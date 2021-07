Facebook va lancer ses lunettes Ray-Ban pour créer son « metavers »

Le prochain produit lancé par Facebook sera une paire de lunettes connectées Ray-Ban. Objectif : créer un metavers.

On sait Facebook et Mark Zuckerberg très ambitieux quand il s’agit de la réalité augmentée ou virtuelle. La firme finance et subventionne très largement son aventure Oculus Quest pour dominer le marché de la réalité virtuelle, et on sait que Facebook s’intéresse de près à l’idée de lunettes connectées.

Aujourd’hui, c’est par l’intermédiaire de Mark Zuckerberg que Facebook vient confirmer ses projets.

De simples lunettes connectées ?

Pendant les derniers résultats financiers de Facebook, le patron de la firme a annoncé que le prochain produit prévu était une paire de lunettes Ray-Ban : « les lunettes ont un design emblématique et vous permettent de faire des choses très intéressantes ».

Il ne faut toutefois pas s’imaginer les lunettes du futur pour tout de suite. D’après Mashable qui a pu interroger un responsable de Facebook, les lunettes développées avec Luxottica (la firme qui détient Ray-Ban) devraient encore demander un smartphone pour fonctionner. Les lunettes ne devraient ainsi pas intégrer d’écran du tout à la manière des lunettes Spectacles de Snapchat.

Facebook aurait donc deux projets différents. Project Orion d’une part, qui devrait donner ces lunettes prévues avant la fin de l’année et teasé par Mark Zuckerberg. Project Aria d’autre part, qui correspond à de véritables lunettes AR, plutôt semblable à ce qu’on put proposer Microsoft Hololens ou Google Glass.

Transformer Facebook en « metavers »

Oubliez la 5G ou la blockchain, le métavers est le nouveau mot à la mode pour les firmes high tech. Pour être cool parmi les milliardaires en 2021, il faut soit vouloir envoyer une fusée phallique dans l’espace, soit vouloir créer un univers virtuel alternatif. Zuckerberg a choisi la deuxième éventualité et veut transformer Facebook en un espace vivant et partagé en VR et en AR.

Vous ne savez pas ce qu’est un métavers ? C’est le nouveau nom donné à des succès comme Roblox ou Fortnite qui ont su créer des espaces virtuels où se réunissent les gens en dehors d’un jeu à proprement parler. Le concert de Travis Scott sur Fortnite est une bonne manifestation de ce « metavers ».

Pour Facebook l’objectif est de créer cet univers qui serait peuplé de ses utilisateurs, mais aussi bien sûr de ses annonceurs qui pourront y afficher de la publicité. Pour cela, les utilisateurs auront besoin d’appareils et les lunettes formeront la première pierre de l’édifice. Attendez-vous à un tarif très compétitif, pour en écouler le plus possible aux millions d’utilisateurs Facebook.