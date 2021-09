Facebook x Ray-Ban : voici le design des lunettes connectées, la présentation est imminente

Facebook va bientôt dévoiler les lunettes connectées développées avec Ray-Ban. Nous avons déjà un premier aperçu de son design grâce à une fuite.

Après plusieurs mois de rumeurs et divers bruits de couloirs, il est temps pour Facebook de lever le voile sur un projet que la firme développe très stratégiquement, ses lunettes connectées. Facebook n’est pas seul dans l’aventure et s’associe comme prévu avec la marque Ray-Ban.

Cette dernière a publié une mystérieuse page de teasing pointant vers la date du 9 septembre, soit aujourd’hui au moment où cet article est publié. La présentation des lunettes connectées de Facebook serait donc imminente. Pas besoin de trop attendre pour découvrir les lunettes, le leaker Evan Blass a déjà publié des images du produit sur Internet.

Rayban Meteor, Round et Wayfarer

Ce n’est pas une paire, mais quatre paires qu’Evan Blass dévoile en avance sur Twitter au travers d’un thread. Avec la marque Ray-Ban impliquée, on comprend qu’il s’agit avant tout désormais d’un produit de mode, et il sera donc possible de choisir plusieurs styles différents pour ce qui est, in fine, le même produit.

Il s’agit des visuels produits que l’on pourra retrouver ensuite sur les magasins en ligne, mais de photos « lifestyle » montrant les lunettes en utilisation. Il faut donc se contenter du design extérieur, qui laisse au moins transparaître deux caméras à l’avant. Ce n’est pas sans rappeler les Snapchat Spectacles.

On peut le deviner avec ces images, les lunettes Ray-Ban se veulent minimalistes sur plan technologique. On est loin d’une paire de lunettes de réalité augmentée comme les Hololens ou les Google Glass. Facebook a dans ses cartons un projet plus ambitieux sous le nom de code Project Aria, mais il n’est pas prêt pour une présentation pour le moment.

Une dernière paire de lunettes dévoilée par Evan Blass ne porte pas de nom pour le moment. Elle propose un coloris bleuté et un style arrondit. L’une des images permet d’avoir un bel aperçu de l’appareil photo intégré à côté de chaque verre.

Une première vidéo capturée avec les Ray-Ban

Pour accompagner le teasing de Ray-Ban, le milliardaire Mark Zuckerberg a publié une vidéo sur Facebook que l’on devine capturée directement depuis les lunettes.

Pendant la courte séquence de 50 secondes, on découvre une succession de vidéo capturée en vue subjective dans un cadre idyllique. De quoi commencer à transmettre l’idée « achetez mes lunettes pour visiter les mêmes lieux du monde comme moi ».