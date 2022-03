Les iPhone dominent une nouvelle fois le classement des smartphones les plus vendus en 2021

L'institut Counterpoint Research a publié le top 10 des smartphones les plus vendus en 2021. Les iPhone trustent 7 places sur 10.

Comme tous les ans, l’institut Couterpoint Research a publié, en fin de semaine dernière, son classement des smartphones les plus vendus l’an dernier. Et si, au global, des marques comme Samsung, Xiaomi ou Oppo s’en tirent particulièrement bien dans le monde, lorsqu’on prend les modèles de smartphones un par un, c’est surtout Apple qui tire son épingle du jeu.

Dans le détail, l’iPhone 12 est ainsi le smartphone qui a été le plus vendu dans le monde en 2021, récupérant à lui seul 2,9 % de parts de marché. Il est suivi par rien de moins que quatre autres smartphones du constructeur, les iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 12 Pro et iPhone 11. Il faut attendre la sixième place du classement pour découvrir le premier téléphone hors Apple, le Samsung Galaxy A12, avec 2,0 % de parts de marché, suivi de près par le Xiaomi Redmi 9A. Les places 8 et 9 sont à leur tour récupérées par Apple avec les iPhone SE 2020 et iPhone 13 Pro Max, tandis que la dernière place du top 10 est récupérée par le Redmi 9 de Xiaomi.

Sur les dix smartphones les plus vendus dans le monde, Apple récupère donc rien de moins que sept places. Un résultat d’autant plus surprenant à première vue qu’il s’agit là de smartphones essentiellement haut de gamme, à l’exception de l’iPhone SE 2020. En face, les trois modèles de Xiaomi et Samsung sont parmi les modèles les plus accessibles proposés par ces deux constructeurs. Il faut dire néanmoins qu’Apple est l’un des rares constructeurs à parvenir à vendre autant de smartphones haut de gamme. Une force poussée notamment par les marchés américain et japonais, largement orientés vers les opérateurs et les smartphones subventionnés.

Apple passe de 5 à 10 iPhone dans le top 10

Reste néanmoins que le classement n’est pas radicalement chamboulé d’une année à l’autre. En 2020 déjà, Apple était largement en tête du classement avec cinq smartphones dans le top 10. Samsung s’en sortait cependant un peu mieux avec quatre appareils dans le classement — dont le Galaxy A51 milieu de gamme — et Xiaomi n’en avait alors qu’un seul. Pour Counterpoint Research, cette croissance du nombre d’iPhone dans le top 10 s’explique notamment par l’arrivée de la 5G sur les smartphones d’Apple ainsi que par la sortie tardive des iPhone 12, surtout commercialisés début 2021.

Samsung reste néanmoins devant Apple en comptant les parts de marché globales de chaque constructeur. Il faut dire que le constructeur coréen propose davantage de smartphones à sa gamme que la firme américaine et peut donc s’adresser à davantage de consommateurs. De quoi permettre aux smartphones de Samsung d’occuper 20,1 % de parts de marché, contre 17,4 % pour Apple selon l’institut IDC. Xiaomi arrive à la troisième place avec 14,1 % de parts de marché, devant Oppo (9,9 %) et Vivo (9,5 %).

