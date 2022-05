Voici les 5 smartphones les plus vendus au premier trimestre 2022

Apple et Samsung dominent depuis le début de l'année le classement des smartphones les plus vendus puisque seuls leurs modèles sont présents dans le top 5.

Les iPhone avaient dominé le marché en 2021, il semblerait bien que la tendance soit la même pour 2022. Selon un classement de l’International Data Corporation (IDC), Apple et Samsung seraient les deux seules marques à occuper les cinq premières places des smartphones les plus vendus durant le premier trimestre 2022.

Le vice-président et analyste d’IDC a publié sur Twitter le top 5 des smartphones les plus populaires dans le monde au premier trimestre 2021, ce qui correspond en fait aux téléphones les plus vendus sur cette période. Voici le classement publié :

Top 5 Most sold smartphones in 1Q22:

1. iPhone 13

2. iPhone 13 Pro Max

3. Galaxy A12

4. iPhone 13 Pro

5. Galaxy A32@Apple revenues from the iPhone 13 range totalled $42B (>84% of total iPhone sales). @SamsungMobile leads in the low-end, but it only generated $3.6B (A12&A32) pic.twitter.com/BkuGQaOsW1

— Francisco Jeronimo (He/Him) (@fjeronimo) May 17, 2022