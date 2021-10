Avis Monabanq : une banque en ligne pas comme les autres

8 /10 Note de la rédaction

Introduction

Monabanq est une banque en ligne misant sur l'accessibilité et la qualité de ses services. Elle n’a peut-être pas la visibilité de ses homologues, mais propose tout de même des offres uniques en leur genre. Mais a-t-elle les épaules pour rivaliser avec les cadors du genre ? Notre avis est là pour vous en dire plus.

Caractéristiques de Monabanq

PRIME D’OUVERTURE Jusqu'à 160 euros offerts CONDITION DE REVENU NON DÉPÔT INITIAL 150€ FRAIS DE TENU DE COMPTE A PARTIR DE 2€ PAR MOIS APPLICATION ANDROID/ iOS PAIEMENT MOBILE PAYLIB 3D SECURE OUI

Monabanq en quelques mots

Née en 1987 sous le nom de Covefi et devenue banque en 1992 sous l’égide du Groupe Crédit Mutuel-CIC ; c’est finalement en 2006 que Monabanq s’est fait connaître comme “La banque nouvelle génération” avec un accent mis sur sa plateforme en ligne. Il s’agit de la première banque en ligne à avoir lancé des comptes accessibles sans condition de revenus. Elle s’est petit à petit développée exclusivement en tant que banque en ligne en proposant les services annexes d’une banque traditionnelle. Aujourd’hui, Monabanq s’est aussi spécialisée dans les offres destinées aux jeunes et aux autoentrepreneurs. En 2018, elle compte pas moins de 320 000 clients et compte sur ses 4 titres de service client de l’année obtenus entre 2018 et 2021 pour faire encore plus d’acquisitions.

Tarifs de Monabanq

Monabanq n’est pas une banque gratuite. Un compte vous coûtera au minimum 2 euros par mois avec l’offre Visa Classic ou 5 euros par mois avec une Visa Premier. Les comptes jeune (16 à 18 ans) sont accessibles à 1,50 euro par mois avec une Visa Classic.

Monabanq propose en tout quatre offres payantes en plus des cartes bancaires. Ces différentes offres, de la plus basique à la plus premium, vont avoir un impact sur les assurances comprises et les paiements et retraits à l’étranger. L’offre Pratiq à 2 euros par mois donne accès aux retraits et paiements de manière illimitée dans la zone euro. L’offre Uniq+ à 9 euros par mois quant à elle propose bon nombre d’assurances ainsi que des retraits et des paiements illimités hors zone euro. Cependant, ces derniers ne sont pas gratuits comme dans d’autres banques et ligne et donnent lieu à des frais de gestion.

Pratiq Pratiq + Uniq Uniq + Prix 2€ / mois 3€ / mois 6€ / mois 9€ / mois Dépôt initial 150€ 150€ 150€ 150€ Type de débit Débit immédiat ou différé Débit immédiat ou différé Débit immédiat ou différé Débit immédiat ou différé Conditions de revenus Aucune Aucune Aucune Aucune Paiement à l’étranger 2% du montant de chaque opération 2% du montant de chaque opération 2% du montant de chaque opération Gratuit et illimités Retraits à l’étranger 2% du montant retiré (minimum 1€) 2% du montant retiré (minimum 1€) Gratuit dans la limite de 25 /an. Au-delà 2% du montant retiré (minimum 1€) Gratuit et illimités Plafond de paiement En fonction des revenus En fonction des revenus En fonction des revenus En fonction des revenus Plafond de retrait En fonction des revenus En fonction des revenus En fonction des revenus En fonction des revenus Ouverture et clôture de compte Aucuns frais Aucuns frais Aucuns frais Aucuns frais

Le modèle économique de Monabanq est assez différent des autres banques en ligne. Avec 4 paliers dont les prix ne sont pas si éloignés, on aurait pu penser que seuls quelques éléments annexes pourraient les différencier, mais il s’avère tout de même que les caractéristiques diffèrent fortement d’un compte à l’autre, surtout en ce qui concerne les prestations et les assurances.



Dans tous les cas, il est demandé à l’ouverture d’un compte, un dépôt initial de 150 euros même si la banque ne demande aucune condition de revenu.



Comment alimenter son compte ?

Pour valider l’ouverture d’un compte chez Monabanq, il est nécessaire de réaliser un premier versement par virement d’un minimum de 150 euros. Cela se fait directement en fournissant l’IBAN de sa banque régulière ou simplement en encaissant un chèque ou des espèces depuis un établissement CIC.

Ouvrir un compte chez Monabanq

Comme c’est le cas de la plupart des banques en ligne, tout a été fait pour que la procédure d’ouverture de compte chez Monabanq soit rapide. On apprécie par exemple le fait que l’ouverture d’un compte puisse se faire depuis le site de la banque ou depuis l’application. C’est d’ailleurs sur cette dernière que nous avons effectué notre inscription.



Il faut bien entendu avoir 18 ans pour ouvrir un compte soi-même, renseigner son état civil, ses coordonnées et quelques informations complémentaires comme une photo de sa carte d’identité (recto/verso). Il est ensuite demandé de renseigner sa situation financière même si aucune condition de revenus n’est nécessaire, ce qui est pour le moins contradictoire. Vient ensuite le choix de la carte bancaire. Une validation de quelques heures se met en route et le compte devient utilisable dès l’instant via sa carte virtuelle puis la carte physique reçue par courrier au bout d’une semaine maximum.

Dépôt initial et gestion du découvert

C’est un classique des banques en ligne et Monabanq ne déroge pas à la règle : le dépôt initial demandé est de 150 euros, quel que soit le compte choisi. Cela assure à la banque la solvabilité de ses clients et l’assurance d’une capacité de paiement pour éviter les découverts.



Parlons d’ailleurs de ces derniers. Monabanq autorise qu’un compte soit débiteur et donc à découvert. Cependant là où la plupart des banques en lignes optent uniquement pour des taux variables en fonction de l’autorisation de découvert ou non, Monabanq a conservé une vieille habitude bancaire, à savoir les commissions d’intervention. La banque facture donc à hauteur de 8 euros sur 10 jours par mois un compte à découvert. Cela s’ajoute aux taux d’intérêt variables en fonction du montant et de la durée du découvert. C’est donc un aspect un peu pénalisant si jamais vous êtes amenée à avoir un statut débiteur temporaire et on ne saura trop que vous conseiller d’éviter cela, quitte à souscrire à un crédit à la consommation.

Primes de bienvenues

Monabanq est une banque en ligne certes, mais elle adopte un modèle d’acquisition semblable aux banques traditionnelles. La banque mise donc sur un système de prime à l’ouverture de compte. En ouvrant un compte, vous aurez donc la possibilité d’obtenir une prime variable en fonction des opérations en cours. N’hésitez donc pas à consulter régulièrement notre rubrique Bons Plans ou notre comparateur dédié pour connaître les montants offerts et les conditions pour obtenir cet argent à l’ouverture d’un compte.

Prime de parrainage

En plus des primes de bienvenue, Monabanq propose également la possibilité de parrainer un proche ou de se faire parrainer. La banque en ligne offre 50 euros pour chaque personne ayant parrainé un proche avec un plafond de 10 filleuls par an.

Assurances, offres et services de Monabanq

Forcément, le niveau d’assurance auquel vous avez droit correspond à la carte choisie. L’offre Uniq+ à 9 euros par mois propose le niveau assurantiel le plus élevé, notamment en ce qui concerne les voyages. Soyez donc attentif au moment de choisir votre niveau de carte.



Pour autant, en dehors des assurances de base, Monabanq propose des garanties complémentaires via des souscriptions supplémentaires. Cela va de l’assurance habitation, de décès et même de perte d’emploi. Elle donne même accès à la souscription de crédit à la consommation à des taux identiques à ce que pratique le marché.

Au rayon des services, Monabanq permet de déposer vos chèques ou espèces dans toutes les agences CIC et ce, quel que soit le niveau de carte. La banque en ligne propose également tout un lot de produits d’épargne ainsi que des services de crédits.

Parmi eux, il faut relever la présence de ce que Monabanq appelle la « carte qui épargne ». Cette option gratuite et résiliable à tout moment ouvre un compte sur livret puis, à chaque paiement, Monabanq prélève la différence à l’arrondi supérieur et les verse sur le livret à la fin du mois. Le livret est ensuite rémunéré à hauteur de 0,05 %. Une option rare chez les banques en ligne.

Cashback

Comme indiqué plus haut, Monabanq ne possède pas son propre système de cashback comme d’autres banques en ligne. Elle n’est même pas notée comme compatible avec les sites spécialisés du domaine comme iGraal ou ebuyclub. En revanche, cela n’empêche pas la banque de proposer des opérations spéciales temporaires sous forme de cashback avec certains partenaires. En ce moment, et pour une durée indéterminée, Monabanq propose aux clients détenteurs d’une carte d’obtenir jusqu’à 10 % de cashback sur des réservations en ligne via le site Booking.com.

Service client

C’est l’un des aspects sur lequel Monabanq mise beaucoup : son service client. Il faut dire que ce dernier a été élu “service client de l’année” pendant 4 années consécutives de 2018 à 2021. Et il faut dire que ces titres ne sont pas galvaudés tant la réactivité, l’efficacité et l’accessibilité du support sont au cœur de l’écosystème de la banque en ligne. En plus d’un support téléphonique accessible en semaine de 8h à 21h et le samedi de 8h à 18h, Monabanq répond aussi via chat, mail et même depuis les réseaux sociaux afin de ne jamais être perdu dans ses démarches ou si l’on a la moindre question.

Et la cryptomonnaie ?

Non, Monabanq ne fait pas partie du cercle des crypto banques. Il n’est donc pas possible d’avoir accès à un portefeuille ni à quelconque service lié aux cryptomonnaies. Le fait que la banque en ligne soit une filiale du Crédit Mutuel en est sûrement la raison, le groupe bancaire ne permettant pas à ses clients de commercer vers et depuis les plateformes d’échange.

Notre avis sur l’application mobile de Monabanq

L’expérience utilisateur voulue par Monabanq passe certes par un service client de qualité, mais aussi et surtout par une application mobile complète et fonctionnelle. De ce point de vue, on peut dire que la banque remplit correctement son contrat. On ne peut pas dire pour autant que l’application soit esthétiquement la plus chatoyante, la plupart des néobanques faisant un meilleur travail sur ce point.

Elle reprend certes les codes couleur de la banque, mais ne brille pas par son originalité. Un volet d’onglet placé dans la partie basse permet de basculer entre les fonctionnalités. En dehors de la visualisation classique des comptes et des fonctionnalités concernant les mouvements de fonds (les virements notamment), on retrouve un onglet de catégorisation automatique de dépenses qui permet de suivre avec précision ses dépenses, bien que l’on aurait aimé une option pour le faire soi-même. Plus spécifique, on retrouve un simulateur d’épargne assez bien conçu qui permet de comparer des produits d’épargne en un seul endroit.



Plus pratique, on retrouve l’intégration des outils Google notamment pour la localisation des agences CIC et Crédit Mutuel à proximité même si certains trouveront cette fonctionnalité un peu intrusive d’autant plus qu’il est possible de retirer de l’argent depuis n’importe quel distributeur.

On note tout de même la présence d’une fonctionnalité permettant de consulter les cours de bourses et gérer son portefeuille d’actions. On apprécie que l’expérience bancaire de Monabanq soit accessible au même endroit, là où certaines banques en ligne séparent leurs écosystèmes entre les applications et les plateformes Web.

Enfin, d’un point de vue strictement pratique l’application prend en charge l’authentification via empreinte digitale ou Face ID. On note tout de même l’absence de fonctionnalités bien pratiques comme le blocage direct de la carte en cas de perte même s’il est tout de même possible de faire opposition. En revanche, côté paiement sans contact via mobile, seul Paylib est disponible depuis peu. Il faut donc faire une croix sur Apple Pay et Google Pay pour le moment, ce qui est assez problématique en 2021.