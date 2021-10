Meta Watch : une fuite dévoile la montre connectée de Facebook

La toute nouvelle société Meta, anciennement Facebook, développe une montre connectée. Elle serait équipée d'une caméra en façade et d'une encoche.

Il va décidément falloir s’habituer au nouveau nom de Facebook rapidement. La société Meta tout juste annoncée par Mark Zuckerberg pour remplacer Facebook, et qui devrait prendre le pas sur la marque Oculus, va aussi porter un nouveau produit : une montre connectée au design particulier.

Une montre avec une encoche

C’est le journaliste Mark Gurman pour Bloomberg qui a réussi à tirer des informations sur ce nouveau produit. Meta serait en train de créer une montre connectée avec une caméra en façade et un écran arrondi. Une image a déjà été trouvée dans les fichiers de l’application iPhone de Meta permettant de contrôler les lunettes Ray-ban.

On peut effectivement voir que l’écran serait coupé d’une encoche pour laisser passer une caméra en façade, en bas de l’écran. On peut également discerner un bouton sur la tranche droite, pour contrôler l’appareil. Comme l’Apple Watch, les bracelets seraient facilement détachables et interchangeables. Avec cette caméra en façade, on imagine que Meta aimerait connecter son produit à Messenger et WhatsApp pour créer des appels vidéo facilement.

Ce projet viserait une commercialisation en 2022, mais d’après Bloomberg, la décision finale n’aurait pas encore été prise. On peut imaginer que la pénurie des composants a une nouvelle fois son rôle à jouer dans ce calendrier encore flou. Il s’agirait en tout cas d’un projet de grande ampleur, car Meta serait déjà au travail sur les trois premières générations de montre, avec une sortie successive prévue, pour créer une véritable gamme.

Il faudrait désormais découvrir quelle puce animera un tel produit, et quel sera l’environnement logiciel. Sur ces deux terrains, l’Apple Watch a beaucoup d’avance.