Avis Lydia : la petite appli pratique devenue super-App bancaire

8 /10 Note de la rédaction

D'abord pensée comme une simple application de transfert d'argent rapide, Lydia a rapidement su faire évoluer son offre pour devenir une application bancaire à part entière. Est-ce pour autant une offre comparable aux meilleures banques en lignes ou autres néobanques du marché ?

Caractéristiques de Lydia

💶PRIME D’OUVERTURE AUCUNE 📃CONDITION DE REVENU AUCUNE 💳CARTE BANCAIRE VISA 💰DÉPÔT INITIAL AUCUN 💸FRAIS DE TENU DE COMPTE AUCUN 🤝PARRAINAGE OUI 📱APPLICATION ANDROID/ iOS 💲PAIEMENT MOBILE APPLE PAY/GOOGLE PAY/SAMSUNG PAY 🔐3D SECURE OUI

Lydia en quelques mots

« Donne-moi ton num et j’te fais un p’tit Lydia », c’est avec cette marotte que la société s’est fait un nom. L’application lancée en 2013 par deux entrepreneurs français avait pour vocation de faciliter les échanges d’argent entre particuliers. Elle s’est petit à petit développée en ajoutant toujours plus de services bancaires jusqu’à proposer une offre payante dès 2018 avec cartes bancaires et services spécifiques.

Mais là où Lydia se démarque des autres banques en ligne et néobanques classiques c’est qu’il ne s’agit pas d’une « vraie » banque, car elle ne profite d’aucune licence propre ni de la possibilité de transformer les dépôts en crédit. Cependant Lydia est une alternative à succès puisqu’elle compte aujourd’hui aujourd’hui plus de 3,5 millions d’utilisateurs en Europe avec une moyenne de 2000 nouveaux utilisateurs journaliers.

Tarifs de Lydia

Lydia est bien évidemment accessible gratuitement, c’est d’ailleurs la base de son offre qui, rappelons-le, n’a rien d’une banque comme les autres. Elle dispose tout de même de deux cartes payantes dont les avantages concernent avant tout le montant des transactions autorisées ainsi que les assurances délivrées par l’organisme VISA (offre Lydia Black seulement). Tous les RIB délivrés par Lydia sont bien Français.

Lydia Lydia Bleu Lydia Noir Prix Gratuit 4,90 € /mois (1 mois offert) 7,90 € /mois Dépôt initial Aucun Aucun Aucun Type de débit Carte à autorisation systématique Carte à autorisation systématique Carte à autorisation systématique Conditions de revenus Aucune Aucune Aucune Paiement à l’étranger Gratuit et illimités (en fonction du plafond) Gratuit et illimités (en fonction du plafond) Gratuit et illimités (en fonction du plafond) Retraits à l’étranger Gratuit et illimités (en fonction du plafond) Gratuit et illimités (en fonction du plafond) Gratuit et illimités (en fonction du plafond) Plafond de paiement 1000 € /mois 5000 € /mois 50 000 € /mois Plafond de retrait 1 retrait et 300 € /mois 3 retraits et 500 € /mois 5 retrait et 1000 € /mois Clôture de compte Gratuit Gratuit Gratuit

Il est à noter que la création de cartes pour les comptes Bleu et Noir est gratuite, mais qu’une somme de 5 euros sera demandée pour l’édition d’une carte physique pour les comptes payants. Pour les achats en ligne, on apprécie la présence de cartes virtuelles que l’on peut éditer à l’envi et qui servent à régler un achat unique sur Internet. La réception de la carte physique peut prendre 5 à 15 jours.

Comment alimenter son compte ?

Vous pouvez alimenter votre solde Lydia librement via n’importe quel compte externe que vous aurez enregistré, en faisant une demande à l’un de vos contacts via son numéro de téléphone ou bien en effectuant un prêt express (ce dernier élément est développé plus bas dans cet article).

L’argent est alors déposé sur le solde Lydia ou sur le compte carte que vous aurez demandé. À noter qu’il n’est pas possible pour un tiers de déposer de l’argent directement sur un compte externe, il faudra donc effectuer le transfert vous-même.

Ouvrir un compte chez Lydia

Tout se passe depuis l’application Lydia disponible sur Android et iOS. Pour avoir accès aux services de base de l’application, nul besoin de fournir la moindre information autre que son numéro de téléphone, son nom, prénom et email. Concernant la création d’un compte, il faudra fournir une photo recto verso de sa carte d’identité, et c’est tout ! L’opération ne prend finalement que quelques secondes.

Dépôt initial et gestion du découvert

Lydia n’étant pas une véritable banque, il n’y a pas besoin d’effectuer un dépôt initial, que ce soit avec un compte gratuit ou payant. il n’est même pas nécessaire de lier la carte de son compte bancaire régulier pour commencer à utiliser le service, même si cela s’avérera nécessaire pour le transfert d’argent.

Forcément, pas de possibilité d’avoir un compte Lydia débiteur et donc une impossibilité de découvert.

Primes de bienvenues

Encore une fois, Lydia n’étant pas un établissement bancaire, sa stratégie d’acquisition peut difficilement être compatible avec les primes de bienvenues. L’ouverture de compte est gratuite et l’ont doit s’en contenter. Il peut pourtant arriver que Lydia fasse des partenariats ponctuels avec d’autres banques, mais cela implique d’ouvrir un compte dans ladite banque et de l’accompagner d’une carte bancaire payante.

Prime de parrainage

La prime de parrainage chez Lydia ne semble pas aussi automatique que chez d’autres concurrents. Les opérations spéciales concernant cet aspect sont déployées de manières ponctuelles. N’hésitez pas à vous rendre régulièrement sur notre rubrique Bon Plan pour être informé les premiers.

Assurances et services de Lydia

Pour bénéficier des assurances de l’organisme VISA, il faut forcément passer par l’offre Lydia Black qui est la seule à en bénéficier. On y trouve notamment des protections pour les achats en ligne et contre les fraudes. Mais c’est surtout pour les voyages que cela s’avère utile puisque l’offre inclut une assurance dédiée avec prise en charge du rapatriement et une assurance sports d’hiver en cas d’accident.

Cashback

En lançant son offre payante, Lydia a aussitôt misé sur l’intérêt du système de cashback pour se démarquer. Cette partie n’est pourtant pas autant mise en avant que le reste, le menu donnant les taux de remboursement sur les enseignes compatibles étant caché dans la partie « Discover » de l’application. Les boutiques compatibles sont d’ailleurs très peu nombreuses en comparaison de ce qui se fait chez N26, Revolut ou Boursorama Banque. À voir si cette offre sera mieux développée dans le futur.

Notez qu’une fois la participation au Cashback de Lydia validée le compte est crédité automatiquement de la somme de toutes les remises le 20 de chaque mois.

Service client

Depuis l’application, ce n’est pas si simple d’avoir accès au support de Lydia. C’est d’autant plus dommage que le support virtuel mis en avant est assez efficace dans ses réponses. Lydia dispose tout de même d’un centre d’aide complet répondant à la plupart des questions qu’un utilisateur peut se poser, surtout vu l’exhaustivité de l’offre. En revanche, nous n’avons pas pu avoir accès à un chat en ligne depuis l’application, ce qui peut s’avérer très handicapant en cas de déplacement à l’étranger.

Et la cryptomonnaie ?

À l’instar d’un certain Vivid Money, Lydia a vite compris la valeur ajoutée d’un système de trading au sein même de son écosystème applicatif. S’il est possible d’investir dans des actions d’entreprise ou dans les métaux précieux, c’est aussi le cas avec les cryptomonnaies. Tout se passe depuis l’application Lydia dans un menu dédié appelé sobrement « Catalogue ». Il faut dire que le système est particulièrement simplifié et surtout très attractif. Il suffit d’ouvrir un compte trading en renseignant quelques informations personnelles. C’est une manière pour Lydia de s’assurer de votre solvabilité et de votre capacité d’investissement. C’est aussi l’occasion de se rendre compte que Lydia est partenaire de BitPanda qui intègre son API directement dans l’application Lydia.

Une fois le compte trading créé, vous avez accès à l’ensemble des valeurs enregistrées sur la plateforme avec une possibilité d’achat immédiate depuis un solde de compte Lydia ou autre.

Notre avis sur l’application mobile de Lydia

Si vous aviez déjà utilisé Lydia ponctuellement en tant que simple application de partage rapide d’argent, vous serez ravis de voir qu’elle a finalement tout d’une application bancaire de choix pour gérer son argent. Il faudra pourtant un certain temps d’adaptation aux néophytes pour s’y faire, notamment pour comprendre l’organisation des menus. Ce serait pourtant pinailler tant la présentation générale est propre et les fonctionnalistes nombreuses. La home de Lydia donne accès en un coup d’œil à l’ensemble des comptes et il est possible de transférer de l’argent en un simple swipe.

Alors bien sûr nul besoin de souscrire un compte Lydia pour pouvoir transférer de l’argent, un simple liant avec un autre compte courant fait l’affaire, l’immense majorité des établissements bancaires disponibles en France étant compatibles.

C’est dans l’onglet « Discover » que l’on trouve la plupart des fonctionnalités avancées de la plateforme Lydia. On pense notamment à la génération de cartes virtuelles bien pratiques pour passer des commandes éphémères sur Internet en toute sécurité. Mais ce n’est pas tout puisque la dernière grande nouveauté, on en parle plus haut, permet à chaque utilisateur Lydia d’ouvrir un compte d’investissement. Enfin d’autres produits font leur apparition comme la possibilité d’obtenir une épargne rémunérée ou d’effectuer des prêts à la consommation ou à l’immobilité via les différents partenaires de Lydia.

Enfin l’application Lydia prend naturellement en charge les fonctions de sécurité comme le blocage et le déblocage des comptes et surtout le déverrouillage par empreinte digitale pour les smartphones compatibles.

Dommage que Lydia n’a pas cru bon de déporter son application sur une plateforme web, tout se passe uniquement sur mobile.