Ces documents internes de Meta confirment ce que tout le monde ressent à propos de Facebook

Actuellement en prise avec une enquête de la FTC américaine pour une affaire antitrust, Meta a été contraint de rendre publics certains documents internes. On y découvre l’anxiété du groupe vis-à-vis du déclassement de Facebook, et de son déclin en particulier auprès des jeunes.

Facebook n’est plus ce qu’il était, et c’est Meta qui l’admet // Source : Unsplash

Incontournable il y a une quinzaine d’année, Facebook semble aujourd’hui devenu le « grand père » des réseau sociaux. Et s’il n’est, heureusement, pas relégué au même stade de déconfiture que MySpace, pour ne citer que lui, le service originel de Meta souffre désormais d’une image désuète, en dépit d’un nombre d’utilisateurs actifs toujours très conséquent.

Il faut dire que la plateforme a souffert de la multiplication des acteurs sur le marché du réseau social, mais aussi de l’apparition de services bien plus orientés vers la consommation intensive de contenus (vidéos en particulier), et le suivi d’influenceurs ou de personnalités… que vers la prise de contact entre particuliers.

Des études démontrent d’ailleurs depuis de longues années, la perte de popularité de Facebook auprès des jeunes. Un déclassement que le public ressent, que les spécialistes mesurent, et que Meta vit mal : son réseau social numéro 1 est peu à peu devenu celui des utilisateurs plus âgés.

C’est en tout cas ce que confirment des documents internes à l’entreprise, récemment rendus publics dans le cadre d’une enquête antitrust lancée par la FTC (Federal Tade Commission) américaine à l’encontre de Meta. On y apprend que depuis 2022 au moins, les plus hauts cadres de l’entreprise sont préoccupés par la perte d’élan de Facebook, et son manque d’attrait auprès des jeunes.

Ces documents révèlent en outre que Meta cherche, depuis près de trois ans, et avec plus ou moins de succès, à redorer le blason de Facebook et à améliorer sa pertinence vis-à-vis des utilisateurs, à l’heure des créateurs de contenus et des influenceurs.

Logo Meta pour illustration // Source : Mariia Shalabaieva pour Unsplash

Des emails rendus publics à l’occasion de cette enquête, prouvent d’ailleurs que Mark Zuckerberg s’inquiétait dès 2022 au sujet du modèle même de Facebook, et de son système articulé autour du fameux concept « d’amis ». Une structure que le dirigeant de Meta considérait comme étant potentiellement démodée.

En 2025, la firme semble pourtant toujours en proie à ces mêmes questionnements.

Comme le rappelle WCCFTech Meta indiquait pourtant en janvier dernier, lors de son dernier bilan financier, que l’un de ses principaux objectifs était de rendre à Facebook sa popularité d’antan. Un objectif sur lequel l’entreprise semble néanmoins piétiner depuis plusieurs années maintenant, en dépit d’efforts pour replacer Facebook au centre de la culture numérique des utilisateurs.

Récemment, Facebook a par exemple profité d’un onglet « amis » remanié. Quant à Mark Zuckerberg, il tenait en 2022 un concept audacieux pour redonner à Facebook un nouvel élan : supprimer toutes les connexions des utilisateurs pour les laisser en créer de nouvelles. Une « folle idée » qui n’est jamais entrée en vigueur, mais qui ne manquerait pas de faire parler d’elle si, un jour, Meta se décidait à la mettre en oeuvre.