Ce performant laptop Dell équipé d’un Ryzen 7 7730U chute sous les 400 € pour les soldes d’été

Dell joue le jeu des Soldes en bradant ses propres articles, comme ce laptop Inspiron 15 polyvalent à 399,01 euros au lieu de 649 euros, avec un très bel écran et un processeur solide adapté à tous les usages.

Dell est une marque bien connue pour proposer des ordinateurs portables adaptés à tous les usages. Il y a des modèles pour le gaming avec la gamme Alienware, des laptops pour les créateurs de contenu, d’autres fins et légers avec une autonomie conséquente pour travailler toute la journée. Et il y a des modèles polyvalents, pour un usage bureautique/multimédia, comme ce modèle Inspiron 15 3535 que vous retrouvez avec 250 euros de réduction sur le site officiel de la marque, et ce, uniquement pendant les Soldes d’été 2025. Une machine pour être utilisée au quotidien pour travailler, se détendre et créer.

Les points forts du Dell Inspiron 15 3535

La puissance de son processeur AMD Ryzen 7 7730U

La fluidité garantie par les 16 Go de RAM DDR4

La qualité de son écran FHD de 15,6 pouces à 120 Hz

Avant les Soldes, le Dell Inspiron 15 3535 était vendu 649 euros. Un prix peut-être un peu élevé, en tout cas beaucoup moins intéressant que celui affiché en ce moment qui est de 399,01 euros.

Dell propose un PC à destination de toute la famille

Avec ce modèle Inspiron 15 3535, Dell s’adresse à toute la famille. Tout le monde peut s’en servir pour faire ce qu’il veut dessus, c’est une machine familiale qui répond à tous les besoins, sans excès ni zèle. La machine fait 358,5 x 235,56 x 16,96/18,99 mm (elle est plus épaisse au niveau des charnières) pour 1,63 kg. De quoi le transporter facilement, que ce soit d’une pièce à une autre ou pour aller au travail ou en cours.

Il a tout de même quelques atouts à mettre en avant, à commencer par son écran : une dalle IPS de 15,6 pouces avec un traitement antireflet qui affiche de la Full HD avec une fréquence de rafraîchissement de 120 images par seconde. De quoi profiter d’une belle fluidité lorsque vous l’utilisez. Un conseil, évitez d’aller travailler en plein soleil avec lui, malgré l’antireflet, la luminosité de 250 nits n’est pas suffisante pour assurer une bonne visibilité.

Un processeur solide pour suivre la cadence

L’un des autres atouts de cette configuration, c’est son processeur AMD Ryzen 7 7730U avec 8 cœurs, qu’il est possible d’overclocker jusqu’à 4,5 GHz. Il est accompagné de 2 x 8 Go de RAM DDR4 3200 MT/s, qui ne sont certes pas les plus puissantes, mais qui suffisent amplement pour une utilisation au quotidien. Le SSD M.2 est plutôt généreux puisqu’il fait 512 Go, là où d’autres machines se contenteraient de 256 Go.

Le clavier n’est pas rétroéclairé, c’est un peu dommage. Dell se rattrape un peu sur la connectique et propose un ensemble assez complet : un port USB-A 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 1 (uniquement pour les données), un port USB 2.0, une prise casque jack 3,5 mm et une sortie HDMI 1.4. Cette dernière se limite toutefois à une résolution Full HD en 60 Hz, sans prise en charge de la 4K. La batterie de 41 Wh retrouve 80 % de ses capacités en 60 minutes avec la technologie ExpressCharge, ce qui permet de l’utiliser toute la journée.

N’hésitez pas à vous tourner vers notre guide d’achat sur les meilleurs laptop du moment pour trouver le PC portable adapté à vos activités et votre budget.

