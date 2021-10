Avis LCL : une banque ancienne qui se modernise… mais pas trop

5 /10 Note de la rédaction

LCL est l’une des plus grandes banques françaises. Fort d’une histoire d’un siècle et demi, le mastodonte s’est peu développé dans le domaine du numérique préférant son statut de banque traditionnelle. Avec la refonte de ses offres et une ouverture tardive vers le monde de la banque ligne, LCL a maintenant sa place parmi les Boursorama, Fortuneo ou autres Monabanq. Mais est-elle pour autant au niveau ? Réponse dans cet avis

Caractéristiques de LCL

PRIME D’OUVERTURE 40 € CONDITION DE REVENU Accessible sans conditions DÉPÔT INITIAL 50€ FRAIS DE TENU DE COMPTE Gratuits ou payants en fonction du compte APPLICATION ANDROID/ IOS PAIEMENT MOBILE Paylib/ Apple Pay 3D SECURE Oui

LCL en quelques mots

Le Crédit Lyonnais, ou nouvellement “LCL” est l’un des plus anciens établissements bancaires de France. Il a en effet été fondé en 1863 et fait partie de la trinité des « vieilles » aux côtés de la BNP Paribas et la Société Générale. D’abord une entreprise d’État, elle a été partiellement privatisée depuis 1999 suite à une quasi-faillite. Depuis 2005, la banque a reconcentré ses activités sur les particuliers et professionnels en plus de créer un véritable pôle de banque en ligne. Elle compte pas moins de 1900 agences de France métropolitaine et plus de 6 millions de clients.

Tarifs de LCL

LCL a récemment entièrement revu son offre bancaire. Quatre types de cartes sont proposées avec des caractéristiques adaptées à tout type de situation :

Jeunes

Étudiant

Classique

Premium

LCL travaille avec les deux plus gros établissements de fourniture de cartes que sont VISA et Mastercard. Avec neuf cartes et type de comptes différents, l’offre étant assez peu visible d’un seul coup d’œil, il est donc nécessaire de se pencher sur les prestations de chaque compte pour trouver celle qui correspond le mieux. On est donc loin de de la simplicité prônée par la majorité des banques en ligne et des néobanques du marché. Encore une fois, LCL trimballe encore son héritage de banque traditionnelle et n’a pas l’intention d’ouvrir la porte à une offre plus simple d’accès.

Depuis quelques années, la banque a pourtant lancé une offre dite « Essentiel », un compte accessible à tous, facturée 2 euros par mois, qui donne droit à une carte MasterCard Classic à débit immédiat. Globalement, on a le droit à quelques assurances voyages, mais sans gratuité des frais à l’étranger sur les retraits et paiements ni même d’autorisation de découvert. La tenue de compte est en revanche gratuite.

Dans notre cas, nous avons préféré nous orienter vers les offres classiques et premium, soit les plus communes dans le cadre de l’ouverture d’un compte en banque. Voici les tarifs et différentes caractéristiques de chaque carte :

VISA Cléo LCL VISA Premier LCL Mastercard Platinum + Visa Infinite LCL Prix 3,90€/mois

1€/mois pour les étudiants 11,90 €/mois 18,75 €/mois 29,95 €/mois Type de débit Débit immédiat ou différé Débit immédiat ou différé Débit immédiat ou différé Débit immédiat ou différé Conditions de revenus aucun aucun aucun aucun Paiements à l’étranger 1,20€ + 2,85% de l’opération hors zone Euro 1,20€ + 2,85% de l’opération hors zone Euro 1,20 € + 2,20 % de l’opération hors zone Euro 1,20 € + 2,20 % de l’opération hors zone Euro Retraits à l’étranger 500€/ 3jours



3€ + 2,80% de l’opération hors zone Euro

Gratuits Gratuits Gratuits Plafond de paiement 2500€ /mois 15 000€/ mois 12 000€ /mois 50 000€ /mois Plafond de retrait 500 €/ 3jrs 3 000€/ 3jrs 2 000€/ 3jrs 3 000€/ 3jrs Ouverture et clôture de compte Aucuns frais Aucuns frais Aucuns frais Aucuns frais

LCL propose donc une large (trop large) gamme de cartes bancaires. Cela va même jusqu’à la carte Visa Infinite qui n’est distribuée que dans peu de banques “accessibles”. Cependant, il n’est pas possible d’ouvrir un compte en ligne directement avec cette dernière, pour cela, il faut passer par un conseiller en agence. Plus globalement, contrairement à d’autres banques en ligne, l’octroi d’une carte ou d’une autre n’est pas conditionné par un revenu mensuel strict et il en va de l’appréciation de la banque par l’intermédiaire de ses conseillers. Comprenez donc que vous avez tout intérêt à passer par une agence physique et de prendre contact avec un conseiller si vous souhaitez une carte premium. LCL perd donc énormément de son intérêt de “banque en ligne” par cet aspect.

Ouvrir un compte chez LCL

LCL étant avant tout une banque profondément ancrée dans son socle traditionnel, il est bien entendu possible d’ouvrir un compte auprès d’un conseiller en agence. Cependant, LCL propose depuis quelque temps une procédure d’ouverture totalement en ligne sur son site internet. La procédure et le parcours client sont similaires à ceux que l’on peut trouver chez d’autres banques traditionnelles comme la Société Générale ou ING. Cela prend tout de même un peu plus de temps qu’une banque en ligne classique puisqu’il faut fournir quelques documents en plus comme un avis d’imposition datant de moins de 3 mois et au moins deux justificatifs d’identité en cours de validité.

C’est pourtant inédit dans une banque en ligne, LCL a eu la bonne idée d’intégrer le module de connexion « France Connect » qui permet de renseigner facilement votre état civil en utilisant l’un de vos identifiants nationaux (Impôts et Sécurité sociale, notamment). C’est assez pratique si vous les avez sous la main et cela permet de passer plusieurs étapes et gagner un temps considérable, bien vu !

En revanche, comme dit plus haut, une fois venu le choix de la carte bancaire, peu de possibilités s’offrent à celui ou celle qui ne souhaite qu’un parcours en ligne de création de compte. Le choix d’une carte Premium donnera souvent lieu à un rendez-vous en agence pour délimiter les modalités de contrat.

Dépôt initial et gestion du découvert

Quel que soit le compte choisi, chaque client doit s’acquitter de 50 euros pour pouvoir utiliser son compte dès l’acceptation du dossier. Ce dépôt doit se faire via un virement bancaire en fournissant l’IBAN du compte externe. Cet argent est ensuite utilisable depuis le nouveau compte LCL.

Concernant le découvert, l’autorisation se fait en fonction du compte. Un compte “essentiel” n’y a pas droit, mais la plupart des comptes classiques disposent d’une gestion de découvert. En revanche, en cas de solde débiteur, les frais peuvent être élevés sur la durée. Un découvert non autorisé de longue durée (au-delà de 30 jours) chez LCL donne lieu à la perception d’agios au taux de 19,65 % par an avec un prélèvement en 4 fois à chaque fin de trimestre. Dans ce cas-ci, un rendez-vous avec un conseiller bancaire est automatiquement mis en place avec la possibilité de transformer son découvert en crédit à la consommation.

Primes de bienvenues

Même si elles sont moins fréquentes que certaines banques dont la stratégie d’acquisition se base sur les primes d’ouverture, LCL n’est pas en reste et propose régulièrement des sommes d’argent à ses nouveaux clients.

Si vous souhaitez ouvrir un compte et bénéficier de ces offres, il est recommandé de suivre les mises à jour sur notre page Bons Plans ou sur notre compte Twitter @FrandroidBonplan afin d’être informé au mieux.

Prime de parrainage

LCL est certainement la banque la moins généreuse sur le sujet du parrainage. Là où certaines proposent des sommes parfois élevées au parrain et au filleul, Le Crédit Lyonnais n’offre qu’une simple carte cadeau de 35 euros uniquement pour le parrain. Cette dernière est à utiliser dans 500 magasins et 50 sites partenaires. On est loin des 50, voire des 80 euros offerts aux parrains et aux filleuls chez certaines banques en ligne.

Assurances et services de LCL

Chez LCL, le package assurantiel est fourni par les organismes VISA et Mastercard. En fonction de sa carte, un client a le droit à une police d’assurance dédiée, notamment en ce qui concerne les voyages :

assurance accidents de voyage

assurance neige et montagne

assurance vol et dommages aux véhicules de location

assurance « incidents » de voyage

assurance annulation/interruption de voyage

responsabilité civile à l’étranger

LCL propose également des produits complémentaires listés ci-dessous :

Assurance vie

Assurance habitation

Assurance voiture

Même si les tarifs et les taux sont similaires à ce que l’on peut trouver chez d’autres banques traditionnelles, LCL est beaucoup moins généreuse quand il s’agit des assurances et des services complémentaires. On note par exemple l’assurance moyen de paiement à 34,80 euros par an ou les services proposés gratuitement dans d’autres banques comme le relevé de compte quotidien ou hebdomadaire par SMS, respectivement à 5,30 euros par mois ou 1,39 euro par mois.

Enfin, outre les livrets d’épargne classiques, les crédits divers et les outils financiers, LCL propose un propose un portefeuille d’épargne à l’arrondi, baptisé System’Épargne. Le principe est le même que ce que propose Monabanq : à chaque paiement, LCL prélève le montant de l’arrondi à l’euro supérieur (ou aux 5 euros supérieurs), et la différence est placée sur un compte d’épargne. Il est également possible de verser tout ou partie des sommes sur un autre compte de la famille, comme celui des enfants ou encore d’en faire don à l’association Mécénat de la chirurgie cardiaque, partenaire de la banque.

Cashback

LCL est l’une des banques ayant le plus investi dans sa stratégie de cashback ces dernières années. La banque a notamment lancé le LCL City Store, une sorte d’agrégateurs d’enseignes partenaires dans lesquelles chaque achat rapporte de l’argent. Ce système met aussi l’accent sur la proximité en mettant en valeur les boutiques participantes près de chez vous via une fonction dédiée depuis l’application LCL. Les taux en cashback peuvent aller jusqu’à 10 % et l’argent accumulé est versé le mois suivant sur le compte LCL.

Service client

Comme beaucoup de banques en ligne, cet aspect est affaire de l’expérience de chacun. L’avantage de LCL par rapport à d’autres banques en ligne est la possibilité de se déplacer en agence auprès d’un conseiller en cas de litige ou de besoin d’information sur son compte. En revanche, LCL pense aussi à ses clients en ligne et il est bien évidemment possible de prendre contact par téléphone, mail ou même visio avec la banque pour obtenir de l’aide.

Et la cryptomonnaie ?

LCL n’est pas une cryptobanque et ne le sera pas avant longtemps. L’établissement fait partie des banques interdisant à ses clients de faire du trading de monnaies virtuelles depuis et vers les plateformes dédiées comme Binance ou Coinbase. C’est aussi le cas d’autres banques traditionnelles comme la Caisse d’Epargne ou BNP Paribas.

Notre avis sur l’application mobile de LCL

L’application LCL a fait l’objet d’une grosse refonte ces derniers mois avec l’adoption d’une nouvelle interface reprenant les codes visuels de la banque. La navigation est pour le moins agréable, fluide et ergonomique. Globalement, on s’y retrouve assez facilement et même les moins habitués n’auront aucun mal à s’y retrouver, on pense notamment aux personnes âgées.

En revanche, l’application LCL n’autorise que très peu d’options originales en dehors du City Store (outil de cashback). Virement, gestion des plafonds, opposition à la carte (mais sans blocage temporaire) et demandes de chéquiers sont à peu près les seules options disponibles en plus de la visualisation globale de ses comptes. De plus, les paiements et retraits ne sont pas débités immédiatement et demandent un délai de 24 heures avant d’être pris en compte. On regrette également l’absence de notifications de mouvement de fond qui est pourtant une fonctionnalité typique des banques en ligne.

En revanche, et c’est plutôt une bonne idée, l’application intègre un chat qui permet d’effectuer des démarches directement auprès de son conseiller bancaire dans un espace sécurisé. Cela permet d’avoir un lien simple et direct avec un conseiller, sans avoir à se déplacer en agence pour certains besoins courants. On apprécie également l’authentification biométrique, via capteur d’empreinte ou avec FaceID sur les appareils Apple. L’application permet également d’ajouter une banque tierce et faire office d’agrégateur de compte pour visualiser tous ses comptes au même endroit.

Côté paiement mobile LCL est compatible uniquement Apple Pay et Paylib pour régler ses achats avec son smartphone. Il faut donc encore une fois faire l’impasse sur la solution de Google (Google Pay) comme c’est le cas avec beaucoup de banques traditionnelles.