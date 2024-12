Marques Brownlee, alias MKBHD, vient de dévoiler son traditionnel palmarès des smartphones à retenir en 2024.

MKBHD vient de dévoiler son palmarès très attendu des meilleurs smartphones de 2024. Pour cette dixième édition de ses « Smartphone Awards », le célèbre YouTubeur tech propose une sélection plutôt conservatrice, dominée par les grands noms du secteur, mais avec quelques surprises intéressantes.

La domination du Galaxy S24 Ultra

Comme pour nos awards, et sans grande surprise, le Samsung Galaxy S24 Ultra remporte le titre de meilleur smartphone de l’année 2024.

Comme le souligne MKBHD : « Ce téléphone est tout simplement excellent dans tous les domaines« . Il met particulièrement en avant la qualité de l’écran, l’autonomie impressionnante, les performances photo et la durabilité du produit. Un choix qu’il justifie en expliquant avoir utilisé ce smartphone pendant près de 9 mois cette année, ce qui est « une éternité » pour un testeur tech.

Les surprises venues d’Asie

L’une des surprises de ce palmarès vient de Nothing, avec son Phone (2a) qui remporte le prix du meilleur rapport qualité-prix. MKBHD salue notamment son écran 120 Hz, sa batterie de 5000 mAh et son design distinctif pour un prix contenu de 350 dollars.

Le Huawei Mate XT décroche quant à lui le prix du meilleur design, malgré quelques controverses sur sa durabilité. Une récompense qui salue l’audace du constructeur chinois avec son smartphone pliable en trois.

Les déceptions et les tendances

L‘Asus Zenfone 11 Ultra reçoit le titre peu enviable de « plus grande déception de l’année« . Un choix que MKBHD justifie non pas par la mauvaise qualité du produit, mais par l’abandon du format compact qui faisait l’identité de la gamme. Cette décision reflète une tendance plus large du marché : la quasi-disparition des smartphones compacts haut de gamme.

La révolution des smartphones pliables

Cette année marque aussi une évolution significative dans le domaine des smartphones pliables. Le Google Pixel 9 Pro Fold remporte deux prix : celui du meilleur smartphone pliable et celui du téléphone le plus amélioré.

MKBHD explique ce double succès : « Ils ont amélioré absolument tous les aspects : meilleurs appareils photo, meilleure charnière, le tout est plus fin, les bordures intérieures sont bien meilleures, il se plie à plat, il y a moins de plis visibles… tout est meilleur« .

Autonomie et performances : les nouveaux standards

La catégorie de la meilleure autonomie révèle une tendance intéressante du marché. Comme le souligne Marques : « On voit de plus en plus de batteries de 5 500, 6 000 mAh dans ces grands flagships, plus que je n’en ai vu depuis longtemps. » Le RedMagic 10 Pro remporte cette catégorie grâce à son impressionnante batterie de 7 000 mAh, combinée au nouveau processeur Snapdragon 8 Elite.

Les iPhone gardent leur couronne photo

Malgré une concurrence de plus en plus féroce, notamment du Vivo X200 Pro, l’iPhone 16 Pro conserve le titre de meilleur appareil photo. Une victoire que MKBHD accorde presque à contrecœur : « Je déteste autant que vous leur donner ce prix chaque année, mais demandez à n’importe qui qui filme et photographie régulièrement avec son smartphone ce qu’il utiliserait, la réponse reste l’iPhone 16 Pro. »