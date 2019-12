[…] Apple Pay, Google Pay, Paylib, Samsung Pay : comment payer avec son téléphone […]

Remplacer sa carte bancaire par son smartphone pour payer à la caisse d'un supermarché est une réalité. Entre Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay, nombreux sont les services à proposer de payer avec son mobile en sans contact. Quelles sont les banques compatibles ? Quelles sont les différences entre les services ? Voici notre dossier complet sur le paiement en NFC.

Pour payer en magasin, il existe aujourd’hui plusieurs méthodes. De la traditionnelle espèce à l’incontournable carte bancaire en passant par le vieillissant chèque, chacun y trouve son compte (bancaire). La petite dernière en matière de règlement est la méthode mobile. Via une application spéciale, il est en effet possible de payer en posant le téléphone sur le terminal à carte, à l’instar du paiement sans contact.

Le paiement mobile, comment ça marche ?

Le paiement via un smartphone s’effectue en posant l’appareil sur un terminal à carte bancaire. Grâce à la technologie NFC permettant la transmission de données sur une courte de distance, ainsi qu’à une application dédiée sur l’appareil, le téléphone va fonctionner comme le sans-contact d’une carte bleue.

Une fois configurée, que ce soit avec un iPhone ou un smartphone sous Android, il suffit généralement d’approcher le téléphone du terminal de paiement, en ayant choisi la carte bancaire à utiliser, et éventuellement s’identifier par biométrie (Face ID, lecteur d’empreinte, etc.). Cette solution fonctionne même lorsque le smartphone n’est connecté à aucun réseau mobile ou Wi-Fi.

Quels sont les magasins compatibles ?

Toutes les enseignes qui proposent des terminaux compatibles avec le paiement sans contact par carte bancaire sont également compatibles avec cette solution de paiement en utilisant un smartphone. La meilleure façon de s’assurer de la compatibilité du terminal, autrement qu’en demandant au commerçant, est de lire ce qu’il y a écrit sur celui-ci au moment du règlement. Si l’appareil demande de « présenter une carte » et non de « l’insérer », c’est qu’il prend en compte le paiement sans contact.

Gratuit et sans plafond

Contrairement au paiement sans contact avec une carte bancaire, qui est limité à 30 euros par règlement pour les cartes émises depuis 2018, le paiement sans contact avec un smartphone n’a pas de plafond. Il est donc possible de régler 50, 100, 200 euros ou plus avec son smartphone.

En principe, le paiement en utilisant un service sans contact n’implique aucun frais supplémentaires. Il est toujours préférable de bien vérifier les tarifs pratiqués par sa banque.

Est-il possible de payer avec un smartphone éteint ou déchargé ?

Bien qu’il soit possible de payer avec une carte bleue en sans contact, alors qu’il s’agit d’un produit dénué d’une batterie, il n’est pas possible de payer de la même façon avec un smartphone éteint. Il est nécessaire que le smartphone soit allumé pour activer le paiement, sélectionner la carte à utiliser et identifier avec le lecteur d’empreinte ou la reconnaissance faciale.

Google Pay

Google Pay est la solution universelle proposée par Google sur Android. Il est disponible en France depuis décembre 2018. Pour fonctionner Google demande un smartphone sous Android 5.0 Lollipop ou plus récent, et compatible NFC bien sûr. C’est sans doute l’un des acteurs en France à proposer le moins de banques compatibles, mais c’est aussi la solution la mieux intégrée sur Android.

Google Pay Télécharger gratuitement

Sécurité

Google Pay enregistre les coordonnées bancaires de façon chiffrée et sécurisée dans des data center spéciaux. Le smartphone stocke un identifiant virtuel créé à partir de ces coordonnées, correspondant à la carte bancaire enregistrée. C’est cet identifiant qui est transmis au terminal de paiement, sans que le commerçant puisse prendre connaissance des informations bancaires d’origine.

L’identification biométrique n’est demandée que pour les transactions d’un montant supérieur à 30 euros.

Quelles sont les banques compatibles avec Google Pay ?

Boon

Boursorama Banque

Fortuneo

Mastercard Ticket Restaurant Edenred

Max

Orange Bank

Lunchr

Lydia

N26

Revolut (sauf cartes Visa)

Bunq

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre dossier complet consacré à Google Pay.

Samsung Pay

Samsung propose aussi sa propre solution de paiement sans contact sur Android, en concurrence avec Google Pay. Ce service n’est compatible qu’avec certains smartphones Galaxy de la marque (notamment les Galaxy S10, Galaxy S9 et les Galaxy Note 9, mais aussi certains Galaxy A).

Il a la particularité d’utiliser deux technologies différentes, le NFC d’une part comme ses concurrents, et le MST d’autre part. Ce dernier permet d’imiter la bande magnétique de la carte bancaire, et est donc compatible avec l’ensemble des terminaux de paiement, notamment aux États-Unis où cette méthode de règlement est très répandue. Notons qu’en France, Samsung a choisi de ne pas utiliser la technologie MST.

Samsung Pay Télécharger gratuitement

Sécurité

L’application Samsung Pay stocke un identifiant correspondant à la carte bancaire enregistrée. C’est cet identifiant qui est transmis au terminal de paiement. Ainsi les données de la carte elle-même ne sont jamais transmises ni même stockées dans l’application et encore moins sur les serveurs de Samsung.

Pour payer, il est nécessaire d’utiliser une identification biométrique par le scanner d’iris ou le lecteur d’empreinte digitale. Trop peu sécurisée, la reconnaissance faciale n’est pas compatible avec Samsung Pay.

Quelles sont les banques compatibles avec Samsung Pay ?

Apetiz

Banque BCP

Banque de Savoie

Banque Populaire

Boursorama Banque

Caisse d’épargne

Crédit Agricole

Lydia

Max

Ticket Restaurant Edenred

Fortuneo

PCS Mastercard

Crédit du Nord

Paylib

Paylib est la solution de paiement mobile créée par un groupement de banques françaises. Chaque acteur implémente cette solution différemment, et il y a donc autant d’application Paylib qu’il y a de banques compatibles. Cela signifie également que vous n’aurez pas accès à une interface réunissant toutes vos cartes bancaires si vous êtes client de plusieurs banques.

Le service garantit que son utilisation est gratuite et compatible avec les smartphones équipés du NFC avec une version d’Android supérieure à 4.4.

Quelles sont les banques compatibles avec Paylib ?

Crédit Agricole

BNP Paribas

La Banque Postale

Societe Generale

Hello Bank

Boursorama Banque

Crédit Mutuel ARKEA

Banque Populaire

Caisse d’épargne

Crédit Mutuel

CIC

Apple Pay

Le seul service de paiement sans contact compatible avec l’iPhone est Apple Pay. C’est aussi un service exclusif au smartphone puisque Apple Pay n’est pas compatible avec Android. Lancé en 2016 en France, Apple Pay a rapidement pris de l’avance et est compatible avec un grand nombre d’établissements bancaires.

Pour utiliser Apple Pay, il est nécessaire de posséder un iPhone 6 ou plus récent. Il est également possible d’associer une Apple Watch avec son iPhone pour faciliter le paiement en magasin.

Sécurité

Apple stocke un identifiant correspondant aux données de la carte bancaire de manière chiffrée sur une puce sécurisée au sein du processeur central de l’appareil. Un second identifiant unique est généré à chaque règlement, le tout afin de garantir que les informations bancaires ne sont jamais transmises au commerçant. Aucune information n’est stockée sur les serveurs d’Apple.

L’identification se fait avec Touch ID ou Face ID avant toute transaction.

Quelles sont les banques compatibles avec Apple Pay ?

American Express

Apetiz

Arkea Banque Privée

Banque BCP

Carrefour Banque et assurance

Banque de Savoie

Banque Populaire

BNP Paribas

Boon

Boursorama Banque

Bunq

Caisse d’epargne

Crédit Mutuel Bretagne, Sud-Ouest et Massif Central

Fortuneo Banque

Groupe Crédit du Nord

Hello Bank

HSBC

La Banque Postale

Lydia

MAx

Monese

N26

Orange Bank

Societe Generale

Ticket Restaurant Edenred

Et la sécurité dans tout cela ?

Une problématique essentielle est souvent évoquée lorsqu’on parle de paiement mobile : celle de la sécurité.

Peut-on payer avec mon téléphone sans que je ne m’en rende compte ?

Certains services de paiement mobile, comme Paylib, proposent de payer sans barrière de sécurité jusqu’à un certain montant paramétrable de 0 à 20 euros. Le fonctionnement est donc similaire à celui du paiement sans contact d’une carte classique. Au-delà, l’application devra être ouverte et vous demandera les éventuels mots de passe, reconnaissance faciale ou reconnaissance d’empreinte digitale que vous aurez mis en place.

Et si on me vole mon téléphone ?

Le paiement mobile fonctionne comme une dématérialisation d’une carte bancaire, en la simulant sur le téléphone. Si jamais on vous vole votre téléphone, le plus sûr est encore de faire opposition sur la carte pour s’assurer de bloquer définitivement toute transaction. Toutefois, dans les cas d’Apple Pay et Google Pay, il faut garder à l’esprit que les données bancaires sont stockées de façon chiffrée et demandent nécessairement une identification biométrique du téléphone.

Apple et Google proposent en plus des moyens pour effacer la mémoire de son téléphone à distance avec « Localiser mon iPhone » et « Localiser mon appareil ».