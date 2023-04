Avis Green-Got en 2023 : est-ce la banque verte que l’on attendait ?

6 /10 Note de la rédaction

Green-Got est une néobanque s'inscrivant dans la tendance des "banques vertes" investissant l'argent de ses clients dans des projets à vocation écologique. Mais est-ce une bonne néobanque dans l'absolu en 2023 ?

Caractéristiques de Green-Got

💶Prime d'ouverture Aucune 📃Condition de revenu Aucune 💳Cartes bancaires Mastercard 💰Dépôt initial 50 € 💸Frais de tenu de compte Aucun 🤝Parrainage Oui 📱Application Android/ iOS 💲Paiement mobile Apple pay/Google Wallet 🔐3D Secure Oui

Green-Got en quelques mots

Ne serait-ce que dans son propre nom, Green-Got transpire son envie de mettre en avant son engagement écologique. Il s’agit d’une start-up parisienne fondée en 2020 par quatre entrepreneurs dont l’objectif affiché était de créer une banque visant à financer des projets durables et valoriser à terme une économie œuvrant contre le péril climatique. Green-Got a par exemple déjà financé des projets de sauvegarde de la forêt amazonienne, des investissements dans les énergies renouvelables et des projets de dépollution des océans sont en cours. Le tout via des partenariats avec des associations et des organismes internationaux. Côté financement propre à la banque, celle-ci utilise 33 % du prix des abonnements mensuels ainsi que les frais d’interchange, soit 0,2 à 0,3 % sur chaque transaction effectuée par les clients, le reste étant destiné aux financements a vocation écologique.

Aujourd’hui, Green-Got compte un peu plus de 10 000 clients et environ 17 millions de dépôts. L’entreprise est d’ailleurs particulièrement présente sur les réseaux sociaux et notamment TikTok, ce qui lui a permis de récolter environ 2 millions d’euros en début d’année via une campagne Crowdcube, une plateforme d’investissement déjà utilisée par d’autres néobanques comme Revolut.

Green-Got est-elle une véritable banque verte ?

Au-delà des vocations, mettons cependant les choses au clair : Green-Got n’est pas une banque, tout du moins pas au sens strict du terme. Il s’agit d’une sorte d’intermédiaire exploitant une licence bancaire, du Crédit Mutuel Arkea ; dans le langage de la finance, on appelle cela une PSP (pour Payment Service Provider). Son but est de fournir une solution interbancaire permettant à des commerçants d’accepter des paiements. Green-Got assure d’ailleurs que le Crédit Mutuel Arkea a l’impossibilité d’utiliser l’argent stocké pour ses propres investissements, une manière d’entretenir son engagement 100 % centré autour des projets verts. On note d’ailleurs que Green-Got est certifié par DNV (Det Norske Veritas), un organisme indépendant visant à évaluer, entre autres, l’impact environnemental des sociétés.

Le problème posé provient avant tout du fait que Green-Got ne soit effectivement pas une banque. Si nous ne doutons pas de ses engagements, il faut avoir en tête que l’économie mondialisée tourne autour des banques traditionnelles et que leurs placements financiers ont un impact considérable sur l’environnement, notamment par le fait que ces dernières choisissent, pour des raisons de rentabilité à court terme, d’investir massivement l’argent de leurs clients dans les énergies fossiles ou les industries polluantes du monde entier. Malgré toutes ses bonnes intentions, Green-Got ne représente qu’une goutte d’eau dans l’univers tentaculaire de la finance.

Green-Got aspire néanmoins à devenir bientôt un organisme de crédit via ses comptes épargne et, pourquoi pas, une véritable banque au sens strict à l’avenir.

Green-Got et sa carte bancaire unique

Dans un souci d’éviter toute confusion auprès du public visé, mais aussi dans l’objectif de ne pas segmenter sa clientèle, Green-Got a misé sur une offre unique avec un compte carte à 6 euros par mois. Pas d’offre gratuite ni de formule premium donc. Un choix logique et malin de la part de la néobanque, mais qui limite de fait la clientèle qui pourrait avoir besoin de plus de latitude. Voici les caractéristiques de la carte :

6 €/mois.

Dépôt initial de 50 €.

Carte à autorisation systématique.

Aucune condition de revenu demandé.

Plafond de paiement : 15 000 €/mois.

Paiement à l’étranger : gratuit et illimités.

Retraits à l’étranger : deux retraits par mois gratuits.

D’emblée, on apprécie le fait que la carte Green-Got soit tournée vers l’internationale avec l’absence totale de frais lors d’achats à l’étranger. On remarque tout de même quelques frais comme ceux sur les retraits au-delà des deux premiers offerts mensuellement : 1 euro en zone euro (+Islande et Norvège) et 2 euros hors UE. Notez tout de même l’absence de frais sur les virements, même à l’international.

La carte Green6got est livrée dans une pochette coulissante La carte Green-Got en PVC recyclé

Comment alimenter son compte ?

On peut alimenter son solde Green-Got librement via n’importe quel compte externe, mais l’application ne conserve pas les données de carte d’une autre banque comme c’est le cas sur Lydia par exemple. Il est ainsi nécessaire de faire des virements via son RIB Green-Got à partir d’une autre banque, ce qui peut rapidement être agaçant si l’on compte utiliser Green-Got comme un compte secondaire. C’est d’autant plus frustrant quand ces virements prennent de 3 à 5 jours à arriver sur le compte. Prévoyez donc d’alimenter votre compte en conséquence pour éviter les mauvaises surprises sur un achat décidé au dernier moment. Notez d’ailleurs que Green-Got n’accepte aucun découvert, vous serez simplement bloqué lors d’un achat si le solde n’est pas suffisant.

Aucun moyen non plus d’encaisser des espèces ou des chèques, même auprès du Crédit Mutuel. On imagine bien que le fait que Green-Got ne dispose pas encore de sa propre licence bancaire doit forcément jouer.

Comment ouvrir un compte chez Green-Got

La carte Green-Got est une carte Mastercard, mais l’organisme est uniquement éditeur de la carte pour permettre à cette dernière d’être utilisée sur les terminaux de paiements. Aucune assurance particulière n’est ainsi délivrée, que ce soit pour les protections contre les fraudes, la perte ou la casse de matériel ou même pour les voyages en cas d’accident. Ouvrir un compte Green-Got se fait exclusivement via son application disponible sur Google Play et App Store.

Green-Got annonce une ouverture de compte en 8 à 10 minutes, ce que nous avons effectivement pu constater. Vient d’abord le choix de la carte (en bois de cerisier ou en plastique recyclé) puis vient le temps de fournir les quelques informations légales demandées ainsi qu’une photographie de ses papiers d’identité. Enfin, une vérification vidéo de son visage est effectuée via la caméra avant du smartphone. Afin de valider l’utilisation du compte, il vous sera demandé d’effectuer un virement de 50 euros sur le compte Green-Got via une autre carte. Concernant le délai de livraison de la carte, celle-ci nous est parvenue en trois jours.

Un programme de parrainage tourné aussi vers les projets verts

Green-Got ne pouvait pas ne pas profiter d’un programme de parrainage, surtout avec un angle eco-friendly. Dans un premier temps, en parrainant un proche, vous obtenez l’un et l’autre un mois d’abonnement carte offert. L’autre point concerne là encore le financement de projets. Concrètement, chaque parrainage permet de soutenir des actions comme l’agroforesterie ou de soutenir l’agriculture dans des régions plus reculées du monde.

Cependant, contrairement aux banques en lignes, Green-Got ne propose pas de programme de prime de bienvenue.

Assurances et services de Green-Got

C’est malheureusement le point sur lequel Green-Got est le plus critiquable. La néobanque ne propose que très peu de services bancaires et mise à fond sur l’aspect minimaliste de son offre. Pas de comptes joints, pas de gestion de cartes virtuelles, pas même d’assurances bancaires spécifiques ou de prêts à la consommation (forcément). L’épargne est tout de même un élément clé que la néobanque souhaite mettre en avant. Cela servira de levier supplémentaire pour financer encore plus de projets en plus d’offrir un moyen de s’assurer que son argent est utilisé à des fins écologiques. Pour le moment, l’épargne Green-Got n’est pas encore accessible.

De notre point de vue, Green-Got est avant tout pensé comme une offre taillée pour servir de compte secondaire, bien utile pour les achats du quotidien.

Pas de Cashback, même vert.

Toujours dans cette optique de proposer un compte dénué de toute forme de superflu, Green-Got ne propose pas de programme de cashback, quand bien même celui-ci aurait été à vocation écologique ou via des réductions chez des marques écoresponsables. Peut-être est-ce un élément que la néobanque prendra en compte à l’avenir vu le succès de ces formes de marketing par affiliation.

Un très bon service client

Green-Got met beaucoup l’accent sur son service client. Depuis l’application, on peut accéder au support via la bulle de tchat en haut à droite. La néobanque dispose même d’un centre d’aide complet répondant à la plupart des questions qu’un utilisateur peut se poser. Concernant la réponse, nous avons pu obtenir une assistance en un peu plus de 30 minutes, ce qui est assez rapide même si l’on est loin des 10 minutes annoncées. L’échange est pour le moins cordial et efficace, n’est-ce pas tout ce que l’on demande d’un service client digne de ce nom ?

Et la cryptomonnaie ?

Évidemment, n’attendez pas d’échanger et gérer vos cryptomonnaies, investissement en métaux précieux ou tout autre catalogue de valeur avec votre compte Green-Got ou via l’application. Logique tant les aspérités et les valeurs écologiques de la néobanque sont en totale opposition avec toutes ces formes d’investissements ayant un impact écologique certain.

Notre avis sur l’application mobile de Green-Got

L’expérience applicative de Green-Got est pour le moins minimaliste et surtout raccord avec la volonté de réduction des impacts sur l’environnement. En atteste l’un des onglets principaux de l’application sobrement nommée « Impact ». Sur celui-ci, on retrouve les projets de financement verts en cours de la néobanque avec un aspect « gamifiant » très simple. Il est par exemple affiché explicitement notre contribution ainsi que celui de l’ensemble des clients de la banque. L’impact écologique est aussi mis en avant par notre impact en termes de CO₂ rejeté mensuellement via notre consommation bancaire, incitant forcément à utiliser sa carte Green-Got plutôt qu’une autre banque.

D’autres éléments sont aussi mis en avant comme des articles expliquant comment réduire son impact environnemental, ce qui est plutôt bien vu. On peut également suivre la progression des différents projets en cours avec une certaine transparence sur les fonds utilisés.

En dehors de cet élément, il faut bien admettre que l’expérience applicative bancaire au sens classique est pour le moment assez pauvre. La page d’accueil se contente d’afficher le solde en cours ainsi que les dernières transactions effectuées. Il est possible d’effectuer des virements, de consulter son RIB et les autorisations de transfert. Un autre onglet nommé « Carte » permet de consulter les caractéristiques de son compte (notamment les plafonds) et quelques options de sécurité pour verrouiller son compte en cas de perte ou de vol de la carte.

L’onglet « Épargne » n’est pas encore accessible, le service étant encore en chantier. On peut tout de même y voir la progression et se préinscrire au programme si intéressé.

Finalement, même si certains apprécieront le côté épuré de l’expérience applicative, on aurait aimé que Green-Got inclue quelques autres fonctionnalités avancées que l’on retrouve chez d’autres néobanques, comme la classification par thème des dépenses ou le fait de créer des cagnottes entre amis ou en famille par exemple. Fort heureusement, Green-Got est compatible avec Apple Pay et Google Wallet.