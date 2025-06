Carte Visa Origin, Classic, Premier : voici ce qu’elles permettent et comment la choisir en fonction de ses besoins

Certaines cartes bancaires peuvent vous faire économiser gros durant vos vacances. Découvrez les atouts cachés de tous les modèles Visa inclus dans l’offre Esprit Libre de BNP Paribas.

BNP Paribas s’inspire du secteur de la banque en ligne et propose actuellement des formules de compte ultra compétitives, comme son offre Esprit Libre. En plus d’afficher des tarifs parmi les plus bas du marché, la banque vous gratifie d’une belle prime de bienvenue de 80 euros si vous ouvrez votre premier compte avant le 23 juillet 2025.

Mieux, dans le cadre de ce pack, BNP Paribas vous offre pendant un an une carte Visa Origin, Classic ou Premier(1). Retour sur leurs spécificités, ainsi que sur les garanties et assurances incluses dans chacune d’elles.

À chaque profil sa carte bancaire Visa

Au moment d’ouvrir un compte bancaire, un élément mérite une attention particulière : le choix de sa future carte bancaire. Au cœur de son offre Esprit Libre, BNP Paribas propose trois modèles différents : les cartes Visa Origin, Classic et Premier.

Si chacune d’elles est adossée à des plafonds de retraits et de paiements différents, elles se distinguent également par d’autres caractéristiques, comme leur niveau de garanties et d’assurance. Certaines d’entre elles peuvent d’ailleurs vous sauver la mise durant vos vacances d’été.

3 cartes sont disponibles avec l’offre Esprit Libre : la Visa Origin, la Visa Classic et la Visa Premier // Source : BNP Paribas

Alors que la Visa Origin vous permet de retirer des fonds sans frais à l’international(2), la Visa Classic va plus loin et offre en prime des garanties d’assurance et d’assistance pour vous et votre famille.

Si vous tombez malade ou si vous vous blessez durant vos déplacements en France ou à l’étranger, vous bénéficiez d’une assistance médicale ainsi que d’une assurance rapatriement. De quoi partir l’esprit tranquille.

Encore plus aboutie, la carte Visa Premier offre une multitude d’avantages complémentaires comme :

une assurance retard ou annulation de vol ;

une assurance perte de bagages ;

la mise à disposition d’une nouvelle carte bancaire en cas de perte ou de vol de cette dernière ;

une assurance pour vos locations de véhicule.

Autre atout appréciable offert par la Visa Premier : des réductions chez un large réseau de commerçants et de services partenaires (cinéma, location de voiture, agences de voyage, …).

Seul pré-requis pour activer ces avantages : avoir réglé le bien ou la prestation avec votre carte Visa Premier.

Tout le monde ne peut toutefois prétendre à l’ensemble de ces cartes. Si la Visa Origin est délivrée par BNP Paribas sans condition de revenus, vous devez justifier d’au moins 3000 euros de revenus nets mensuels(3) pour obtenir une Visa Classic ou une Visa Premier.

Esprit Libre : un compte, une carte gratuite pendant un an et les atouts d’une banque traditionnelle

Entre les tarifs attractifs des banques en ligne et la qualité de service des banques traditionnelles, il faut généralement choisir. Sauf si vous optez pour BNP Paribas et pour son offre Esprit Libre.

Une application pour gérer ses comptes et ses cartes // Source : BNP Paribas

Cette formule rassemble en effet le meilleur des deux mondes :

des frais de tenue de compte offerts pendant un an ;

une carte Visa Origin, Classic ou Premium gratuite pendant un an ;

les virements SEPA et instantanés gratuits ;

une assurance perte ou vol de vos moyens de paiement (carte bancaire, chéquier) ;

la possibilité d’obtenir gratuitement le solde de son compte en temps réel par SMS ;

un large réseau d’agences et de conseillers à votre disposition en cas de besoin.

En plus, si vous ouvrez un compte d’ici le 23 juillet 2025, BNP Paribas vous gratifie d’une prime de bienvenue de 80 euros. De quoi vous faire plaisir durant vos prochaines vacances.

Côté pratique, la banque historique met à votre disposition son application « Mes Comptes » (disponible sur Android et iOS), afin de consulter votre solde, réaliser vos opérations courantes et gérer votre carte bancaire directement depuis votre smartphone.

Une ouverture de compte en ligne

Ouvrir un compte chez BNP Paribas n’implique pas des démarches longues et complexes. Bien au contraire, toute la procédure se passe en ligne, sur le site internet de la banque.

Une fois sur l’offre Esprit Libre sélectionnée, il suffit de compléter le formulaire de souscription prévu à cet effet et de déposer sur l’outil une photo de votre pièce d’identité.

Pour finaliser la demande, vous êtes ensuite amené à prendre un selfie, à transmettre par voie électronique l’ensemble des pièces justificatives, puis à signer électroniquement votre contrat.

Quelques jours plus tard, la banque vous confirme si votre dossier est complet et si votre demande d’adhésion à la carte bancaire est acceptée. Il ne reste alors plus qu’à vous connecter à votre espace personnel avec les identifiants et mots de passe reçus par email et éventuellement à demander le rapatriement de vos opérations courantes grâce au service de mobilité bancaire gratuit Facilimouv’.