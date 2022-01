Meta Watch : la montre de Facebook aurait trois capteurs photo conçus pour la réalité virtuelle

On en sait plus sur la Meta Watch grâce à des brevets découverts par le site LetsGoDigital. En plus de son écran amovible, elle serait équipée de plusieurs caméras pour la réalité virtuelle, augmentée ou mixte.

Après les écrans connectés Portal et les casques de réalité virtuelle Oculus, le groupe Meta pourrait aller plus loin dans la conception d’appareils. En octobre dernier, l’agence Bloomberg nous donnait ainsi un aperçu d’une montre connectée développée pour le groupe derrière Facebook. Cette fois, c’est au tour du site néerlandais LetsGoDigital de livrer davantage d’informations sur ce projet de Meta Watch.

Comme de coutume, c’est grâce à différents brevets que le site néerlandais a pu se faire une idée de ce à quoi ressemblerait la Meta Watch, première montre connectée du constructeur. Celle-ci viserait avant tout une utilisation dans le cadre du métavers, que ce soit en réalité virtuelle ou réalité augmentée.

Ainsi, elle ne profiterait pas des fonctions classiques attendues d’une smartwatch, comme le capteur de rythme cardiaque, l’affichage des notifications ou le compteur du nombre de pas parcourus. Non, la Meta Watch profiterait en fait d’un design particulièrement original, avec un écran amovible qui pourrait sortir du boîtier de la montre comme le révèle un premier brevet.

Une montre équipée de plusieurs appareils photo

En outre, comme l’indiquait déjà Bloomberg en octobre dernier grâce à une illustration, la montre de Meta serait équipée d’au moins un appareil photo intégré dans l’écran grâce à une petite encoche. Selon les informations accumulées par LetsGoDigital, il ne s’agirait cependant pas d’une encoche, mais d’un poinçon. En plus de ce capteur photo principal, Meta aurait prévu d’intégrer deux autres appareils photo, un module ultra grand-angle et un module avec téléobjectif ou optique fisheye.

« La montre de Facebook serait proposée avec un deuxième écran, également doté de plusieurs caméras — avec différents types d’objectif. Le second affichage aurait le même format que le premier. L’utilisateur peut facilement enlever l’écran de son châssis. Le boîtier reste alors au poignet de l’utilisateur avec le bracelet. L’écran peut être changé, mais aussi utilisé pour la réalité virtuelle, mixte ou augmentée », indique LetsGoDigital.

C’est justement sur ce point que la montre de Meta pourrait se distinguer de ses concurrentes. Selon le site néerlandais, l’objectif de cette montre ne serait pas tant de proposer des données de santé que de servir dans le cadre de la réalité virtuelle, avec Oculus, ou de la réalité augmentée, avec le fameux projet Cambria. « L’intérêt d’intégrer plusieurs caméras est essentiellement pour les possibilités offertes dans le cadre de la réalité virtuelle, augmentée ou mixte », analyse LetsGoDigital. En effet, dans ce cadre, les capteurs de la montre pourraient permettre de localiser facilement l’utilisateur dans l’espace. Par ailleurs, les écrans amovibles pourraient également servir d’écran dans le cadre d’un casque de réalité virtuelle.

Bien évidemment, il s’agit pour l’heure uniquement de brevet de Meta et rien n’indique que ces projets seront un jour concrétisés. Il convient donc de prendre ces analyses avec des pincettes. Néanmoins, le fait que Bloomberg ait déjà fait part des ambitions de Meta dans le domaine des montres connectées tend à montrer qu’il ne s’agit pas là d’une simple envie, mais d’un produit en développement chez le géant de Menlo Park.

