Ce smartphone a fait mieux que l’iPhone 16 Pro en 2024

Le marché des smartphones haut de gamme a connu une surprise en 2024, avec le Samsung Galaxy S24 Ultra dépassant l’iPhone 16 Pro d’Apple en termes de ventes.

Selon les dernières données de Counterpoint Research, le Galaxy S24 Ultra s’est hissé à la septième place du classement des smartphones les plus vendus en 2024. Cette performance est d’autant plus remarquable que l’appareil a réussi à surpasser l’iPhone 16 Pro, qui n’apparaît même pas dans le top 10.

Le succès du flagship de Samsung est attribué en grande partie à ses fonctionnalités d’intelligence artificielle innovantes, telles que Circle to Search et Live Translate, qui ont vraisemblablement séduit les consommateurs. Bien que l’iPhone 16 Pro Max ait réussi à se classer cinquième, la percée du Galaxy S24 Ultra montre clairement un changement dans les préférences des consommateurs.

Samsung gagne du terrain sur le marché premium

Cette évolution marque une amélioration significative pour Samsung par rapport à 2023, où la marque n’occupait que les 8ᵉ, 9ᵉ et 10ᵉ places du classement avec ses modèles d’entrée de gamme. En 2024, non seulement le Galaxy S24 Ultra a brillé, mais les variantes 5G et 4G du Galaxy A15 ont également performé, se classant respectivement 4ᵉ et 6ᵉ.

Le succès de Samsung ne se limite donc pas au segment haut de gamme. Le Galaxy A15, en particulier, a bénéficié d’une popularité accrue en Amérique du Nord, stimulée par des offres promotionnelles attractives. Cette stratégie a permis à Samsung de renforcer sa présence sur différents segments du marché.

Malgré la domination continue d’Apple sur les trois premières places du classement avec ses iPhone 15, 15 Pro Max et 15 Pro, la montée en puissance de Samsung, en particulier avec le Galaxy S24 Ultra, signale un rééquilibrage du marché. C’est donc une bonne nouvelle, puisque la concurrence ne peut être que bénéfique pour les consommateurs.

Cette évolution du marché pourrait inciter Apple à repenser sa stratégie pour les futures générations d’iPhone, notamment en mettant davantage l’accent sur les fonctionnalités d’IA pour concurrencer directement les offres de Samsung. La bataille pour la suprématie du marché des smartphones haut de gamme s’annonce plus intense que jamais en 2025.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones en février 2025 ?