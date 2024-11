On compare ChatGPT Search et Google : 6 exemples qui montrent que la bataille est serrée

La guerre des moteurs de recherche prend un nouveau tournant avec l’arrivée de ChatGPT Search. OpenAI lance un défi direct à Google avec une approche radicalement différente : exit les pages de résultats surchargées, place à une expérience conversationnelle et sans publicité.

Voici ChatGPT Search… et nous avons décidé de le confronter à Google. Pour évaluer concrètement les performances des deux plateformes, nous avons réalisé une série de tests pratiques dans différents contextes.

Test 1 : actualités en temps réel

Face à la question « Quels sont les derniers développements concernant la situation en Ukraine ? », les deux plateformes ont montré des approches radicalement différentes.

Google joue la sécurité : sources officielles, gros médias, le package habituel. On se retrouve aussi avec une foire aux questions avec des réponses succinctes.

Ici, aucune présence d’articles sponsorisés, ni publicités, ce qui peut parfois brouiller la lecture. Pourquoi ? Aucun annonceur ne souhaite être associé à ces requêtes.

En revanche, ChatGPT Search offre immédiatement un résumé synthétique et chronologique des événements, agrémenté de citations directes des sources d’information majeures.

Cette approche permet une compréhension rapide et contextualisée de la situation, faisant de ChatGPT Search le choix le plus pertinent pour une mise à jour rapide sur l’actualité.

Cependant, on n’a ici que des sources liés au média Le Monde, le seul média français qui a signé un accord avec OpenAI. Ça manque clairement de sources diverses, mais au moins c’est clair et net.

Test 2 : recherche technique

Pour comprendre le fonctionnement de la technologie Bluetooth Low Energy,

Google fait ce qu’il sait faire : une tonne de docs techniques, de la doc officielle aux blogs spécialisés. Du lourd, mais faut trier dans le tas. Au milieu, il y a du contenu marketing qui vient parfois parasiter les résultats techniques.

ChatGPT Search adopte une approche pédagogique progressive, décomposant le concept en éléments compréhensibles et illustrés. La possibilité de poser des questions de suivi permet d’approfondir certains aspects spécifiques… C’est comme avoir un expert patient qui t’explique les choses. Franchement efficace pour comprendre un concept technique complexe.

Pour une première approche d’un sujet technique, ChatGPT Search se révèle particulièrement efficace.

Test 3 : Shopping et comparaison de produits

Dans la recherche du meilleur smartphone à moins de 500 euros, l’expérience utilisateur diffère considérablement.

Google ? Marketing à fond, liens sponsos partout, mais faut admettre que son système est rodé : prix en temps réel, dispo, comparaisons… La machine est bien huilée.

Les nombreux avis et comparatifs disponibles offrent une vision large du marché, malgré une orientation commerciale marquée.

ChatGPT Search se distingue par son analyse objective des différentes options disponibles. Sans influence commerciale apparente, il propose une comparaison méthodique des caractéristiques clés et formule des recommandations personnalisées selon les besoins exprimés. Il se base sur les guides d’achat de médias tech en multipliant plusieurs sources, dont Frandroid.

Test 4 : Recherche locale

La recherche d’un bon restaurant de pizza à Nantes met en lumière les forces complémentaires des deux plateformes.

Google écrase la concurrence : maps interactive, réservation directe, horaires, tout y est. C’est sa zone de confort et ça se voit. L’expérience est fluide et orientée vers l’action immédiate.

ChatGPT Search apporte une dimension plus personnelle à la recherche, en proposant des recommandations adaptées au quartier et au contexte. J’ai été étonné de retrouver une carte interactive ici, c’est clair et efficace.

Il peut aussi synthétiser les classements de média, sans tirer parti des avis des clients.

Test 5 : résolution de problème

Face à un problème technique comme un ordinateur qui ne démarre plus, les deux approches montrent leurs spécificités. Google donne accès à une multitude de forums et discussions techniques, offrant des solutions variées, mais parfois contradictoires. La navigation entre différentes sources peut s’avérer nécessaire pour trouver la solution adaptée.

ChatGPT Search transforme la recherche de solution en véritable dialogue de dépannage. Son approche méthodique, étape par étape, permet d’affiner le diagnostic et les solutions proposées en fonction des réponses de l’utilisateur.

Cette interaction guidée simplifie considérablement la résolution de problèmes techniques.

Test 6 : la météo

Enfin, nous leur avons simplement demandé : « Quelle est la météo prévue à Lorient ce week-end ? ».

Google affiche son résultat classique : panneau météo en haut des résultats, données brutes, températures, précipitations. C’est précis, efficace, et on a des liens vers les sites principaux de météo.

ChatGPT Search ? Il affiche juste des données brutes. Ici, j’aurais attendu une analyse, avec les prévisions et des conseils associés, pour s’habiller par exemple… ou des suggestions d’activités adaptées à la météo prévue. Le problème : il s’appuie sur des données plus anciennes, on voit que les sites consultés ont déjà 48 à 72 heures… et ça, c’est problématique.

Alors à la fin qui est le meilleur ?

Comme vous pouvez le constater, ces tests mettent en évidence la complémentarité des deux plateformes plutôt qu’une réelle opposition. ChatGPT Search brille par sa capacité de synthèse, son interactivité et la clarté de ses explications, dans un environnement dépourvu de publicité.

En gros : ChatGPT Search pour comprendre et analyser, Google pour agir et approfondir.

Pour l’instant, c’est une v1 qui montre déjà un potentiel énorme. La vraie question ? Comment OpenAI va monétiser ce moteur de recherche sans y rajouter de la pub. Les paris sont ouverts. Ce qui est appréciable est que ChatGPT Search cite systématiquement ses sources et permet d’accéder facilement aux références utilisées via un menu latéral. Cette transparence renforce la crédibilité des réponses tout en respectant le travail des créateurs de contenu (et nous, on aime ça).

Par contre, comparé à l’index massif de Google (plus de 400 milliards de documents), ChatGPT Search s’appuie sur un ensemble plus restreint de sources, principalement via Bing et des partenariats directs. Cette limitation se voit dans les résultats pour des recherches très spécifiques, certains médias apparaissent souvent.

En tant qu’éditeurs de contenu, on peut s’inquiéter légitimement de l’impact de ce nouveau modèle sur notre trafic. Si ChatGPT Search fournit des réponses complètes directement dans l’interface, le besoin de visiter les sites sources diminue significativement.

Google conserve sa suprématie dans la recherche approfondie, les informations pratiques et l’exhaustivité des résultats. Autre atout de Google : il est très rapide. 0,2 seconde pour votre recherche, alors que ChatGPT Search prend 2 à 3 secondes minimum.

Google possède une énorme base de données locale. Commerces, horaires, affluence en direct, photos récentes… C’est à des années-lumière devant la concurrence. Cherchez « coiffeur ouvert maintenant près de chez moi » — Google cartonne, ChatGPT Search galère.

Enfin, Google indexe en quasi-temps réel. Un article sort ? Quelques minutes plus tard, il est là. ChatGPT Search a un délai plus important. Sur l’actu chaude, Google garde une longueur d’avance.

