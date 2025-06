Galaxy Z Flip FE : Samsung casse les prix, mais le Z Flip 6 fait de la résistance

Les prix du Galaxy Z Flip FE ont fuité et ils posent une question : mérite-t-il d’être considérer ou faut-il lui préférer le Galaxy Z Flip 6 ?

Hier, nous avons pu mettre la main sur les tarifs des Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7. Tous deux observent une belle augmentation par rapport à la génération précédente. Concernant le Flip 7, on parle d’un delta de 100 euros.

Et cela permet de faire de la place au Galaxy Z Flip FE. Aussi, si l’on pouvait de prime abord imaginer qu’il pourrait se placer sous la barre symbolique des 1000 euros, il n’en serait finalement rien.

SammyGuru a trouvé un listing de prix chez le revendeur italien LambaTek dans lequel apparaît le Z Flip FE dans ses deux versions de stockage. Avec notre TVA à 20%, cela donne :

Galaxy Z Flip FE 128 Go : 1039,10 euros

Galaxy Z Flip FE 256 Go : 1112 euros

Le smartphone à clapet d’entrée de gamme de Samsung est donc moins cher qu’un Galaxy Z Flip 6 à son lancement (1199 euros). On est aussi plus cher qu’un récent Razr 60 affiché à 899 euros, mais celui-ci offre une configuration plus modeste.

Un duel fratricide

Son véritable rival, c’est bien le Z Flip 6 qui a désormais une année dans les pattes et dont le prix a mécaniquement chuté. On le trouve notamment à 909 euros chez Amazon actuellement.

Tous deux partagent les mêmes caractéristiques, mis à part le SoC. Le Flip 6 embarque un Snapdragon 8 Gen 3 alors que le Z Flip FE serait pourvu d’un Exynos 2400, une puce maison de Samsung que l’on a déjà retrouvée dans le Galaxy S24 FE.

Moyennes normalisées des benchmarks AnTuTu, 3DMark et Geekbench 6

Y perd-on au change ? Non pas forcément. Les performances que nous avons mesurées entre le S24 en Snapdragon et le S24 FE en Exynos sont similaires. Il devrait en être de même pour le Z Flip FE. Surtout, on pourrait avoir la bonne surprise d’une meilleure gestion thermique du SoC par rapport au Galaxy Z Flip 6 qui n’est pas un champion en la matière.