Facebook lance les Ray-Ban Stories : tout ce qu’il faut savoir sur les lunettes connectées

Facebook annonce le lancement de ses lunettes connectées en partenariat avec Ray-Ban. Elles étaient attendues depuis longtemps.

Après les Spectacles 3 de Snapchat, Facebook annonce le lancement de lunettes intelligentes réalisées en partenariat avec Ray-Ban et Essilor Luxottica. Elles s’appellent Ray-Ban Stories et embarquent une double caméra intégrée de 5 mégapixels.

L’objectif est clair : capturer des moments de la vie quotidienne avec un point de vue forcément très subjectif. On peut aussi prendre des vidéos allant jusqu’à trente secondes à l’aide d’un bouton d’enregistrement ou en mains libres grâce à des commandes vocales de l’assistant Facebook.

Facebook cite ses concurrents

Lors de la présentation, Facebook n’a pas peur de citer ses concurrents, car les lunettes permettront d’importer des images et vidéos capturées sur Facebook, Instagram, Messenger, Twitter, TikTok, Snapchat, etc. Tout passera par l’application Facebook View. Par ailleurs, la firme de Mark Zuckerberg promet l’absence totale de publicité sur l’appareil.

Facebook, bien conscient des difficultés en termes de vie privée que pourrait causer un tel appareil, a décidé d’intégrer un interrupteur physique pour la confidentialité, qui sert à bloquer les caméras.

Autre ajout de taille : une LED s’allume lors de la capture de vidéo et de photo, de manière à ne pas capturer des images à l’insu des sujets photographiés ou filmés.

L’appareil a l’air d’un vrai objet connecté multi-usage, puisque des haut-parleurs sont aussi de la partie. Ceux-ci permettent notamment de passer des appels vidéo ou audio. Grâce aux haut-parleurs et aux trois microphones, vous pourrez donc partager en direct ce que vous voyez à vos amis.

Afin de recharger les lunettes, un étui de chargement spécial est proposé. Facebook promet 3 jours d’autonomie consécutifs grâce à celui-ci.

Les Ray-Ban Stories seront disponibles à partir de 299 dollars dans plus de 20 combinaisons différentes, dont les modèles iconiques Wayfarer/Wayfarer Large, Round et Meteor, avec verres clairs, solaires, transitionnels et correcteurs. Elles se trouveront à l’achat d’abord aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni.

Nous n’avons pas eu d’information sur leur disponibilité en France.