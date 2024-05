Voici les 10 smartphones les plus vendus dans le monde sur les premiers mois de 2024

Le cabinet Counterpoint Research a publié le classement des smartphones les plus vendus dans le monde. Samsung et Apple trustent toutes les places de ce top 10.

Comme tous les trimestres, le cabinet d’analyse Counterpoint Research a partagé cette semaine son bilan des premiers mois de l’année en termes de ventes de smartphones. Il ne s’agit pas cette fois de définir le constructeur ayant vendu le plus de téléphones au cours du semestre, mais de faire le distinguo appareil par appareil, pour savoir quels sont les modèles qui se sont le plus écoulés au cours du premier trimestre 2024.

Sans grande surprise, ce sont deux constructeurs qui trustent les 10 places du classement : Samsung et Apple. Alors que la firme américaine se positionne sur cinq places dans le classement, dont les 4 premières positions, son concurrent coréen arrive derrière en plaçant cinq de ses smartphones sur les autres marches de ce très grand podium :

Le haut de gamme de Samsung bien positionné

Plus étonnant, Samsung parvient à se positionner non seulement avec des téléphones milieu ou entrée de gamme — comme le Galaxy A15 5G, le Galaxy A34 ou le Galaxy A54 — mais également avec son smartphone le plus premium lancé en début d’année : le Samsung Galaxy S24 Ultra. C’est un beau coup pour la firme coréenne qui parvenait jusqu’à présent à faire du volume essentiellement avec ses modèles plus accessibles, mais dont les smartphones haut de gamme avaient plus de mal à se vendre. Un problème auquel n’est pas confronté Apple, qui se contente de ne proposer quasiment que des smartphones premium, vendus à plus de 800 euros.

L’an dernier, le classement était sensiblement identique, avec les iPhone 14, 14 Pro Max, 14 Pro et 13 sur les quatre premières places du classement. Cependant, le smartphone Samsung le plus vendu au premier trimestre 2023 était alors un modèle d’entrée de gamme, le Galaxy A13, alors que le Galaxy S23 Ultra n’arrivait qu’à la sixième place. Selon Counterpoint Research, les fortes ventes des Galaxy S24 et S24Ultra s’expliquent notamment par les fonctionnalités liées à l’IA mises en avant par Samsung. Il se peut également que la gamme Galaxy S ait bénéficié d’un calendrier plus avantageux, avec un lancement dès le milieu du mois de janvier, alors que les Galaxy A ont été lancés plus tard dans le trimestre, à la mi-mars.