Après Le Chat, ChatGPT, Claude, Grok… voici un nouveau chatbot IA gratuit sur WhatsApp, Facebook, Instagram et Messenger

Ça y est, Meta AI arrive en Europe ! Après un an d’attente, le chatbot intelligent de Meta débarque sur WhatsApp, Facebook, Instagram et Messenger.

Un assistant malin qui répond à vos questions, vous aide dans vos projets ou enrichit vos discussions de groupe, le tout directement dans vos applications préférées : c’est ce que propose Meta AI, le chatbot développé par Meta.

Mark Zuckerberg a même déclaré qu’il s’attendait à ce que Meta AI soit « l’assistant IA le plus utilisé et le plus performant au monde ». Il est important d’avoir des objectifs.

Il arrive enfin en Europe, un an après avoir conquis les États-Unis. Initialement, ce service n’était pas prévu pour nous, mais après des mois de négociations avec les régulateurs européens, Meta a le sortir en Europe… avec une petite restriction.

C’est quoi Meta AI ?

Alors, qu’est-ce que Meta AI ? C’est une intelligence artificielle conçue pour simplifier votre quotidien. Que vous soyez sur WhatsApp, Facebook, Instagram ou Messenger, cet assistant est là pour vous filer un coup de main. Avec plus de 700 millions d’utilisateurs mensuels dans le monde, il a déjà prouvé qu’il pouvait être un compagnon utile. Mais en Europe, il débarque avec quelques limites.

D’ailleurs, derrière cette IA, il y a une histoire intéressante : Meta est aussi la force derrière LLaMA, un modèle de langage (LLM, pour Large Language Model) open-source très utilisé dans la communauté. Mis à disposition de la communauté, Llama a servi de base à plein de projets, des chatbots aux outils de traduction et ainsi de suite.

Un lancement en douceur, mais prometteur

Pourquoi ce retard en Europe ? Tout simplement parce que Meta a dû jongler avec les lois strictes de l’Union européenne, notamment sur la protection des données. En juillet 2024, l’Autorité irlandaise de protection des données avait mis un frein au projet, demandant à Meta de ne pas utiliser les publications des utilisateurs européens pour entraîner Llama, le fameux modèle qui sous-tend Meta AI.

Résultat : après presque un an de discussions, Meta AI arrive, mais sans exploiter nos données personnelles pour l’instant. Meta AI s’appuie sur des infos du web ou du contenu public, comme votre flux Instagram.

Pour l’utiliser, rien de plus simple : cherchez le petit cercle bleu dans l’une des applis Meta, tapez votre question, et hop, l’IA vous répond. Besoin d’idées pour un voyage ou d’aide sur un sujet précis ? Elle est là pour ça.

On peut aussi aller sur meta.ai, mais le site est encore bloqué en France.

Un assistant qui s’invite dans vos groupes

Là où Meta AI brille vraiment, c’est dans les discussions de groupe – pour l’instant sur WhatsApp, mais bientôt sur Messenger et Instagram aussi. Vous planifiez un dîner entre amis et vous cherchez une recette rapide ? Il suffit de taper « @MetaAI donne-moi une idée de plat facile » dans le chat, et l’assistant vous sort une suggestion en deux secondes.

Mais petite déception : contrairement à d’autres pays, les Européens ne pourront pas encore générer ou retoucher des images avec Meta AI. Les règles européennes sont strictes, et Meta préfère jouer la prudence pour l’instant. Cela dit, avec six langues disponibles au lancement (dont le français), il y a déjà de quoi s’amuser et explorer.