Epic Games va payer des développeurs pour publier leurs jeux hors de l’App Store

Bien décidé à saper la domination d’Apple dans la distribution d’application mobile, Epic Games (le studio derrière Fortnite) promet de couvrir les coûts de distribution imposée par la pomme.

Crédit : Epic Games

C’est une nouvelle bataille qui s’ouvre dans la guerre qui oppose Epic et Apple. Après l’ouverture de son magasin alternatif d’applications sur iPhone, le studio responsable de Fortnite va désormais payer des développeurs et développeuses pour s’aventurer hors de l’App Store, révèle The Verge.

Plus précisément, Epic va couvrir les frais de celles et ceux qui voudraient bien faire des infidélités au magasin d’Apple pour publier leurs jeux sur l’Epic Games Store. Et pour s’assurer du succès de son opération, le studio va régulièrement distribuer des jeux gratuitement sur sa plateforme.

Affronter Apple à coup de billets verts

Depuis l’ouverture de l’iPhone et de l’iPad aux magasins d’applications alternatifs, Apple a mis en place un « droit de péage » de 50 centimes pour tous les logiciels qui sont téléchargés plus d’un million de fois hors de l’App Store. Ce très controversé « Core Technology Fee » (CTF) est largement critiqué par de nombreux concurrents à Apple, Tim Sweeney (PDG d’Epic) en tête.

Qualifiant ce modèle de « mise en conformité malveillante » avec le DMA, le patron du studio a donc décidé de se battre avec Apple à grands coups de planche à billets. De l’aveu même de l’entreprise, cette stratégie « n’est pas financièrement viable pour tous les magasins tiers ou même pour Epic sur le long terme », mais Sweeney explique vouloir « créer une voie de sortie » le temps que l’Union européenne agisse.

Crédit : Chloé Pertuis / Frandroid

Car derrière cet acte de générosité affiché se cache aussi un programme de lobbying assumé. Affirmant que le CTF est « illégale », le PDG espère voir l’Europe monter au créneau pour forcer Apple à abandonner cette taxe. Une bataille que Bruxelles semblait prêt à mener il y a quelques mois, mais qui risque désormais d’être compromise par les positions hostiles de Donald Trump à toute tentative de régulation.

Des jeux gratuits pour faire venir le chaland

Pour se lancer malgré tout, l’Epic Games Store sur iOS et Android a accueilli 20 nouveaux jeux. Parmi eux, l’on retrouve notamment Bloons Tower Defense 6 et Dungeon of the Endless : Apogee. Ce dernier sera d’ailleurs gratuit jusqu’au 20 février, date à laquelle un autre jeu bénéficiera des largesses d’Epic.

Pour assurer le succès de son opération, le magasin va en effet proposer un jeu gratuit par mois au début, avant de passer à un jeu gratuit par semaine ensuite. Une manière d’attirer le chaland alors que Epic est loin d’atteindre les 100 millions d’utilisateurs mobiles espérés, butant à 29 millions et des brouettes à la fin 2024.