Adieu Facebook, Mark Zuckerberg annonce le lancement de Meta

Adieu Facebook, bonjour Meta !

Mark Zuckerberg a décidé de se débarrasser de Facebook pour faire place à Meta. Cette annonce a été révélée lors de Connect, l’événement annuel dédiée à la réalité virtuelle et augmentée de l’entreprise.

Adieu Facebook, bonjour Meta

Avec ce changement, le fondateur de Facebook espère laisser derrière lui les controverses diverses et croissantes, et déployer à pleine vitesse sa stratégie métavers. C’est la nouvelle ambition de l’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg, après une longue attente, son nom sera donc Meta. C’est le nom choisi, gardé secret jusqu’à présent, qui servira de référence à la firme californienne. Meta regroupera Instagram, WhatsApp, Oculus et le reste des projets du groupe américain.

Mark Zuckerberg l’assume depuis quelques temps : son objectif est de transformer Facebook en une sorte de « métaverse » géant, un « univers virtuel fictif, dans lequel les individus pourraient évoluer dans des espaces persistants et partagés, en trois dimensions ». Pour le construire, il compte embaucher 10 000 personnes sur les cinq prochaines années.

« Il y a toujours autre choisi à construire », a déclaré Zuckerberg, faisant référence à la nouvelle désignation. Meta, qui trouve ses racines dans le grec, est un terme que l’on pourrait traduire par « au-delà » ou « après« . Il exprime tout à la fois la réflexion, le changement, la succession, le fait d’aller au-delà, à côté de, entre ou avec.

Une annonce qui arrive en pleine affaire des « Facebook Files ». Le groupe américain fait face à des révélations de documents massives sur la façon dont Facebook a ignoré des rapports internes et avertissements sur les dommages créés par le réseau social à travers le monde.