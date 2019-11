Le Google Nest Hub Max est la version 10 pouces et caméra incluse du plus petit format que nous avons déjà testé. Est-ce que cela gagne en intérêt ? Notre test complet vous le dira.

Fiche technique

Ce test est réalité à partir d’un Nest Hub Max qui nous a été prêté par Google.

Design : le même en plus grand

Le Google Nest Hub Max est tout simplement le Nest Hub que nous avons déjà testé… en plus grand. Il existe tout de même quelques subtilités par rapport au petit format, dont nous parlerons juste après, mais il faut avant tout retenir qu’ils font tous deux la même impression : sobriété et robustesse. Du passe-partout qui s’intègre à tous les foyers, ce qui est une force.

Une différence majeure de Nest Hub Max est d’intégrer un capteur photo sur le devant de l’appareil. Le bouton-poussoir permettant de désactiver le micro, situé à l’arrière de l’appareil sur le haut, permet ainsi aussi de désactiver cette caméra, si sa présence ne vous convient pas. Lorsqu’elle est active, une petite diode s’illumine en vert sur le côté. Si elle est désactivée, la diode est orange. Sur le côté droit à l’arrière, vous avez des boutons de réglage du volume.

Voilà la différence majeure entre le Nest Hub classique et le Nest Hub Max. Pour le reste, il s’agit vraiment du même appareil… en plus grand. On passe d’un format 8 pouces à un format 10 pouces, ce qui se ressent dans l’espace pris par l’appareil dans votre foyer. D’un côté, l’écran est visible plus facilement de loin, mais de l’autre, il est plus imposant. Tout dépend donc de votre manière d’aménager votre espace.

Le Nest Hub Max reste après tout un format « cadre photo » avec de larges bordures. Et par cette plus grande diagonale, il revêt un aspect bien moins mignon que le petit Nest Hub. Ici, on y voit vraiment un écran de contrôle, sans autre forme de procès.

Écran : toujours pas de Full HD

La dalle IPS LCD du Google Nest Hub Max est d’une diagonale de 10 pouces et supporte une définition maximale en 1280×800 pixels. C’est toujours plus que le Nest Hub classique, mais toujours pas Full HD.

Pour être honnête, l’interface n’en a pas vraiment besoin et le produit n’est pas prévu pour devenir un écran secondaire. C’est véritablement une interface de contrôle avant toute chose. Toujours est-il qu’il peut effectivement être utilisé comme second écran, puisqu’il est compatible avec le protocole Chromecast et peut afficher n’importe quel contenu de la sorte.

Plus encore, ce dernier dispose d’un capteur de luminosité ambiante pour pouvoir adapter sa luminosité efficacement selon l’heure de la journée. C’est d’autant plus important lorsque la pièce est plongée dans le noir, puisque l’interface passe également en noir pour éviter de vous déranger. La lumière n’est pas dérangeante, même si on aurait apprécié un écran OLED pour parfaitement éteindre les pixels.

Assistant : toutes les infos à portée de vue

Comme toujours, le Nest Hub Max est un smart display. Aussi, il n’est pas propulsé par Android, mais par un OS dédié aux assistants domotiques, qui se présente sous la forme de cartes comme vous pouvez les retrouver dans Google Assistant sur votre smartphone.

C’est ainsi que vous pourrez interagir avec vos produits domotiques, lancer votre musique ou encore programmer des alarmes et des routines. Le tout se fait par la voix, mais aussi par l’écran tactile, ce qui rend le tout plus intuitif encore. En cas d’erreur sur votre demande audio, l’écran vous permet en effet de le voir en un clin d’œil et réagir rapidement, quand vous ne pouvez pas directement tout lancer au tactile. La manière d’interagir principale reste tout de même la voix ; ce n’est pas une tablette.

Consulter des vidéos, écouter votre musique, faire des appels via Google Duo… Tout cela est naturellement possible sur le Nest Hub Max, en prime bien sûr de poser vos questions à Google Assistant et avoir une réponse visuelle. En temps de pause, vous pourrez une nouvelle fois voir s’afficher vos albums Google Photos préférés ou des œuvres d’artistes à travers le monde.

Le Nest Hub Max mise sur deux points différenciants, qui sont tous les deux liés à la caméra.

Caméra et surveillance

Une caméra de 6,5 mégapixels donc, mais pourquoi faire ? Outre les appels vidéo par Google Duo, cette caméra a deux utilités.

La principale est évidemment la vidéosurveillance. Avec son champ de vision à 127 degrés, elle est capable d’être utilisée comme une caméra de surveillance pour une pièce de votre domicile sans trop de difficulté. Elle se débrouille qui plus est plutôt bien dans les environnements sombres, et peut être consultée avec votre compte à partir de n’importe quel appareil disposant de Google Assistant. Vous pouvez également profiter de fonctions avancées comme l’enregistrement en souscrivant à un abonnement Nest. J’avoue platement que la possibilité de voir mon chez-moi à partir du travail a quelque chose de plus perturbant que sécurisant pour moi, mais c’est affaire de perception personnelle bien sûr.

La deuxième est la possibilité de reconnaître vos gestes pour contrôler vos médias. Ainsi, lever la main à plat devant votre Nest Hub Max vous permet de mettre en pause votre musique. Il reconnaît également les visages et peut donc adapter l’affichage aux différents membres de votre foyer, de manière à toujours afficher des informations importantes relatives à la personne consultant l’appareil à l’instant T. C’est peut-être là la « killer feature » inattendue d’avoir une caméra sur un Smart Display, puisqu’elle est très pratique et naturelle à utiliser.

Prix et date de sortie

Le Google Nest Hub Max est d’ores et déjà disponible. Il est vendu au prix conseillé de 229 euros, et uniquement disponible dans ce coloris mélangeant blanc et gris.