Les Portal débarquent en France et nous avons commencé à utiliser le plus grand : le Portal+ fait 15,6 pouces de diagonale avec de gros haut-parleurs et une caméra ultra grand-angle. Faisons entrer Facebook à la maison pour au moins la durée d'un test.

Le Portal est une véritable tentative de Facebook de s’immiscer dans nos maisons. On peut se demander si les gens voudront échanger leur smartphone contre un écran connecté pour passer des appels vidéo, mais il ne fait aucun doute que Portal recèle une technologie et un potentiel à ne pas négliger. La gamme Portal se compose de quatre produits, 3 écrans connectés et une caméra qui se branche à votre TV, et nous nous sommes intéressés au plus grand des écrans : le Portal+ et son écran de 15,6 pouces inclinable.

Design et performances du Facebook Portal+

C’est un nouveau type d’écran, ce que l’on appelle un écran connecté. A ne pas confondre avec une TV ou une tablette tactile, l’écran connecté est à mi-chemin des deux catégories de produits.

Le Portal+ se compose d’un ensemble de haut-parleurs (haut-parleurs d’aigus de 2 pouces et baffle de 4 pouces pour les graves) et d’un écran IPS LCD de 15,6 pouces tactile inclinable (position portrait ou paysage) en définition HD.

Il y a également une caméra de 12,5 mégapixels avec un champ de vision de 140 degrés, et un ensemble de quatre micros. Vous pouvez désactiver facilement l’appareil photo et le micro du bout des doigts, ou bloquer l’objectif avec le cache-objectif vendu avec le Porta+.

Du côté des connectiques, en plus de l’alimentation propriétaire, vous connectez le Portal+ en Wi-Fi (5) et vous bénéficiez également d’une connectique USC-C pour charger un appareil de votre choix.

L’ensemble est assez imposant (44,98 cm de hauteur x 14,55 cm de largeur x 22,3 cm profondeur en mode portrait), mais l’écran est extrêmement fin et pivote d’une position à une autre très facilement.

L’écran IPS LCD est lumineux et affiche de belles couleurs, c’est un écran de qualité qui manque juste de contraste. Il souffre néanmoins de réflectance, il faudra donc l’éviter de le placer juste devant une fenêtre.

Les haut-parleurs, quant à eux, sont situés sur la partie basse de l’appareil : la partie sonore est convaincante, meilleure qu’un Google Home mais ça manque néanmoins de basse. Si vous voulez vous en servir comme enceinte connectée, ne vous attendez pas aux performances d’une Google Home Max.

Enfin, la caméra ultra grand-angle est diablement efficace, on comprend pourquoi Facebook diffuse en HD : cela permet de facilement cropper l’image pour cadrer votre visage sans perdre trop de qualité. Cet ultra grand-angle est parfait pour capturer toute la famille, même lorsque la luminosité manque.

Que peut-on faire avec le Facebook Portal+ ?

Le Portal+ est un nouveau gadget pour la maison intelligente de Facebook – oui, Facebook. Il se branche dans votre cuisine, votre salon ou votre chambre pour passer des appels vidéo via Facebook Messenger ou WhatsApp, discuter avec Alexa ou utiliser quelques applications. L’OS embarqué est basé sur Android, c’est un fork qui ne rassemble aucunement à l’Android que vous avez sur votre smartphone.

Grâce à l’intégration Alexa, vous serez en mesure de contrôler le Portal uniquement avec votre voix et surtout comme un Amazon Echo : demander la météo, mettre de la musique, lancer une chaîne TV… Ce n’est donc pas simplement un visiophone de base : le Portal Plus intègre une caméra de 12,5 mégapixels avec un champ de vision de 140 degrés, de plus l’appareil photo intègre la fonction Smart Camera. La caméra peut ainsi suivre votre visage pendant que vous vous déplacez dans votre salon, zoomer, dé-zoomer et détecter si vous êtes plusieurs devant la caméra afin d’utiliser l’ultra grand-angle.

De plus, Portal+ offre bien plus qu’un outil de communication : vous pouvez manipuler des filtres AR façon Instagram pendant un appel vidéo, regarder un film de la bibliothèque Prime Video d’Amazon ou écouter vos listes musicales Spotify. Enfin, le navigateur Google intégré donne accès à de nombreux sites Internet, dont YouTube ou d’autres services de sVOD (Molotov, ADN…).

Communication

Discuter avec vos amis et les membres de votre famille via un chat vidéo basé sur un écran connecté n’est pas un nouveau concept – il a été présenté dans de nombreux films et émissions de science-fiction depuis un certain temps, il était même question d’équiper les français d’un visiophone dans les années 80 au moment où la France imaginait le Minitel, une prédiction étonnante de précision et de technologie.

Des décennies plus tard, cependant, cela ne s’est pas vraiment concrétisé chez nous. Bien sûr, il est possible de passer un appel vidéo depuis votre PC, votre smartphone ou votre tablette. Cependant, aucun de ces formats n’offre la simplicité ou l’immédiateté de pouvoir demander à un écran d’« appeler maman », puis de voir son visage apparaître sur un large écran.

Bien sûr, tout ça change. Amazon (Echo Show) et Google (Nest Hub Max) font des écrans connectés avec des caméras, et c’est désormais au tour de Facebook. Voir Facebook faire du hardware en dehors de la marque Oculus est étonnant. Cependant, ces quelques jours passées avec le Portal+ a rapidement montré à quel point ce nouvel appareil s’intégrait parfaitement à l’écosystème de Facebook.

Dès l’installation du Portal+ on nous invite à rentrer son compte Facebook, WhatsApp puis à configurer son compte Amazon Alexa. Pour le coup, c’est un puissant appareil de récupération de données personnelles, il ne faut avoir aucune crainte à installer ce type d’appareil chez vous. Lorsque vous configurez Messenger, vous pouvez ajouter des contacts favoris sur l’écran d’accueil du Portal. Même chose avec WhatsApp.

Vous pouvez émettre des appels vidéos et en recevoir. La qualité de la vidéo est très correcte. La caméra de 12 mégapixels avec une définition vidéo HD (720p) fournit une image suffisamment nette et précise. De plus, c’est là où Facebook a été plutôt bon, cette caméra vous suit : les 12 mégapixels permettent à la caméra de réalisé un zoom numérique pour cadrer votre tête ou pour vous suivre si vous vous déplacez dans la salle. Si une deuxième personne rentre dans le champ, la caméra a suffisamment de recul (140 degrés de champ de vision) pour montrer une très grande partie de la pièce et des personnes qui sont dedans. Vous pourrez installer le Portal dans votre salon pour filmer le canapé ou dans la cuisine. Les appels vidéo sont particulièrement stables avec un son très net.

L’écran de 15,6 pouces est large et peut pivoter en mode portrait ou paysage. Vous pouvez également désactiver les microphones et la caméra électriquement, Facebook fournit un cache pour cacher physiquement la caméra. Sur le Portal et le Porta Mini, c’est littéralement un cache physique qui est intégré dans le cache, on aura l’occasion de les tester rapidement.

Multimédia

Ce Portal+ est également un écran dédié au multimédia. Premièrement, c’est une enceinte connectée qui fonctionne avec Spotify et tous les services musicaux compatibles avec Alexa (Deezer, Qobuz, Amazon Music HD…).

Vous avez également accès aux vidéos Facebook Watch, mais c’est très limité en qualité de contenu. Vous retrouvez le contenu des pages Brut, ARTE, Mediapart… mais la plupart des vidéos sont très courtes avec un format loin d’être adaptés à ce type d’écran.

Par contre, le navigateur intégré utilise Chromium et peut donc afficher la version ordinateur des sites web. Mieux encore, vous pouvez ajouter aux favoris vos services web préférés et y accéder d’un clic. J’ai ainsi pu regarder un épisode sur le service de sVOD d’anime Anime Digital Network, mais aussi sur YouTube, Molotov TV ou encore sur Netflix.

C’est également très pratique d’effectuer des recherches sur un moteur de recherche pour aller chercher un contenu précis comme une recette de cuisine ou un album Google Photos. Certes, les applications natives manquent cruellement sur le Portal+, mais le navigateur web est très complet et permet de combler cette absence. Mais c’est une solution qui est temporaire, rien ne vaut des applications natives pour une expérience riche et pratique. Avec nos smartphones et nos tablettes, nous nous sommes habitués au confort de ces applications.

Le Portal+ est également un cadre photo numérique qui puise son contenu depuis votre page Facebook, mais aussi depuis votre smartphone avec l’application compagnon. Vous pouvez également connecter Amazon Photos et récupérer des albums de photos. Pour les amoureux d’Instagram, sachez qu’il est possible de rattacher votre compte pour récupérer les photos de votre flux.

Enfin, comme nous allons le voir plus bas, l’assistant Alexa apporte également son lot de fonctions pratiques. Vous pouvez lancer des skills comme les chaînes France Info, BFM TV, LCI… il y en a plus d’une centaine.

Evidemment, ça manque de consistance aux premiers abords, on préférait la simplicité d’utilisation d’un Google Nest Hub ou l’ergonomie d’un OS comme Android ou iOS avec son lanceur d’applications, néanmoins on aperçoit rapidement le potentiel de ce Portal+. Il sert de visiophone, de TV et d’enceinte connectée.

Dans ma cuisine, le Portal+ devient rapidement très utile pour communiquer, me divertir, m’informer et même cuisiner. Quel plaisir d’afficher confortablement des recettes de cuisine sur YouTube ou d’écouter mon podcast préféré sur Spotify.

Maison intelligente

Facebook promet que les Portal seront enrichis de nouvelles fonctions, comme Google Assistant. Actuellement, c’est Amazon Alexa qui est intégré dans les Portal. En attendant, ce Portal+ fait donc office d’Echo Show géant, ce qui apporte déjà de nombreuses fonctions grâce aux skills d’Alexa.

D’ailleurs, la cohabitions de deux écosystèmes (Facebook et Amazon Alexa) est loin d’être si simple pour les utilisateurs, nous ne savons toujours pas comment interagir en fonction du contexte. Par exemple, le Portal+ possède une application Spotify native avec une interface proche de n’importe quel client Spotify, mais si vous voulez utiliser un autre service de musique il faudra passer par Alexa et donc nécessairement via des commandes vocales (Amazon Music HD, Apple Music, Deezer…).

D’un autre côté, vous bénéficiez également de tout l’écosystème Alexa. Vous pouvez donc contrôler vos ampoules connectées, la sonnette Ring ou n’importe quel autre objet connecté compatible avec Alexa.

La confidentialité

Cela n’aurait pas été sérieux de ne pas parler de confidentialité sur un tel produit. Premièrement, sachez (comme déjà mentionné) qu’il est possible de couper les microphones et la caméra (un cache est vendu avec).

Sachez également que le Portal+ gère plusieurs profils, vous pouvez donc créer différents profils. Enfin, il y a des options de confidentialité dans les paramètre : vous pouvez masquer des contacts ou encore mettre en place un code d’accès pour verrouiller votre Portal quand il n’est pas utilisé.

Si vous ne voulez pas transmettre vos informations personnelles à des géants américains, évidemment qu’il faut faire l’impasse sur ce type de solutions.

Disponibilité et prix du Facebook Portal+

Le Portal+ est vendu à 299 euros, on retrouve également le Portal (199 euros) et le Portal Mini (149 euros).

