SG (Société Générale) VS LCL : quelle est la meilleure banque traditionnelle ?

Les banques traditionnelles ont encore largement la cote en France malgré la percée fulgurante des banques en ligne et néobanques ces dernières années. Pour vérifier que les premières citées sont encore au niveau, nous avons comparé deux géants français, à savoir SG et LCL. Voyons laquelle s'en sort le mieux en 2023.

C’est un nouveau duel de banque que nous vous offrons aujourd’hui et cette fois-ci, on va faire dans le traditionnel. D’un côté la SG (anciennement Société Générale) et de l’autre LCL (très anciennement : Le Crédit lyonnais). Nous les avons fait s’affronter sur trois critères clés de banques en ligne, à savoir la procédure d’ouverture de compte, les tarifs de cartes et enfin la qualité de l’application mobile.

Société Générale vs LCL : ouverture de compte

À l’instar de ce que propose Boursorama Banque, la Société Générale propose un modèle d’inscription et d’ouverture de compte plus ouvert depuis la plateforme Web et même l’application, ce qui n’était pas le cas il y a quelques années, lorsque l’on devait se rendre en agence pour ouvrir un compte auprès d’un conseiller. Une fois le formulaire de souscription rempli, il vous sera demandé de fournir les pièces justificatives qui feront office de première vérification d’identité. La seconde étape qui fait office de validation est plus contraignante, car elle demande un échange en visioconférence (ou via rendez-vous en agence) avec un conseiller bancaire. Cette étape est cependant exclusive aux comptes Sobrio. Numériquement, tout peut se faire depuis l’application ou le site de la banque, et via rendez-vous. C’est un point assez perturbant qui dénote avec le reste des banques en lignes qui se passent de ce genre d’interaction.

Si l’ouverture de compte chez LCL se fait principalement en agence de façon plus traditionnelle, la banque propose depuis quelque temps une offre de comptes bancaires accessibles en ligne. La procédure et le parcours client sont semblables à ceux que l’on peut trouver chez d’autres banques traditionnelles comme chez la BNP ou chez la SG par exemple. Il faudra fournir quelques documents en plus de ses papiers d’identité, comme un avis d’imposition datant de moins de trois mois. Une fois le compte ouvert, il faut tout de même attendre entre une à deux semaines avant de recevoir sa carte, là où certaines néobanques sont bien plus rapides sur cette procédure.

Sur ce round, nous n’avons pas préféré donner de point tant la procédure d’inscription et d’ouverture de compte est identique d’une banque à l’autre avec les inconvénients des banques traditionnelles.

Match nul

Société Générale vs LCL : les tarifs de carte

Avec son offre de carte accessible en ligne baptisée Sobrio, la Société Générale propose globalement les mêmes tarifs et conditions qu’une banque en ligne classique. La carte Visa Evolution est accessible à partir de 6,20 euros mensuels, la carte Visa Classique est à 6,90 tandis que la carte VISA Premier est à 13,90 euros par mois. On ne saura que vous conseiller de vous orienter vers cette offre si vous comptez faire de la Société Générale votre établissement bancaire principal. Seule l’offre Kapsul se rapproche de ce que peut offrir une banque en ligne avec une carte accessible à seulement 2 euros par mois, mais sans véritables avantages, surtout en ce qui concerne la gestion de son argent à l’étranger.

Kapsul Sobrio (Visa Evolution) Sobrio (Visa Classique) Sobrio (Visa Premier) Prix 2€/ mois Entre 18 et 24 ans (3 €/mois)

Entre 25 et 29 ans (5,76€/mois)

Plus de 30 ans (7,20€/mois) Entre 18 et 24 ans (3 €/mois)

Entre 25 et 29 ans (6,32€/mois)

Plus de 30 ans (7,90€/mois) Entre 18 et 24 ans (13 €/mois)

Entre 25 et 29 ans (14,90€/mois)

Plus de 30 ans (14,90€/mois) Dépôt initial Aucun Aucun Aucun Aucun Type de débit Débit immédiat Débit immédiat Débit immédiat Débit immédiat Conditions de revenus Aucune Aucune Aucune Aucune Plafond de paiement 1000€ par mois 1300€ par mois (sur 30 jours) 1600€ par mois (sur 30 jours) 3100€ par mois (sur 30 jours) Plafond de retrait 300€ par semaines 300€ (sur 7 jours) 500€ (sur 7 jours) 1500€ (sur 7 jours) Ouverture et clôture de compte Aucuns frais Aucuns frais Aucuns frais Aucuns frais

Du côté des frais, il est à noter que la banque ne dispose pas d’une offre orientée vers l’international. Si vous comptez vous déplacer et effectuer des paiements à l’étranger, il faudra donc souscrire à une option internationale en plus du prix classique de la carte. On note cependant qu’aucune de ces offres de demande de dépôt initial, ni même de conditions de revenus.

De son côté, LCL propose une large (trop large) gamme de cartes bancaires. Cela va même jusqu’à la carte Visa Infinite qui n’est distribuée que dans peu de banques « accessibles ». Cette dernière est proposée à pas moins de 29,95 €/mois, mais n’offre en réalité que peu d’avantages en plus que pour une carte Premium chez Boursorama Banque ou BforBank par exemple, ce qui limite son intérêt et dehors des plafonds de retraits et de paiements. Les autres cartes sont quant à elles.

VISA Cléo LCL VISA Premier LCL Mastercard Platinum + Visa Infinite LCL Prix 3,90€/mois

1€/mois pour les étudiants 11,90 €/mois 18,75 €/mois 29,95 €/mois Type de débit Débit immédiat ou différé Débit immédiat ou différé Débit immédiat ou différé Débit immédiat ou différé Conditions de revenus aucun aucun aucun aucun Paiements à l’étranger 1,20€ + 2,85% de l’opération hors zone Euro 1,20€ + 2,85% de l’opération hors zone Euro 1,20 € + 2,20 % de l’opération hors zone Euro 1,20 € + 2,20 % de l’opération hors zone Euro Retraits à l’étranger 500€/ 3jours



3€ + 2,80% de l’opération hors zone Euro

Gratuits Gratuits Gratuits Plafond de paiement 2500€ /mois 15 000€/ mois 12 000€ /mois 50 000€ /mois Plafond de retrait 500 €/ 3jrs 3 000€/ 3jrs 2 000€/ 3jrs 3 000€/ 3jrs Ouverture et clôture de compte Aucuns frais Aucuns frais Aucuns frais Aucuns frais

L’offre se compose ainsi de neuf cartes et type différents comptes, l’offre étant assez peu visible d’un seul coup d’œil, il est donc nécessaire de se pencher sur les prestations de chaque compte pour trouver celle qui correspond le mieux. On est loin de la simplicité prônée par la majorité des banques en ligne et des néobanques du marché. LCL trimballe encore son héritage de banque traditionnelle et n’a pas l’intention d’ouvrir la porte à une offre plus simple d’accès.

Su ce point, nous avons préféré l’approche plus « banque en ligne » de SG avec son offre de carte Sobrio qui offre globalement des tarifs et avantages plus intéressants que chez LCL.

Vainqueur : SG

Société Générale VS LCL : les applications

L’application Société Générale (disponible sur iOS et Android) est très complète, comporte de nombreuses fonctionnalités et surtout visuellement réussit. On a tout de même tendance à s’y perdre un peu tant pour chercher les options spécifiques, mais c’est dans l’ensemble une très bonne appli bancaire. On apprécie par exemple le fait qu’elle fasse office d’agrégateur pour pouvoir consulter tous ses comptes depuis une seule application et effectuer des virements plus facilement.

La page d’accueil nous montre une jauge permettant une meilleure visualisation de l’état de ses finances en un coup d’œil, cette dernière est d’ailleurs paramétrable. L’application prend aussi en compte l’ouverture via empreinte digitale côté sécurité. Enfin, côté paiement mobile, il faut se contenter de Paylib et Apple Pay (VISA uniquement) là où d’autres nombreuses banques en lignes ont déjà intégré Google Wallet.

L’application LCL a enfin fait l’objet d’une grosse refonte en 2022 avec l’adoption d’une nouvelle version reprenant les codes visuels de la banque. On s’y retrouve assez aisément avec une interface calquée sur certaines néobanques. Il faut cependant admettre que celle-ci n’autorise que très peu d’options originales en dehors du City Store (outil de cashback). Virements, gestion des plafonds, opposition à la carte (mais sans blocage temporaire) et demandes de chéquiers sont à peu près les seules options disponibles en plus de la visualisation globale de ses comptes. De plus, les paiements et retraits ne sont pas débités immédiatement et demandent un délai de 24 heures avant d’être pris en compte.

En revanche, et c’est plutôt une bonne idée, l’application intègre un chat qui permet d’effectuer des démarches directement auprès de son conseiller bancaire dans un espace sécurisé. On a aussi le droit à l’authentification biométrique, via capteur d’empreinte ou avec Face ID sur les appareils Apple. D’ailleurs LCL est compatible uniquement Apple Pay et Paylib pour régler ses achats avec son smartphone.

LCL Télécharger LCL gratuitement APK

Sue le sujet de l’application, nous n’avons pas pu trancher véritablement pour ressortir un vainqueur naturel. L’application SG est assez propre et complète, mais manque un peu de réactivité, tandis que l’interface de l’application LCL est meilleure, mais manque de fonctionnalités avancées.

Match nul

Verdict

D’un point de vue comptable, c’est bien la SG qui remporte ce duel de banque, notamment grâce à son offre de cartes Sobrio qui a tout des meilleures banques en lignes du marché. En revanche, LCL n’a pas à rougir de la comparaison grâce à son application enfin au niveau.

