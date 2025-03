Anthropic dope Claude avec le web : un rival sérieux pour ChatGPT, Mistral et Perplexity

Anthropic a jouté de la recherche web à son chatbot Claude. Enfin.

Un assistant virtuel qui discute avec vous et va chercher le web pour vous donner des réponses ultra-fraîches et bien sourcées ? C’est ce que vient de faire Anthropic avec son chatbot Claude, qui se voit offrir une nouvelle corde à son arc : la recherche web.

Claude AI Télécharger gratuitement

Cette mise à jour place Claude en concurrence directe avec des poids lourds comme ChatGPT Search ou Perplexity.

Pour aller plus loin

On compare ChatGPT Search et Google : 7 exemples qui montrent que la bataille est serrée

Depuis aujourd’hui, Claude peut aller chercher des infos en ligne pour répondre à vos questions. Cela fonctionne (parfois) avec Claude 3.7 Sonnet, avec un compte professionnel pour le moment.

Concrètement, si vous lui demandez ce qui se passe dans le monde ou les dernières tendances tech, il ne se contentera plus de puiser dans sa mémoire (déjà bien remplie mais jusqu’à la date d’octobre 2025). Il ira checker des sites, des réseaux sociaux comme X, ou encore des articles de presse (Reuters, NPR, etc.) pour vous donner une réponse à jour. Cette fonctionnalité est pour l’instant réservée aux abonnés payants aux États-Unis, mais Anthropic promet qu’elle arrivera bientôt pour les utilisateurs gratuits et à l’international (et donc en France).

Le petit plus ? Quand Claude trouve quelque chose sur le web, il vous donne des citations claires, vous pourrez vérifier les sources. Pas besoin de scroller Google pendant des heures.

Pourquoi ce virage ? La pression des concurrents, pardi !

Anthropic avait jusque-là misé sur un Claude « autonome », qui se débrouillait sans aller piocher sur le web. Mais soyons honnêtes : avec ChatGPT d’OpenAI, Gemini de Google ou encore Le Chat de Mistral qui proposent tous des recherches en ligne, difficile de rester à la traîne.

Comme ses rivaux, Claude n’est pas à l’abri des « hallucinations » – un terme en IA pour dire qu’il peut inventer des trucs ou mal citer ses sources.

Pour aller plus loin

Comment utiliser ChatGPT, Mistral Le Chat, Perplexity ou Grok comme moteur de recherche par défaut sur Chrome, Safari ou Edge