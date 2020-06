Introduction

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro veut séduire le marché français avec son très alléchant rapport qualité/prix. L'histoire de cette gamme est pavée de modèle ayant réussi brillamment cette mission, mais qu'en est-il de ce smartphone ? Découvrez notre test complet.

Dans la gamme Redmi, le Xiaomi Redmi Note 9 Pro veut être la version la plus évoluée du début d’année 2020, comme en témoigne son suffixe à trois lettres. L’objectif est toujours le même pour cette catégorie de produits : offrir un rapport qualité/prix en béton pour séduire les consommateurs plus efficacement que les concurrents plus hargneux que jamais dans cette gamme de prix. Notre test complet est là pour voir si cet ambitieux projet est mené à bien.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Modèle Xiaomi Redmi Note 9 Pro Version de l'OS Android 10 Q Interface constructeur MIUI Taille d'écran 6.67 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 395 ppp Technologie LCD SoC Snapdragon 720G Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 618 Mémoire vive (RAM) 6 Go, 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 64 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 64 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 5 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx Enregistrement vidéo 4K@30 IPS Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 1800 MHz (B3) NFC Oui Capteur d'empreintes Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 5020 mAh Dimensions 76.7 x 165.75 x 8.8mm Poids 209 grammes Couleurs Noir, Blanc, Bleu Prix 279€ Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un Redmi Note 9 Pro prêté par Xiaomi.

Grand, mais confortable

La tranche supérieure du Xiaomi Redmi Note 9 Pro culmine à 165,75 mm. C’est haut. Très haut. C’était déjà la remarque que nous faisions sur le Redmi Note 9S lancé plus tôt. Et pour cause : les deux téléphones font exactement la même taille. Ainsi, nous pouvons le répéter : ce téléphone n’est pas fait pour les personnes préférant les gabarits contenus.

Le Redmi Note 9 Pro en impose en plus de peser 209 grammes bien sentis. Avant d’acheter ce smartphone, il est important de bien avoir ces informations en tête. Si cela ne constitue par un défaut pour vous, alors vous jouirez d’un appareil aux finitions bien travaillées pour garantir une sensation agréable dans le creux de la main grâce à ces bordures en rondeur, sans lignes agressives.

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro dans la main // Source : Frandroid Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro vu de côté // Source : Frandroid La bulle du Xiaomi Redmi Note 9 Pro // Source : Frandroid

La face avant est des plus classiques avec son écran plat qui ne goûte pas aux saveurs du borderless : les bordures autour de la zone d’affichage sont donc bien visibles. Comme d’habitude, il ne s’agit pas vraiment d’un défaut pour un appareil à ce prix, même si le menton aurait quand même pu être bien plus fin.

Le capteur photo frontal est quant à lui logé dans l’écran, niché dans une bulle centrée. La circonférence est d’ailleurs assez large, mais ne perturbera pas l’immersion de l’utilisateur. Nous parlions de confort en main, celui-ci est notamment assuré par le recouvrement en verre Gorilla Glass 5 au dos — c’est un verre de la même trempe qu’on trouve en façade et sur le module photo. On notera que le Xiaomi Redmi Note 9 Pro jouit d’un style bi-tons sur son coloris vert bleu que nous testons.

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro a un dos à deux tons // Source : Frandroid Quatre capteurs à l’arrière pour le Xiaomi Redmi Note 9 Pro // Source : Frandroid

Les deux tiers inférieurs sont d’ailleurs striés par de fines hachures — ce n’est que de la décoration, on ne sent pas de rainures sous les doigts. Notez que les versions grise et blanche du Redmi Note 9 Pro ont un dos uni. Passons au module photo carré positionné sur l’axe central de la surface arrière. La protubérance est marquée et rend l’objet bancal lorsqu’on le pose à plat. Dans ce genre de situations, c’est tout en délicatesse qu’il vous faudra poser le doigt sur les coins supérieurs de l’écran.

Le lecteur d’empreintes se situe sur le côté droit, accessible assez facilement au pouce, mais aussi à l’index de la main gauche. Les boutons du volume cependant s’élèvent bien trop haut. En utilisation à une main, monter le son de l’appareil peut-être assez inconfortable, dommage.

La prise jack et le port USB-C du Xiaomi Redmi Note 9 Pro // Source : Frandroid Le lecteur d’empreintes du Xiaomi Redmi Note 9 Pro // Source : Frandroid

La prise jack 3,5 mm côtoie le port USB-C en bas et le tiroir double nano SIM + microSD se dessine sur la gauche.

Pas assez lumineux cet écran !

C’est une grande dalle de 6,7 pouces avec un affichage IPS LCD que l’on trouve en façade du Redmi Note 9 Pro. Dans la pratique, j’ai trouvé celui-ci plutôt bon, notamment pour regarder mes séries Netflix confortablement le soir dans mon lit. Toutefois, dès qu’un rayon de soleil frappe l’écran, il peut être assez difficile de distinguer correctement ce qui s’anime dans le rectangle de verre. Et pour cause, la luminosité maximale n’est que de 394 cd/m², ce qui est un peu juste pour assurer une parfaite lisibilité en toutes conditions. Dommage.

Heureusement, le Redmi Note 9 Pro se rattrape avec un contraste très correct de 1236:1. Au-delà de ça, c’est au niveau de la colorimétrie que le téléphone réserve quelques surprises. En fonction du mode d’affichage choisi, le comportement de l’écran change du tout au tout, comme le montrent les mesures de notre sonde et du logiciel CalMan de Portrait Displays.

En effet, il existe un mode saturé qui sublime grandement les couleurs pour les rendre plus agréables à l’œil, quitte à ce qu’elles soient surréalistes. Dans cette configuration, on a droit à une température moyenne de 8840 K — soit des tons qui tirent beaucoup sur le bleu. On se retrouve avec un Delta E moyen à 7,58 : un chiffre élevé qui témoigne d’un blanc très éloigné de celui censé être affiché.

Par contre, si vous basculez sur le mode standard, on obtient une température de 6751 K — qui se rapproche plus de l’idéal visé pour une bonne fidélité à la réalité. Le Delta E moyen avec cette option descend à 3,56. Un indice qui indique un blanc assez réaliste.

En contrepartie, le mode saturé permet aussi de profiter d’une plus grande diversité de couleurs. En témoignent des espaces colorimétriques sRGB et DCI-P3 couverts à 119 % et 79 % respectivement — ce qui n’est déjà pas incroyable — contre seulement 101 % et 68 % en mode standard. Si ces nombres vous assomment, retenez surtout que le Xiaomi Redmi Note 9 Pro ne vous offrira pas une exquise explosion de couleurs.

En ce qui me concerne, j’ai préféré laisser ces réglages sur le mode auto par défaut qui ajuste les couleurs en fonction de la luminosité ambiante, en me contentant d’ajuster le curseur sur une température assez chaude. Cela semble être le meilleur équilibre.

NFC, tiroir d’applications… et publicités

On retrouve l’interface MIUI 11 à l’œuvre sur ce téléphone avec son lot de personnalisations bienvenues comme le très agréable mode sombre ou la navigation par gestes. Bon point, contrairement au Redmi Note 9S, le Redmi Note 9 Pro permet d’activer un tiroir d’applications si vous souhaitez profiter d’une expérience plus fidèle à celle pensée originellement pour Android.

Écran d’accueil du Xiaomi Redmi Note 9 Pro Le tiroir d’applications sur le Xiaomi Redmi Note 9 Pro Activez le tiroir d’applications sur le Xiaomi Redmi Note 9 Pro

C’est d’ailleurs étrange, car la version MIUI Global du modèle Pro est légèrement plus vieille (11.0.1 contre 11.0.3), mais propose cette fonctionnalité supplémentaire. Preuve en est que la logique des déploiements logiciels chez Xiaomi n’est pas forcément évidente à appréhender.

L’autre avantage du Xiaomi Redmi Note 9 Pro est aussi la présence du NFC, vous pouvez donc valider vos titres de transport si le réseau de votre ville le permet ou utiliser Google Pay à votre guise pour vos paiements par smartphone.

D’ailleurs, en parlant de Google, on observe encore une fois la politique menée par Xiaomi de mettre très en avant les applications de la firme de Mountain View.

Dès la première utilisation, un dossier Google s’affiche sur la page d’accueil et celui-ci regroupe 15 applications, dont Google One, Google Podcasts ou Google Actualités qui ne font pourtant pas partie du package obligatoire des smartphones Android certifiés par le géant américain. Les clients SMS et Téléphone par défaut sont d’ailleurs aussi ceux propulsés par Google. On peut donc le répéter encore une fois : Xiaomi semble ici vouloir marquer sa différence par rapport à son compatriote Huawei qui ne peut jouir de cela en raison de l’embargo américain.

Les apps Google préinstallées sur le Xiaomi Redmi Note 9 Pro Google Messages L’app Téléphone de Google

Le Redmi Note 9 Pro offre donc beaucoup d’atouts logiciels. Hélas, il ne se débarrasse pas du très agaçant pseudo antivirus qui scanne les applications téléchargées — même si elles proviennent du Play Store. En réalité, il s’agit surtout d’afficher de la publicité pendant la soi-disant analyse. C’est un défaut vraiment fâcheux que l’interface permet heureusement de désactiver assez facilement.

L’agaçant scan antivirus Les agaçantes publicités

Enfin, pour vos contenus sur les plateformes SVoD, le Redmi Note 9 Pro peut lire sans problème des vidéos en qualité HD sur Netflix ou Disney+, car il embarque bien le DRM Widevine L1. MUI 11 sur ce téléphone est donc globalement très plaisant, mais il est dommage de voir encore certaines incohérences dans l’interface. On peut ainsi se retrouver avec deux options « Économiseur de batterie » qui ne mènent pas sur la même page. Une confusion peut avoir lieu aussi sur le « mode plein écran » qui concerne l’affichage des applications et l’option « affichage plein écran » qui permet d’opter pour la navigation par gestes.

Par ailleurs, au moment de publier ce test (début juin 2020), le patch de sécurité date d’avril. On espère que les mises à jour de ce côté-là ne seront pas trop espacées dans le temps.

Un haut-parleur des plus classiques

Le haut-parleur présent sur la tranche inférieure est très puissant. En poussant le volume à fond, vous pourrez vous servir du Redmi Note 9 Pro pour animer une soirée en petit comité. Hélas, les tons les plus aigus peuvent souffrir d’une très légère saturation. Dans l’ensemble, la qualité et la clarté du son sont assez bonnes, mais ne brillent pas non plus. C’est finalement très classique.

Rien de particulier à signaler du côté de l’écoute via des écouteurs ou casques branchés sur la prise jack.

Quatre capteurs photo pour une bonne qualité globale

Nous avons affaire à quatre capteurs photo à l’arrière qui se présentent comme suit :

capteur principal de 64 mégapixels (f/1,89) ;

ultra grand-angle de 8 mégapixels, 108,3 degrés (f/2,2) ;

capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4) ;

capteur avec objectif macro de 5 mégapixels (f/2,4).

Il n’y a plus vraiment de surprise de ce côté-là dans cette gamme de prix, les photos de jour proposées par le Xiaomi Redmi Note 9 Pro sont tout à fait satisfaisantes aussi bien sur le niveau de détails, la gestion de la dynamique — malgré quelques caprices de temps à autre — et dans les couleurs affichées qui sont agréablement contrastées. On ne tombe pas dans l’excès, mais cela se ressent tout de même assez bien.

Cependant, même si l’option est désactivable, je n’ai volontairement pas enlevé le filigrane en bas à gauche des photos pour vous montrer à quel point ce watermark présent par défaut est laid. Je vous conseille vivement de vous en débarrasser, car il n’a aucun intérêt à part de détourner l’attention de la personne qui regarde le cliché.

Sur les photos de nuit, le smartphone peine très clairement à afficher des détails et le fou est donc très présent sur les images, tout particulièrement sur les scènes où les sources de lumière se font rares ou faibles.

Cela dit, en activant le mode nuit, on récupère bon nombre d’informations et surtout les images deviennent plus éclairées et agréables à regarder. Ça ne corrige pas tout évidemment, mais je vous invite à utiliser cette option.

Mode normal Mode nuit activé

Sur le mode 64 mégapixels, le téléphone s’en sort avec les honneurs. Cette fonctionnalité permet de profiter de détails sensiblement plus fins quand les conditions lumineuses sont bonnes — la nuit, ce genre de photos plein format sont peu efficaces pour capturer de la lumière.

Ce qui est appréciable, c’est que cette option préserve une certaine cohérence dans le traitement par rapport aux prises de vue classiques. En d’autres termes, le gain de netteté n’est pas contrarié par un défaut et le mode 64 mégapixels a donc le potentiel de se montrer assez pertinent. On est cependant très loin de la killer feature : les avantages de cette option restent encore assez facilement mis à mal.

Concernant l’ultra grand-angle, il n’y a pas grand-chose à signaler. Vous profitez évidemment d’un champ de vision plus large pour immortaliser plus d’éléments dans la scène et ce mode est plutôt efficace sur bien des points, mais il souffre inévitablement d’une perte d’informations : zoomer dans l’image permet de voir que la finesse des détails n’est pas aussi bonne que sur le capteur principal. La nuit, on ne distingue rien avec l’ultra grand-angle.

La bonne surprise du Xiaomi Redmi Note 9 Pro vient de son très bon mode portrait, en intérieur comme en extérieur. Le module se montre très efficace pour délimiter avec précision faire ressortir la personne photographiée par rapport au décor flou, à l’exception de quelques rares mèches de cheveux mal gérées par l’algorithme. Le tout, en sauvegardant les petits détails du visage même si le contraste est un peu trop marqué pour renforcer artificiellement justement cette impression de netteté. C’est tout de même du très bon boulot pour un smartphone à ce prix-là.

Enfin, le mode macro n’est pas mal du tout sur ce téléphone pour faire la mise au point sur des objets très rapprochés, mais reste une fonctionnalité très gadget. Les images ainsi réalisées sont peu définies, ce qui les rend peu pertinentes, et la plupart des utilisateurs vont sans doute faire mumuse avec quelques fois avant de se lasser.

On soulignera aussi que Xiaomi n’a pas implémenté de téléobjectif sur le Redmi Note 9 Pro, le privant ainsi d’un zoom optique, ce qui est toujours dommage quand on se rapproche des 300 euros et surtout pour un téléphone qui se dit « Pro ».

Pour les selfies, c’est un capteur de 32 mégapixels qui nous toise en façade. Celui-ci est efficace avec un niveau de détails convaincant, mais ce n’est pas non plus époustouflant. Dans les grandes lignes, il fait bien son job, malgré quelques difficultés à retranscrire correctement la carnation du visage en fonction des conditions lumineuses. Sur la première série de photos ci-dessous par exemple, j’ai la peau étrangement blanchie.

Côté vidéo, comptez sur des enregistrements allant jusqu’à du 1080 p à 60 fps ou de la 4 K à 30 images par seconde.

De bonnes performances, mais sans plus

Un Snapdragon 720G fait tourner le Redmi Note 9 Pro. En d’autres termes, le modèle le plus cher de cette gamme n’est très probablement pas le plus puissant, puisque que le Redmi Note 9 classique s’équipe d’un Helio G85 de MediaTek qui augure de meilleures performances.

Concrètement, cela ne se ressent pas dans les tâches classiques du quotidien ou votre Redmi Note 9 Pro tient parfaitement la baraque. Il faut plutôt regarder du côté des jeux vidéo en 3D assez gourmands pour observer de petites lacunes de la part du téléphone. En effet, Fortnite tourne à 30 images par seconde sans souci avec une résolution 3D à 100 %, mais vous n’irez pas au-delà de graphismes réglés sur « Moyen ». Pendant une partie, vous ne souffrirez pas de bugs gênants ni de saccades. On voit juste que ce sont essentiellement les graphismes au loin dans l’arrière-plan qui sont un petit peu sacrifiés sur l’autel de la fluidité.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Realme 6 Pro Xiaomi Redmi Note 9S Xiaomi Redmi Note 8 Pro SoC Snapdragon 720G Snapdragon 720G Snapdragon 720G MediaTek Helio G90T AnTuTu 8.x 276 347 279 164 272 446 n/c PCMark 2.0 7 704 10 303 7 847 10 037 3DMark Sling Shot Extreme 2 518 2 523 2 519 2 377 3DMark Slingshot Extreme Graphics 2 371 2 380 2 366 2 213 3DMark Slingshot Extreme Physics 3 214 3 19_ 3 253 3 213 GFXBench Aztec Vulkan High (onscreen / offscreen) 10 / 6,7 FPS 11 / 7 FPS 10 / 6,6 FPS 6,5 / 9,9 FPS GFX Bench Car Chase (onscreen/offscreen) 16 / 18 FPS 16 / 18 FPS 15 / 17 FPS 15 / 18 FPS GFX Bench Manhattan (onscreen/offscreen) 38 / 42 FPS 37 / 41 FPS 37 / 40 FPS 43 / 48 FPS Lecture / écriture séquentielle 500 / 205 Mo/s 513 / 204 Mo/s 489 / 171 Mo/s 524 / 192 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 34,4k / 29k IOPS 40,3k / 31,8k IOPS 31,3k / 29,1k IOPS 38K / 42K IOPS

Les benchmarks le montrent assez bien : le Redmi Note 9 Pro n’enregistre pas de résultats meilleurs que le Redmi Note 9S pourtant sensiblement moins cher, et c’est en cela que l’on pourrait avoir quelques regrets sur ce modèle Pro.

Rappelons aussi que l’on trouve 8 Go de RAM sur ce téléphone qui chauffe assez rapidement lorsqu’il tourne à plein régime, mais jamais assez pour brûler les doigts.

Un smartphone ultra endurant

Si le Xiaomi Redmi Note 9 Pro pèse plus de 200 grammes c’est notamment à cause de sa taille, mais c’est surtout dû à sa grosse batterie de 5020 mAh. Une capacité très loin d’être négligeable qui remplit bien ses promesses. En effet, le téléphone est excellent en termes d’autonomie. Il fait face à toutes les épreuves de la journée sans peine. Vous pouvez aussi compter sur lui pour tenir le lendemain en usage assez classique (navigation web, envoi de mails et de messages instantanés, musique, vidéos, prise de photos…) sans vraiment faire de compromis.

Lors de notre protocole de test personnalisé ViSer, l’appareil a su tenir pendant 14 heures et 47 minutes. C’est un excellent résultat qui le propulse aisément dans le haut du classement en matière d’autonomie. Précisons que cet exercice consiste à lancer assez frénétiquement pléthore d’applications à la suite afin de simuler la consommation d’une utilisation active.

À cela s’ajoute un bloc charge de 33 W capable de recharger le Redmi Note 9 Pro de 8 à 58 % en 30 minutes. Il faut ensuite à peine plus d’une demi-heure supplémentaire pour atteindre les 100 %.

Réseau et communication du Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Le téléphone est compatible avec toutes les bandes de fréquence 4G françaises. Personnellement, je n’ai rencontré aucun souci particulier avec le réseau d’Orange en région parisienne. Du côté des appels, mon interlocuteur pouvait entendre de temps à autre les bruits alentour les plus sonores (sirène d’ambulance, démarrage d’une moto…), mais globalement le Redmi Note 9 Pro réussit à filtrer assez efficacement la voix pour qu’elle reste bien intelligible.

En ce qui concerne la géolocalisation, le terminal s’est montré très précis pendant mes quelques sorties, notamment dans le bois de Vincennes où j’ai pu trouver le meilleur trajet sans problème sur les petits sentiers entre les arbres.

Prix et disponibilité du Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro est vendu à partir du 9 juin 2020 en France au prix de 279,90 euros pour le modèle équipé de 64 Go de stockage interne. La version avec 128 Go s’affiche à 299,90 euros.