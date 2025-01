Ce bracelet connecté pas cher devrait arriver incessamment, voici pourquoi

Moins d’un an après la commercialisation de son Band 9, Huawei prépare visiblement l’arrivée d’une nouvelle version de son bracelet connectée entrée de gamme. Un indice émanant d’une plateforme de régulation européenne suggère en effet qu’un certain Huawei Band 10 est en chemin.

Le Huawei Band 8, pour illustration // Source : Huawei

Le prochain bracelet connecté de Huawei est bien dans les cartons. On apprend cette semaine du blog Gadgets and Wearables, que la firme a soumis à l’organisme européen TUV SUD, une demande de certification correspondant a priori au futur Huawei Band 10, successeur de l’actuel Huawei Band 9. Pour l’instant désigné sous la référence NOR-B29, l’appareil a également été listé auprès d’un autre régulateur, cette fois en Indonésie.

Ces deux apparitions, dans les registres de deux organismes distincts, appuient la piste d’une commercialisation prochaine pour le nouveau bracelet de suivi d’activité chinois. Pour rappel, ce dernier aura pour mission de concurrencer les Xiaomi Smart Band 9 et autres Fitbit Charge 6… ainsi que leurs successeurs respectifs.

Vers un lancement au printemps ?

Ces premières apparitions du Huawei Band 10 ne nous renseignent pas encore sur les spécifications techniques précises du bracelet, mais elles nous orientent en tout cas vers une commercialisation potentielle au printemps 2025. Le Band 10 prendrait alors la place du Band 9 un an tout juste après son entrée sur le marché. Cela semble cohérent compte tenu du calendrier habituel de Huawei.

Le Huawei Band 10 est apparu dans la base de données de la TUV SUD, en Europe // Source Gadgets and Wearables

Sur le plan technique, ou même en termes de design et de conception, l’actuel Huawei Band 9 ne changeait pratiquement rien à la recette que l’on connaissait déjà sur le Huawei Band 8, lancé en 2023. On y trouvait surtout un nouveau capteur de mouvement à neuf axes, permettant d’améliorer le suivi d’activité par rapport à l’ancien capteur six axes… mais sans révolutionner l’expérience. Face au Band 8, le Band 9 proposait par ailleurs des nouveautés, essentiellement logicielles, relatives au suivi du sommeil et de la santé globale de l’utilisateur. On y trouvait également de nouveaux coloris.

S’il est encore difficile d’en être sûr à ce stade, le Huawei Band 10 pourrait évoluer un peu plus que son prédécesseur. Outre des capteurs repensés, ou encore des options de monitoring peaufinées, nous pourrions par exemple y trouver un écran amélioré. Réponse d’ici quelques semaines.