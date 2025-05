Première néobanque française à se positionner en faveur du développement durable, Helios s’est fait connaître pour sa communication et ses investissements tournés vers les initiatives écologiques. Aujourd’hui, c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour Helios qui devient une filiale de Younited.

© Helios

Helios, néobanque française, et Younited, spécialiste (français aussi) du crédit à la consommation, deux entités différentes à bien des égards mais qui deviennent aujourd’hui complémentaires. La fintech Younited a annoncé aujourd’hui avoir signé une offre en vue de faire acquisition de 100 % du capital de Helios. L’opération devrait être finalisée fin juillet 2025.

Un repreneur dans le vert ?

Helios a vu le jour en même temps que nombre de banques en ligne en 2020, pendant la crise sanitaire, ce qui en fait une jeune banque qui aurait là l’opportunité d’avoir des appuis financiers solides. N’empêche, la fintech a déjà réussi à lever plus de 10 millions d’euros depuis sa création et compte aujourd’hui plus de 40 000 clients.

Cette entrée dans le groupe Younited ne peut être que bénéfique pour Helios. Cette dernière profiterait d’une part de l’expertise de son repreneur sur les crédits à la consommation, un produit bancaire qu’elle ne propose pas encore. D’autre part, Helios pourrait commencer à s’exporter en Espagne, au Portugal et en Italie, des pays où Younited est déjà présent.

Cependant, cette acquisition pourrait ne pas être du goût de tout le monde, on pourrait y voir une tentative de greenwashing de la part de Younited. Charles Egly, co-fondateur du groupe, comprend aussi que l’acquisition de Helios puisse interroger les clients de la néobanque lors d’une interview avec l’AFP relayée par MoneyVox :

[Le crédit à la consommation] peut générer des questions sur l’empreinte carbone, parce que dès qu’on consomme, on augmente son empreinte carbone. Charles Egly, co-fondateur de Younited

Mais il se trouve que Younited est de ces acteurs engagés dans la réduction de leur empreinte carbone. Le groupe a intégré la RSE dans sa stratégie d’entreprise et a rendu public l’impact carbone de ses fonds. Younited pourrait à son tour profiter de l’expertise de Helios en matière de transition écologique afin de continuer à réduire son impact carbone.