Les smartphones les plus vendus en 2020 sont toujours des iPhone

Omdia dévoile son Top 10 des smartphones les plus vendus de 2020. Apple domine largement le classement en positionnant trois appareils sur le podium, l’iPhone 11 en tête. Des modèles commercialisés par Samsung et Xiaomi figurent aussi dans la liste.

Apple, Samsung et un petit peu Xiaomi. Nous pourrions nous contenter de ce compte-rendu expéditif pour résumer le classement des dix smartphones les plus vendus de l’année 2020 selon Omdia. Le cabinet d’analyses britannique a en effet comptabilisé le nombre d’appareils expédiés sur cette période et en arrive à une conclusion implacable : l’iPhone 11 — lancé en 2019 — est le smartphone le plus vendu de 2020 avec 64,8 millions d’exemplaires livrés.

La domination d’Apple dans ce classement ne s’arrête pas là. La marque à la pomme positionne en effet deux autres iPhone sur le podium : l’iPhone SE 2020, deuxième avec 24,2 millions d’unités expédiées et l’iPhone 12, troisième avec 23,3 millions de livraisons.

Rajoutons-en une couche, la firme de Cupertino compte cinq smartphones au total dans ce Top 10 avec l’iPhone 12 Pro Max à la septième place et l’iPhone 12 mini, bon dixième.

Ce classement ne signifie pas qu’Apple est le plus gros vendeur de smartphones au monde, mais il reflète bien la popularité de ses modèles, alors que les concurrents ont plutôt tendance à multiplier les références pour inonder le marché.

Samsung et Xiaomi complètent le classement

Que reste-t-il justement pour les concurrents ? Pas grand-chose étant donné que l’autre moitié du classement est composé presque uniquement de smartphones Samsung qui place quatre modèles : le Galaxy A51 (4e), le Galaxy A21s (5e), le Galaxy A01 (6e) et le Galaxy A11 (8e).

Face aux deux ogres, seul Xiaomi fait de la résistance et parvient à placer son Redmi Note 9 Pro à la neuvième place du Top 10.

L’histoire se répète

Rappelons qu’en 2019, déjà, c’était aussi un appareil d’Apple qui ravissait la première place du classement, en l’occurrence, l’iPhone XR. On observait aussi une présence très marquée de Samsung dans le classement tandis que Xiaomi s’arrogeait aussi une petite place dans cette élite.

Il est bon de souligner aussi à quel point l’année 2020 a été compliquée pour toute l’industrie high-tech. On peut supposer que c’est pour relancer la machine aussi rapidement que possible que Samsung a avancé son calendrier des sorties en 2021 en présentant ses Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 et Galaxy S21+ dès janvier. Même Xiaomi s’est montré très prompt à lancer son nouveau fleuron, le Mi 11.

Malgré ces efforts, il y a fort à parier qu’Apple occupera encore la première place de ce classement à la fin de l’année 2021.