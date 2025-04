Meta bloque Apple Intelligence sur Facebook, WhatsApp et Instagram

Meta porte un sacré coup à Apple en bloquant tout bonnement ses fonctions IA sur ses applications.

Outils d’écriture d’Apple Intelligence sur Messages // Source : ElR – Frandroid

Le paysage de l’intelligence artificielle est de plus en plus marqué par une concurrence féroce entre les géants du secteur.

Dernier acte de guerre en date, Meta vient de bloquer l’accès aux fonctionnalités d’Apple Intelligence au sein de son écosystème d’applications iOS, incluant Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads.

Disparition des fonctionnalités clés

Apple Intelligence a été introduit avec iOS 18, et uniquement avec iOS 18.4 en France il y a moins à peine plus d’un mois. À travers cette solution, Apple offre une suite d’outils basés sur l’IA, tels que des outils d’écriture permettant de générer, modifier et corriger du texte, ainsi que la création d’emojis personnalisés via « Genmoji ». Initialement, ces fonctionnalités étaient utilisables dans diverses applications tierces, y compris celles de Meta.

Cependant, les utilisateurs ont récemment constaté que ces options ont disparu des applications Meta. En effectuant un appui long sur un champ de texte, l’accès aux outils d’écriture d’Apple Intelligence n’est plus proposé. De même, la création et le partage de Genmoji, ainsi que l’intégration de certains autocollants de clavier et Memoji (notamment dans les Stories Instagram), ont été désactivés par Meta. Il est important de noter que d’autres applications tierces, comme X (anciennement Twitter), continuent de prendre en charge ces fonctionnalités Apple Intelligence.

Quelles sont les motivations de Meta ?

Meta n’a pas communiqué les raisons de ce blocage, mais il y a un facteur stratégique qui s’impose de lui-même : Meta AI.

Meta déploie activement sa propre solution d’IA, « Meta AI », intégrée à ses plateformes. Dès lors, quoi de plus logique que de favoriser sa propre solution.

En limitant l’accès à un concurrent direct comme Apple Intelligence, Meta cherche sans nul doute à encourager ses utilisateurs à adopter et utiliser exclusivement ses propres outils d’IA pour des tâches similaires (édition de texte, génération d’images, etc.).

Il y a également les tensions historiques entre Meta et Apple. Ces deux-là se sont notamment écharpés lorsque Apple a modifié les règles de l’App Store pour contrarier Facebook. Et plus récemment, c’est un potentiel accord entre les deux géants pour intégrer le modèle d’IA Llama de Meta dans Apple Intelligence qui a échoué, prétendument en raison de préoccupations d’Apple concernant les politiques de confidentialité de Meta.

Coup dur pour Apple qui laisse déjà à ses utilisateurs le choix d’utiliser ou non Apple Intelligence. En perdant ses fonctions sur Facebook, WhatsApp et Instagram, l’IA d’iOS perd encore de sa superbe et fait pâle figure face aux solutions Android.