiaomi Outdoor Camera BW500

Une caméra robuste sans fil

Des images nettes grâce à sa définition 2,5K

Une autonomie de 6 mois

Au lieu d’un prix barré à 79,99 euros, la Xiaomi Outdoor Camera BW500 est en ce moment remisée à 69,99 euros sur la boutique officielle. Et si vous êtes nouveaux clients, elle tombe à 54,99 euros.

Une caméra extérieure simple à installer

Avec sa certification IP67, la Xiaomi Outdoor Camera BW500 peut sans soucis être posée à l’extérieur sans crainte et résiste à différentes conditions météorologiques (de -30 °C à -60 °C).

Étant sans-fil son installation se fait simplement en quelques minutes. Choisissez de la poser face à une entrée, un portail ou tout autre espace à risque, pour être sûr de filmer les éventuels intrus. Quant à son autonomie, elle se dote d’une batterie de 10 000 mAh promettant 180 jours d’autonomie, soit 6 mois.

Qui vous alerte en temps réel

La Outdoor Camera BW500 est capable de filmer avec une définition 2,5K et offre des images détaillées, même lorsque vous zoomez le sujet. Elle couvre d’ailleurs un champ de vision très large à 136° pour ne louper aucun détail. Elle dispose d’une vision nocturne infrarouge dans un rayon de dix mètres, mais l’image perd en qualité.

Si elle détecte une activité anormale, comme un mouvement, vous recevez instantanément une alerte sur votre smartphone. Ce qui vous permet d’accéder immédiatement au flux vidéo. Mais ce qu’il y a de vraiment bien avec cette caméra, c’est qu’elle ne se contente pas de filmer et de vous avertir : vous pouvez déclencher une lumière et une sirène stridente pour dissuader les visiteurs indésirables. Et grâce à l’audio bidirectionnel, vous allez pouvoir entendre et parler via le haut-parleur de la caméra. Ce qui permet de parler et d’avoir un effet dissuasif supplémentaire.

