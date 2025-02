Samsung supprime le Bluetooth du S Pen du Galaxy S25 Ultra, mais ne casse pas son prix

Le nouveau stylet du Galaxy S25 Ultra coûte presque aussi cher à remplacer que son prédécesseur alors qu’il est moins bien.

Galaxy S25 Ultra // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

Samsung s’était bien gardé d’en faire étalage lors de la présentation de son Galaxy S25 Ultra. Le stylet qui l’accompagne depuis la première génération a subi un coup de rabot.

S’il était Bluetooth depuis le Galaxy S22 Ultra (S21 Ultra en option à 100 euros), il a perdu cette connectivité cette année avec le Galaxy S25 Ultra. Les Air Actions et le contrôle à distance de l’appareil photo sont désormais impossibles. Pourtant, comme l’a révélé le démontage de Zack Nelson, le Galaxy S25 Ultra contient bien une bobine de charge pour le stylet… qui n’en a plus besoin.

Et même pas d’alternative en option. Non, le S Pen vendu par Samsung en accessoire n’est qu’un modèle de remplacement et sa facture est salée.

Pour économiser cinq euros

Comptez 54,95 euros pour un crayon qui utilise une simple technologie de résonance magnétique avec détection jusqu’à 10 mm de distance de l’écran.

S Pen // Source : Samsung

Le S Pen Bluetooth du S24 Ultra était, quant à lui, facturé 59,90 euros. Moins de cinq euros de différence, c’est peu face aux fonctions perdues. Samsung justifie ce choix par le fait que seul 1% des possesseurs de modèles Ultra utilisaient les fonctions Bluetooth du stylet.

1%, c’est tout de même significatif quand on sait que les Galaxy S24 ont fait partie des meilleures ventes de 2024 et que le S24 Ultra était le plus vendu de la gamme.