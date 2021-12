Avis Vivid Money : la néobanque qui mise sur l’investissement

8 /10 Note de la rédaction

Vivid est une néobanque relativement récente qui a pour particularité de mettre fortement en avant les nouveaux usages bancaires comme le cashback ou la gestion de sous-comptes. L'investissement prend aussi une grosse part de l'expérience : Action d'entreprise, cryptomonnaie et même métaux précieux. Mais est-ce pour autant une néobanque qui a sa place parmi les cadors du genre ?

Caractéristiques de Vivid

💶PRIME D’OUVERTURE AUCUNE 📃CONDITION DE REVENU AUCUNE 💳CARTE BANCAIRE VISA 💰DÉPÔT INITIAL AUCUN 💸FRAIS DE TENU DE COMPTE AUCUN 🤝PARRAINAGE OUI 📱APPLICATION ANDROID/ iOS 💲PAIEMENT MOBILE APPLE PAY/GOOGLE PAY 🔐3D SECURE OUI

Vivid en quelques mots

Ces dernières années ont vu naître une bonne dizaine de néobanques européennes basées sur un même modèle de mobilité et cherchant à se démarquer les unes des autres. Vivid est l’une d’entre elles et mise avant tout sur ses fonctionnalités d’investissement et de cashback.

Vivid est une banque d’origine allemande (tout comme N26) et relativement récente puisqu’elle a vu le jour en 2019 sous l’impulsion de deux entrepreneurs russes : Alexander Emeshev et Artem Yamanov. Ces derniers ne sont pas étrangers au monde de la finance puisqu’ils travaillaient auparavant comme cadres pour la banque russe Tinkoff Bank.

Le business model de Vivid a été créé autour de la plateforme BaaS (Banking-as-a-service) de la société SolarisBank, spécialiste de la Fintech. Cela lui permet de profiter d’une licence bancaire tout en proposant à ses clients ses propres produits spécifiques comme l’investissement en action d’entreprise, en bourse, mais aussi en cryptomonnaie.

Aujourd’hui, la néobanque Vivid est disponible dans la plupart des pays européens et compte encore étendre ses activités grâce à l’investissement régulier dont elle fait le bénéfice (60 millions d’euros en 2021).

Tarifs de Vivid

L’offre bancaire de Vivid est on ne peut plus lisible. Seuls deux types de cartes sont disponibles avec des prestations bien distinctes :

Vivid Standard Vivid Prime Prix Gratuit 9,90€ /mois (3 mois offerts) Dépôt initial Aucun Aucun Type de débit Autorisation systématique Autorisation systématique Conditions de revenus Aucun Aucun Paiement à l’étranger Gratuits (en devise étrangère) Gratuits (en devise étrangère) Retraits à l’étranger Gratuits (en devise étrangère) Gratuits (en devise étrangère) Plafond de paiement 999.999€ /mois 999.999€ /mois Plafond de retrait 200€ /mois 1000€ /mois Cashback 20€ de cashback maximum par mois

100€ de cashback maximum par mois

Cryptomonnaie 1 transaction en crypto gratuite par mois (1% au delà) Transactions en cryptos illimitées Clôture de compte Gratuite Gratuite

Si les formalités sont semblables à ce que peuvent proposer les autres banques en ligne et surtout les néobanques, ce n’est pas la même chose lorsque l’on parle des paiements à l’étranger. Vivid ne propose pas la gratuité automatique des paiements et des retraits à l’étranger, la banque préfère que vous achetiez vous-même les devises étrangères depuis l’application afin de les stocker dans un sous-compte « Voyage » pour ne pas subir les frais. On aurait clairement aimé que cela puisse se faire gratuitement et de façon illimitée, au moins avec un compte Prime.

Comment alimenter son compte ?

Il n’est pas nécessaire d’effectuer un virement obligatoire pour avoir accès à son compte Vivid. Cependant dès l’ouverture, la banque vous propose d’effectuer un premier virement pour en avoir la pleine utilisation. Par défaut, si votre compte est lié à une adresse Gmail, le transfert d’argent par Google Pay est sélectionnable par défaut, mais il est bien sûr possible de faire un virement ponctuel depuis un autre compte via le numéro de carte, un IBAN ou en ajoutant une autre banque parmi les centaines disponibles. Attention cependant : si vous disposez d’un compte Vivid gratuit, les virements ne peuvent pas aller au-delà de 1000 euros. Pour dépasser cette limite, il faut bénéficier d’un compte Vivid Premium ou souscrire à un boost mensuel (3,40 euros).

Ouvrir un compte chez Vivid

L’ouverture de compte chez Vivid se fait via l’application mobile uniquement. L’opération ne prend pas plus de 5 minutes et ne demande que peu de justificatifs en dehors du numéro fiscal et d’une photo recto verso de la carte d’identité, que l’on peut faire valider par l’application elle-même. Une fois le smartphone validé par un code envoyé par SMS, on a directement accès à l’application et à l’entièreté de son compte sans délai, ce qui est fort appréciable.

D’emblée, on comprend que Vivid mise à fond sur son système de « Pocket », des sortes de sous-comptes disposant de leurs propres IBAN et des caractéristiques que vous leur donnez : argent régulier, cryptomonnaies, investissement divers ou métaux précieux. L’accent est donc mis sur l’organisation complète de son argent et de ses investissements. Il est d’ailleurs possible de créer jusqu’à 15 Pockets et de les partager avec qui l’on souhaite. C’est effectivement très pratique et surtout d’une simplicité enfantine, on apprécie l’idée.

Dépôt initial et gestion du découvert

Vivid est accessible gratuitement et ne demande aucun apport initial, quel que soit le niveau de souscription.

Aucune autorisation de découvert n’est délivrée. Vous vous engagez donc à alimenter votre compte pour garantir un solde positif. Si par mégarde, le compte se retrouvait en négatif, il ne serait alors plus possible d’effectuer le moindre paiement ni retrait.

Primes de bienvenues

Rares sont les néobanques proposant régulièrement des primes de bienvenues ou à l’ouverture d’un compte.

Prime de parrainage

Forcément, pour une néobanque, la stratégie d’acquisition passe souvent par un système de parrainage alléchant. Là-dessus, Vidid propose un programme basé sur deux récompenses pour le parrain, à savoir :

30 euros de bonus d’inscription, une fois que ce dernier a été validé

Jusqu’à 70 euros crédités dans le sous-compte dédié au cashback par filleul.

Ces bonus sont également reversés au filleul sur les comptes et sous-comptes qu’il vient de créer.

Ces avantages sont susceptibles d’être modifiés à tout moment.

Assurances et services de Vivid

Il fallait forcément s’y attendre, Vivid ne propose aucune assurance particulière, que ce soit via un compte gratuit ou Prime. L’organisme VISA n’est présent que comme éditeur de carte et la police d’assurance de l’organisme n’est pas assurée dans le cas d’un compte Vivid. Ne comptez donc pas sur votre carte Vivid pour le remboursement des frais médicaux ou de rapatriement depuis l’étranger ou sur le remboursement en cas de perte ou de vol d’objet de valeur. D’autres néobanques sont bien mieux loties dans ce cas-ci, on pense à N26 ou Revolut qui bénéficient de la police d’assurance Mastercard et VISA dédiée sur la plupart des cartes.

Cashback

En plus de l’investissement, c’est un aspect sur lequel Vivid mise énormément. D’emblée, une fois votre compte créé dans les premières secondes d’accès à l’application, Vivid vous incite fortement à passer par l’onglet « récompense » qui correspond donc au fameux système permettant d’accumuler de l’argent au fur et à mesure de vos achats, en boutique ou en ligne. Forcément, les gains seront plus importants (souvent du simple au double) si vous optez pour un compte Prime. Il y a même des « Super Deal » à débloquer en invitant ses amis avec des remboursements en cashback pouvant aller jusqu’à 30 %.

D’emblée, on remarque que Vivid met en avant les marques et services avec lesquels il est en partenariat, que ce soit du côté de la restauration rapide, de la mode, des cosmétiques ou des transports.

Il est même possible de directement chercher un Hôtel ou de louer une voiture depuis l’application et d’obtenir le cashback correspondant. Même Instagram est mis à contribution puisque les comptes Prime peuvent déverrouiller jusqu’à 20 % de cashback sur une sélection de services et de marques simplement en en faisant la promotion sur le réseau social.

On avait rarement vu une néobanque misant autant sur cet aspect, largement devant N26 ou même Revolut.

Service client

Le support client de Vivid est 100 % géré en ligne. La banque incite fortement à passer par l’application, même s’il est possible d’envoyer un mail au service client. Pour la première solution, il suffit de sélectionner l’icône de tchat en haut à droite pour avoir accès à une page de support. Fait étrange, les principales questions de la FAQ sont en anglais alors que les réponses sont en français. Le tchat quant à lui s’ouvre simplement via le menu correspondant. Il est d’ailleurs plutôt réactif avec des réponses en français.

Autrement, la FAQ est très complète et couvre la majorité des produits mis en avant par la banque, le tout accessible sur l’application sans passer par une page de navigateur et surtout en français.

Et la cryptomonnaie ?

Vivid est une néobanque pensée pour les investisseurs et, naturellement, les cryptomonnaies devaient y avoir une bonne place. La néobanque fait office de véritable plateforme d’échange au même titre que Binance ou eToro.

Elle permet donc d’investir et de vendre en fraction ou non dans une cinquantaine de cryptos, du Bitcoin en passant par l’Ethereum, le Litecoin et même le Dogecoin. Dans ce cas-ci, un compte Vivid Prime est recommandé pour ne pas avoir de limitation sur le nombre de transactions autorisées sans frais, un compte gratuit ne donnant droit qu’à une transaction gratuite par mois, les autres donnant lieu à 1 % de frais.

Notre avis sur l’application mobile de Vivid

L’application Vivid reprend en grande partie les logiques d’organisation et de design d’autres néobanques (on pense principalement à N26 et Revolut). L’interface est donc très peu chargée avec un menu horizontal placé au bas pour naviguer entre les différents onglets.

La page d’accueil donne une vue générale sur les Pockets et le menu d’activité sur les dépenses générales, quel que soit le compte. Un autre onglet nommé « Paiements » donne la possibilité de transférer de l’argent directement dans ses Pocket ou simplement à quelqu’un via un numéro de téléphone.

Les autres menus concernent l’investissement en entreprise (ETF) et le cashback. Pour le premier, afin d’avoir accès au portefeuille dédié, Vivid fait passer un test sous forme de questionnaire pour savoir si l’on est apte ou non à se lancer dans ce genre d’entreprise tout en mettant en garde sur les risques.

Il est d’ailleurs à noter que les clients Vivid ne possèdent pas les actions à proprement parler, tout se fait via l’intermédiaire du partenaire de courtage de la banque : CM Equity. Ce sont d’ailleurs des fractions d’action et non pleines, et il est possible d’en obtenir à partir de 0,01 centime investi. Ce volet investissement concerne aussi bien les ETF que les cryptomonnaies ou les métaux lourds. Comme une plateforme de courtage, on peut y voir un aperçu des valeurs en cours qui sont mis à jour toutes les 24 heures.

Le cashback prend aussi une bonne partie du volet applicatif avec un menu dédié placé au centre du moment principal. On a donc accès aux promos en cours sur de nombreuses enseignes avec des taux de retour sur achats plus ou moins intéressants en fonction de son type de compte. Vivid fait d’ailleurs le maximum pour vous inciter à passer sur un compte Prime, les Super Deals et le portefeuille de 100 euros max étant accessible uniquement par ce dernier (20 euros maximum pour un compte gratuit).

On s’aperçoit aussi que Vivid fait presque office de « Super App » dans le sens où il est même possible de trouver une chambre d’hôtel ou de louer une voiture via les partenaires de la néobanque sans devoir quitter l’application. Dommage que tout ne soit pas directement intégré, l’application ouvrant une page web dans ce cas-ci.

Au global, l’expérience applicative de Vivid est très satisfaisante et fondamentalement différente dans son approche que la plupart des autres banques en ligne et néobanques. En dehors des quelques couacs dans la traduction et un petit temps d’adaptation nécessaire pour s’y faire, c’est du tout bon.