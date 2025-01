Meta pourrait finalement lancer un bracelet connecté, mais pas celui auquel vous pensez

Selon les informations de l’agence Bloomberg, Meta travaillerait bel et bien au développement d’un bracelet connecté, mais il ne s’agirait pas de la montre en chantier depuis des années.

Le bracelet développé par Meta pour ses lunettes Orion // Source : Meta

Depuis plusieurs années, des rumeurs récurrentes font part de la volonté de Meta de lancer une montre connectée. Finalement, il semble que le constructeur ait abandonné le projet de véritable smartwatch dotée d’un écran. Pour autant, la firme n’aurait pas abandonné l’idée d’équiper votre poignet.

En effet, selon les informations de l’agence Bloomberg, Meta travaillerait sur de nouvelles lunettes connectées, attendues plus tard dans l’année. Ces lunettes, connues sous le nom de code « Hypernova », intégreraient notamment un petit affichage dans le bas des verres afin de délivrer quelques informations.

Un bracelet pour contrôler ses lunettes

Or, si les lunettes devraient se contrôler par défaut à l’aide de surfaces tactiles sur les branches, Meta aurait également décidé d’ajouter un second contrôleur, sous la forme d’un bracelet connecté sans écran :

Le contrôleur en forme de bracelet serait similaire à celui du prototype de lunettes de réalité augmentée Orion, un produit que l’entreprise a montré l’an dernier. Les lunettes hypernova pourraient aussi fonctionner avec une montre connectée, mais Meta ne propose pas encore d’appareil de ce genre.

Pour rappel, le bracelet accompagnant le prototype de lunettes Orion est capable de mesurer les signaux d’électromyographie (EMG) et donc d’analyser la réponse nerveuse et musculaire de l’utilisateur pour capter ses gestes.

Conçu en tissus et réglable finement, le bracelet n’est pas sans rappeler, par son design, celui du bracelet connecté Whoop.

Une véritable montre connectée toujours en projet

Par ailleurs, l’agence Bloomberg n’exclut pas que Meta puisse lancer, à l’avenir, une montre connectée plus complète pour contrôler ses lunettes connectées. L’agence de presse rappelle que Meta a planché sur un tel projet durant plusieurs années, notamment avec une montre dotée d’une caméra. Finalement, la montre de Meta pourrait servir d’accessoire à ses futures lunettes :

Meta réfléchit à nouveau à sortir une montre dès cette année — avec un écran capable de montrer les photos capturées par les lunettes de la marque.

On pourrait en savoir plus sur les lunettes et le bracelet — ou la montre — de Meta plus tard dans l’année. Traditionnellement, c’est à l’automne que Meta organise sa conférence Meta Connect permettant de présenter ses dernières nouveautés.