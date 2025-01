Jeu Epic offert sur iOS et Android, voici comment récupérer le premier

Epic propose son premier jeu gratuit sur mobile. Il s’agit de Dungeon of the Endless : Apogee et on vous explique comment le récupérer.

L’Epic Games Store a été lancé l’été dernier sur mobile à travers le monde et sur iOS dans l’Union Européenne. Epic a en effet profité de l’injonction de l’UE forçant Apple à accepter l’installation de places de marché alternatives sur iOS pour se frayer un chemin vers les iPhone et les iPad.

Ainsi, que vous soyez sur Android ou iOS, vous allez pouvoir récupérer le premier jeu offert par Epic sur mobile.

Pour aller plus loin

Epic Games va payer des développeurs pour publier leurs jeux hors de l’App Store

Coutumier du fait sur ordinateur avec un jeu gratuit par semaine depuis 2019, Epic s’attaque à partir d’aujourd’hui au mobile. Pour l’instant, on démarre avec un jeu par mois. Cela pourrait passer à un rythme hebdomadaire dans un seconde temps.

Le premier jeu offert est Dungeon of the Endless : Apogee. Pour le récupérer, il faut effectuer quelques manipulations, l’application Epic Games Store étant indisponible sur le Play Store et l’AppStore.

pour télécharger l’application Epic Games Store sur iOS c’est ici,

pour télécharger l’application Epic Games Store sur Android c’est pas là.

Sur iOS, elle s’installe automatiquement dès le téléchargement. Sur Android, on récupère un fichier apk. Il faut effectuer l’installation manuellement, soit depuis son gestionnaire de fichier, soit depuis le volet téléchargement de son navigateur.

Petite précision, sur Android, le téléchargement peut être jugé dangereux. Il n’en est rien si vous suivez bien le lien ci-dessus.

Une fois installé, plus qu’à se loguer sur son compte depuis l’appication et récupérer le premier jeu gratuit !

Quel sera le prochain jeu offert ?

Dungeon of the Endless : Apogee est offert jusqu’au 20 février. Bloons. D’après eurogamer, il devrait être suivi par Bloons TD 6.

À côté des jeux offerts, on a aussi une sélection de jeux free-to-play, dont Fortnite, et des jeux payants. Moins d’une vingtaine sont pour l’instant référencés, mais ils sont en général moins chers que sur les magasins officiels d’Apple et Google. Il y a aussi une exclusivité avec Figment sur Android.