Des jeux offerts sur iOS et Android, voici la promesse d’Epic Games

Avant la fin de l’année, Epic Games ajoutera une fournée de jeux tiers à sa boutique mobile. Elle s’accompagnera d’un programme de jeux gratuits, similaires à ceux offerts sur PC/Mac.

Lors de l’évènement Unreal Fest, le directeur général de l’Epic Games Store, Steve Allison, a annoncé qu’une cinquantaine de titres tiers arriveront sur sa boutique mobile au dernier trimestre 2024. Actuellement, seuls trois jeux d’Epic y sont distribués et pour une fois, l’Europe y a accès en primeur !

« Pendant les fêtes de fin d’année, nous lancerons nos premières applications tierces », a-t-il indiqué. « Nous prévoyons probablement qu’entre 10 et 50 d’entre elles seront prêtes, et le plus important sera de mettre en œuvre une solution de paiement, ce qui pourrait repousser certaines d’entre elles à plus tard. » Parmi les premiers jeux tiers attendus figure Ark: Ultimate Mobile Edition.

La recette gratuite du PC appliquée au mobile

Néanmoins, ce mouvement sera aussi l’occasion de voir débarquer un programme de jeux offerts sur Android et iOS. Les joueurs PC et Mac y sont habitués. Depuis fin 2018, l’Epic Games Store offre chaque semaine un ou plusieurs jeux à ses membres inscrits. Une manière de capter des joueurs et de leur faire préférer cette plateforme à Steam ou GOG qui, s’ils offrent aussi des jeux de temps à autre, sont bien moins généreux.

L’idée d’Epic est de copier ce modèle à sa boutique mobile pour attirer les joueurs dans ses filets.

L’éditeur a également dans l’idée de développer le chat vocal sur mobile ainsi que le jeu multiplateforme, dans un second temps.

Et pour rapidement gonfler sa ludothèque sur smartphone et tablette, quoi de mieux que de ne pas mettre de barrière aux développeurs ! C’est la stratégie d’Epic qui, dès l’année prochaine, leur permettra d’autopublier leurs jeux sur sa boutique.

Epic toujours en lutte

Cette expansion vers le mobile intervient alors qu’Epic continue de batailler en justice contre Google et Samsung pour limiter les obstacles au téléchargement d’applications depuis des sources tierces, notamment sur Android, où des systèmes comme l’Auto-Blocker de Samsung posent des restrictions.

Trublion de la vente de jeux en ligne, Epic ne garde pas les mains dans les poches et stimule par extension la concurrence qui, si elle veut durer, va devoir modifier ses modèles.

On pense notamment à Apple Arcade ou Google Play Pass qui, respectivement à 6,99 et 4,99 euros par mois, ont bien du mouron à se faire.

